Il film Il settimo giorno, diretto da Justin P. Lange, è un horror soprannaturale del 2021, che racconta la storia di un giovane sacerdote alle prese con il suo primo esorcismo sotto la guida di un esperto esorcista. La pellicola è disponibile su Sky Cinema Suspense e ha una durata di 87 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Il settimo giorno

La regia del film è affidata a Justin P. Lange, mentre la sceneggiatura è scritta dallo stesso regista.

La pellicola è prodotta negli Stati Uniti, con la distribuzione curata da Vertical Entertainment.

I protagonisti della storia

Guy Pearce interpreta Padre Peter, un esorcista esperto che guida il giovane sacerdote nel mondo delle possessioni demoniache.

Vadhir Derbez nel ruolo di Padre Daniel Garcia, il nuovo apprendista esorcista.

Stephen Lang è Arcivescovo, una figura chiave nella lotta contro il male.

Dove è stato girato?

Le riprese del film Il settimo giorno si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, con location che enfatizzano l’atmosfera cupa e inquietante della storia.

📍 Dallas, Texas, USA – Scene ambientate nelle chiese e nei luoghi di culto.

📍 New Orleans, Louisiana, USA – Riprese legate agli esorcismi e alle case infestate.

Queste location contribuiscono a creare un’atmosfera intensa e coinvolgente, perfetta per il tono horror della pellicola.

Trama del film Il settimo giorno

I casi di possessione demoniaca sono in costante aumento, gettando un’ombra oscura sulla Chiesa e sulla fede delle persone comuni. In questo scenario inquietante, Padre Peter, un rinomato esorcista con anni di esperienza alle spalle e una reputazione di infallibilità, si dedica con fervore a una missione cruciale: supervisionare la formazione di nuovi sacerdoti. Il suo obiettivo è assicurarsi che siano in grado di identificare i segni inequivocabili della possessione e di affrontarla con i sacri riti dell’esorcismo, un compito che richiede non solo fede incrollabile, ma anche una profonda conoscenza delle forze oscure.

L’ultimo apprendista a unirsi a questa schiera di “soldati di Dio” è Padre Daniel Garcia. Giovane, brillante e con un passato che nasconde ferite non ancora rimarginate, Padre Daniel porta con sé non solo la speranza di imparare, ma anche i propri dubbi e le proprie paure. La sua vocazione è forte, ma la realtà degli orrori che presto dovrà affrontare metterà alla prova ogni sua certezza.

Mentre Padre Peter e Padre Daniel si immergono sempre più profondamente nell’inferno che tormenta la quotidianità delle vittime – dai sussurri sinistri nelle case di campagna alle manifestazioni violente nelle tranquille città di provincia – i confini tra il Bene e il Male diventano sempre più labili e confusi. Le loro indagini li porteranno non solo nelle dimore infestate, ma anche negli angoli più oscuri dell’animo umano e della Chiesa stessa, dove segreti e antiche macchinazioni potrebbero celarsi dietro l’apparente caos demoniaco. La loro fede sarà messa a dura prova, e la lotta non sarà solo contro le entità maligne, ma anche contro le ombre che minacciano di consumare le loro stesse anime.

Spoiler finale

Padre Daniel scopre che il male non è solo nelle persone possedute, ma si nasconde anche tra coloro che dovrebbero combatterlo.

Il film si chiude con una rivelazione scioccante, lasciando spazio a riflessioni sulla fede, il potere e la corruzione.

Cast del film Il settimo giorno

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: