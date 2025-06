Domenica 15 giugno parte la quarta edizione di Dilemmi. La trasmissione è visibile, come sempre, su Rai 3, in seconda serata.

Dilemmi quarta edizione, il conduttore è ancora Gianrico Carofiglio

Al timone di Dilemmi, anche in occasione della quarta edizione, torna Gianrico Carofiglio. Intellettuale e scrittore, è il padrone di casa del programma sin dalla sua prima edizione, andata in onda, sempre sulla terza rete della TV di Stato, nel 2022.

La quarta edizione è composta da un totale di sei appuntamenti. Essi sono proposti, con cadenza settimanale, tutte le domenica su Rai 3. Inoltre, è possibile seguire il format anche in diretta streaming ed on demand tramite Rai Play.

La società che realizza il programma è la Ruvido TV. Gli autori che scrivono il programma sono Pietro Galeotti, Ivan Carozzi e Francesca Santolini. La regia è di Anna Grossi.

Il tema del primo appuntamento è il limite della protesta

In ogni puntata di Dilemmi, anche nella quarta edizione, si affronta un dilemma etico, civile, politico o sociale. Per parlarne presenziano due ospiti dalle opinioni opposte, che discutono mediante un dibattito strutturato da regole d’ingaggio precise e non violabili, ovvero senza risse, senza darsi sulla voce e senza insultare l’altro.

In occasione della prima puntata, in onda domenica 15 giugno, il dilemma al centro della serata riguarda i limiti delle proteste. La discussione prende il via proprio mentre il Parlamento è pronto a varare il nuovo e tanto contestato decreto sicurezza. Per discuterne, Gianrico Carofiglio accoglie il giornalista Pietro Senaldi e Marco Cappato, fondatore e co-presidente di Eumans.

Dilemmi quarta edizione, le novità

Sono numerose le novità attese durante la quarta edizione di Dilemmi. La prima è di natura musicale e riguarda l’esibizione, in ciascuna puntata, di un giovane artista. Esso propone un brano inerente con il tema trattato. Per l’esordio è accolta Giorgieness, giovane cantautrice con diversi album all’attivo, che esegue La libertà di Giorgio Gaber.

La seconda novità è inerente l’entrata nel cast di ospiti fissi di Andrea Petinari. Fotografo, videomaker ed esperto di comunicazione, realizza per il format dei video con persone comuni protagoniste. Esse, intercettate per strada, su richiesta di Petinari raccontano un loro dilemma ed esprimono il loro punto di vista in merito all’argomento di puntata.

Infine, Carofiglio effettua dei dialoghi con l’intelligenza artificiale, per capire se ci sono nuovi punti di vista su quanto dibattuto nell’appuntamento. L’IA, alla fine, risponde con la voce di un personaggio famoso, la cui identità è svelata solamente al termine della puntata.