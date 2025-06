Il film Better Man, diretto da Michael Gracey, è un biopic musicale del 2024, che racconta la vita e la carriera di Robbie Williams. Il film è disponibile su Sky Cinema Drama e ha una durata di 135 minuti.

I protagonisti del film sono Robbie Williams, interpretato da Robbie Williams stesso, e Peter Williams, interpretato da Steve Pemberton. Accanto a loro, un cast di talento che include Kate Mulvany, Alison Steadman, Damon Herriman, Raechelle Banno, Jake Simmance, Liam Head, Jesse Hyde, Chase Vollenweider, Tom Budge, Leo Harvey-Elledge, Chris Gun, Anthony Hayes, Frazer Hadfield e Jack McMinn.

Regia e produzione del film Better Man

La regia di Better Man è affidata a Michael Gracey, mentre la sceneggiatura è scritta da Simon Gleeson, Oliver Cole e Michael Gracey.

Il film è prodotto da Sina Studios, Facing East Entertainment, Rocket Science, Lost Bandits, Footloose Productions, Azure Centrum, RPW Productions, Partizan Films, VicScreen e Zero Gravity Management, con la distribuzione curata da Lucky Red.

Dove è stato girato?

Le riprese di Better Man si sono svolte principalmente in Australia, sfruttando ambientazioni urbane e teatrali per enfatizzare il tono musicale del film.

Trama del film Better Man

Il film ripercorre la straordinaria parabola artistica e personale di Robbie Williams, uno degli artisti britannici più iconici degli ultimi decenni. Dall’infanzia nella cittadina di Stoke-on-Trent, segnata da un contesto familiare complesso, il racconto si snoda tra le prime esperienze musicali fino all’ingresso nei Take That, la boy band che ha segnato un’intera generazione negli anni ’90.

Attraverso una narrazione originale che mescola realtà e immaginazione, il film alterna performance spettacolari a momenti profondamente introspettivi. Viene mostrato non solo l’ascesa alla fama, ma anche il lato oscuro del successo: le pressioni dell’industria discografica, i conflitti interni alla band e il tormentato percorso che ha portato Robbie Williams a intraprendere la carriera da solista. Una scelta che, sebbene inizialmente rischiosa, lo consacrerà come una vera e propria superstar globale.

Spoiler finale

Il film non si limita a celebrare i trionfi artistici, ma affronta con sensibilità le battaglie personali dell’artista: la depressione, l’abuso di sostanze e la continua ricerca di equilibrio tra la figura pubblica e la sfera privata. Ogni tappa del suo viaggio è accompagnata da una colonna sonora potente e coinvolgente, che include i suoi più grandi successi e brani meno noti ma altrettanto significativi.

Un racconto sincero, a tratti commovente, restituisce l’immagine complessa e autentica di Robbie Williams: non solo un performer carismatico, ma un uomo in perenne evoluzione, capace di trasformare le sue fragilità in forza e la musica in redenzione.

Better Man – Cast completo

Ecco il cast principale del film Better Man con i rispettivi personaggi: