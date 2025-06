Seberg Nel mirino, film diretto da Benedict Andrews, è un thriller biografico e drammatico del 2019, che racconta la storia dell’attrice Jean Seberg, perseguitata dall’FBI per i suoi legami con il movimento delle Pantere Nere. La pellicola è disponibile su Iris e ha una durata di 102 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Seberg Nel mirino

La regia del film è affidata a Benedict Andrews, mentre la sceneggiatura è scritta da Joe Shrapnel e Anna Waterhouse.

La pellicola è prodotta negli Stati Uniti e Regno Unito, con la distribuzione curata da Universal Pictures.

I protagonisti della trama

Kristen Stewart interpreta Jean Seberg, attrice simbolo della Nouvelle Vague, presa di mira dall’FBI per il suo attivismo politico.

Jack O’Connell nel ruolo di Jack Solomon, un giovane agente incaricato di sorvegliare Seberg.

Anthony Mackie è Hakim Jamal, leader delle Pantere Nere e amante di Jean.

Dove è stato girato?

Le riprese del film Seberg Nel mirino si sono svolte principalmente negli Stati Uniti e in Canada, per ricreare le atmosfere degli anni ‘60.

📍 Ontario International Airport, Ontario, California, USA – Scene ambientate in aeroporto.

📍 Los Angeles, California, USA – Riprese principali legate alla sorveglianza dell’FBI.

📍 Compton, California, USA – Scene legate al movimento delle Pantere Nere.

📍 Montréal, Québec, Canada – Alcune sequenze ricreate per simulare Parigi.

📍 Québec, Canada – Ulteriori riprese per le scene ambientate in Francia.

Le riprese si sono svolte principalmente tra giugno 2018 e il 2019, con diverse location utilizzate per ricreare l’atmosfera degli anni ‘60.

Trama del film Seberg Nel mirino

Nel 1968, Jean Seberg, attrice iconica della Nouvelle Vague, viene presa di mira dal COINTELPRO, un programma segreto dell’FBI volto a screditare i nemici politici degli Stati Uniti.

Il suo coinvolgimento sentimentale e ideologico con Hakim Jamal, attivista per i diritti civili degli afroamericani e leader delle Pantere Nere, la rende un bersaglio per il governo.

L’FBI assegna il caso al giovane agente Jack Solomon, che inizialmente segue gli ordini, ma con il tempo inizia a mettere in discussione il sistema e il trattamento riservato a Seberg.

Spoiler finale

Jean Seberg, perseguitata dall’FBI e distrutta dalle false accuse, cade in una spirale di paranoia e depressione.

Il film si chiude con un epilogo tragico, mostrando il lato oscuro del potere e la fragilità di chi si oppone al sistema.

Cast del film Seberg Nel mirino

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: