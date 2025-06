Il film Willy’s Wonderland, diretto da Kevin Lewis, è un horror d’azione del 2021, con protagonista Nicolas Cage. Il film va in onda su Sky Cinema Suspense il 6 giugno 2025, alle 21:00, e ha una durata di 88 minuti.

I protagonisti del film sono Il Custode, interpretato da Nicolas Cage, e Liv Hawthorne, interpretata da Emily Tosta. Accanto a loro, un cast di talento che include Beth Grant, David Sheftell, Ric Reitz, Chris Warner, Kai Kadlec, Caylee Cowan, Terayle Hill, Christian Del Grosso, Jonathan Mercedes, Grant Cramer, Chris Padilla, Olga Cramer, Jiri Stanek, Jessica Graves, Taylor Towery, B. J. Guyer, Chris Schmidt Jr., Billy Bussey, Christopher Bradley e Duke Jackson.

Regia e produzione del film Willy’s Wonderland

La regia di Willy’s Wonderland è affidata a Kevin Lewis, mentre la sceneggiatura è scritta da G. O. Parsons.

Il film è prodotto da Landmark Studio Group, Baffin Media LTD, Saturn Films, JD Entertainment e Landafar Entertainment, con la distribuzione curata da Eagle Pictures.

Dove è stato girato?

Le riprese di Willy’s Wonderland si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, sfruttando ambientazioni urbane e abbandonate per enfatizzare il tono horror del film.

Trama del film Willy’s Wonderland

In questo thriller horror dal tono surreale, un misterioso viaggiatore – silenzioso e senza nome – si ritrova intrappolato nella remota cittadina di Hayesville, Nevada, dopo che delle bande chiodate lo costringono a fermarsi lungo una strada deserta. Senza contanti per pagare la riparazione dell’auto, accetta un’offerta apparentemente semplice: passare la notte come custode in un edificio fatiscente, il Willy’s Wonderland, un ex centro di intrattenimento per famiglie ormai abbandonato.

Ma dietro l’aspetto decadente del locale si cela un segreto agghiacciante. Le mascotte animatroniche che un tempo divertivano i bambini sono in realtà possedute da spiriti malvagi, legati a un oscuro patto stipulato anni prima. Ciò che doveva essere un incarico facile si trasforma presto in una brutale lotta per la sopravvivenza, in cui il protagonista affronta una dopo l’altra le terrificanti creature del parco.

Spoiler finale

Armato solo di istinto e determinazione, l’uomo non si lascia intimidire dalla natura sovrannaturale del luogo. La sua risposta è silenziosa, ma spietata: affronta gli animatronici con violenza e precisione chirurgica, in una serie di scontri che uniscono tensione e ironia. Il film, intriso di atmosfere da grindhouse e umorismo nero, gioca con i cliché dell’horror per offrire un’esperienza visiva originale e disturbante.

Willy’s Wonderland si rivela così un incubo ad occhi aperti, dove ogni mascotte nasconde una storia macabra, e ogni angolo del locale può diventare teatro di uno scontro mortale.

Willy’s Wonderland – Cast completo

Ecco il cast principale del film Willy’s Wonderland con i rispettivi personaggi: