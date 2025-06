Il film Prendi il volo (Migration), diretto da Benjamin Renner e Guylo Homsy, è un film d’animazione del 2023, prodotto da Illumination Entertainment e Universal Pictures. Il film va in onda su Sky Cinema Family il 6 giugno 2025, alle 21:00, e ha una durata di 82 minuti.

I protagonisti del film sono Mack Mallard, doppiato da Kumail Nanjiani, e Pam Mallard, doppiata da Elizabeth Banks. Accanto a loro, un cast di voci talentuose che include Caspar Jennings, Tresi Gazal, Keegan-Michael Key, Awkwafina, Danny DeVito, David Mitchell, Carol Kane e Isabela Merced.

Regia e produzione del film Prendi il volo

La regia di Prendi il volo è affidata a Benjamin Renner e Guylo Homsy, mentre la sceneggiatura è scritta da Mike White.

Il film è prodotto da Illumination Entertainment e Universal Pictures, con la distribuzione curata da Universal Pictures International Italy.

Dove è stato girato?

Essendo un film d’animazione, Prendi il volo è stato creato interamente negli Stati Uniti, presso gli studi di Illumination Entertainment.

Per riprodurre fedelmente le ambientazioni del film, il team di animazione ha studiato location reali per sviluppare gli scenari:

New England, Stati Uniti : le scene iniziali dello stagno dove vive la famiglia Mallard sono ispirate agli ambienti naturali della costa nord-orientale degli USA, con laghi e foreste.

: le scene iniziali dello stagno dove vive la famiglia Mallard sono ispirate agli ambienti naturali della costa nord-orientale degli USA, con laghi e foreste. Giamaica : le sequenze della meta finale dei Mallard si basano su immagini reali della costa caraibica, con acque cristalline e vegetazione tropicale.

: le sequenze della meta finale dei Mallard si basano su immagini reali della costa caraibica, con acque cristalline e vegetazione tropicale. New York City : il team ha ricreato con grande dettaglio la skyline di Manhattan, includendo la Statua della Libertà , Times Square e il Central Park , ambienti cruciali nella storia.

: il team ha ricreato con grande dettaglio la skyline di Manhattan, includendo la , e il , ambienti cruciali nella storia. Paludi della Florida: le scene con l’airone Erin prendono ispirazione dagli Everglades, con flora e fauna tipiche delle zone umide della regione.

Tutte le ambientazioni sono state ricreate digitalmente, con un mix di animazione 3D e rendering avanzato, per dare un aspetto realistico ma stilizzato alle location.

Trama del film Prendi il volo

Il film racconta l’emozionante viaggio della famiglia di germani reali Mallard, composta da Mack, la moglie Pam e i loro due anatroccoli, Dax e Gwen, che vivono una vita tranquilla e protetta in uno stagno immerso nei paesaggi del New England. Mack, padre apprensivo e cauto, teme il mondo esterno, mentre Pam sogna di mostrare ai piccoli le meraviglie oltre lo stagno.

L’occasione arriva quando uno stormo di anatre migratorie sorvola la zona, diretto verso la Giamaica. Incoraggiata da questo evento, Pam cerca di convincere Mack a partire. Sarà lo zio Dan, con un discorso motivazionale, a smuovere il capofamiglia, spingendolo ad affrontare le sue paure. Così, la famiglia spicca il volo, dando inizio a un viaggio avventuroso e ricco di imprevisti.

Spoiler finale

Lungo il cammino, i Mallard fanno tappa in una misteriosa palude, dove incontrano l’enigmatico airone Erin, che li ospita per la notte. Proseguendo il viaggio, arrivano nella caotica New York, dove vivranno momenti di tensione e comicità. Qui conoscono il simpatico piccione Testatosta e il coloratissimo pappagallo Delroy, tenuto prigioniero da uno chef malvagio in un ristorante esotico.

Tra fughe rocambolesche, alleanze improbabili e momenti di profonda riflessione, la famiglia Mallard scopre che il coraggio non significa non avere paura, ma affrontarla insieme. Un’avventura tenera e coinvolgente che celebra il valore della famiglia, la scoperta del mondo e l’importanza di volare oltre i propri limiti.

Prendi il volo – Cast completo

Ecco il cast principale del film Prendi il volo con i rispettivi personaggi: