La serie tv L’estate dei segreti perduti (We Were Liars), diretta da Julie Plec e Carina Adly MacKenzie, è un mystery thriller del 2025, basato sull’omonimo romanzo bestseller di E. Lockhart. La serie racconta la storia di una giovane ereditiera che cerca di ricostruire il suo passato dopo un misterioso incidente. La serie è disponibile su Prime Video dal 18 giugno 2025.



Regia, produzione e protagonisti della serie tv L’estate dei segreti perduti

La serie è diretta da Julie Plec (The Vampire Diaries) e Carina Adly MacKenzie (Roswell, New Mexico), che sono anche showrunner e produttrici esecutive.

La produzione è curata da Universal Television e Amazon MGM Studios.

I protagonisti della trama

Emily Alyn Lind interpreta Cadence Sinclair Eastman, una giovane ereditiera che cerca di ricostruire il suo passato.

Shubham Maheshwari nel ruolo di Gat Patil, l’amico di Cadence con cui ha un legame speciale.

Esther McGregor è Mirren Sinclair Sheffield, una delle amiche più strette di Cadence.

Dove è stata girata?

Le riprese della serie L’estate dei segreti perduti si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, con location che enfatizzano l’atmosfera misteriosa e lussuosa della storia.

📍 New England, USA – Scene ambientate sull’isola privata della famiglia Sinclair.

📍 Massachusetts, USA – Riprese legate alle ville aristocratiche e alle spiagge.

Trama della serie tv L’estate dei segreti perduti

Cadence Sinclair Eastman è la protagonista di una storia intrisa di segreti e lusso, ambientata nel cuore del New England. Ogni estate, Cadence e la sua ristretta cerchia di amici, affettuosamente soprannominati “I Bugiardi“, si ritrovano sull’isola privata della famiglia Sinclair. Non si tratta di una famiglia qualsiasi: i Sinclair sono immensamente ricchi e fanno parte dell’élite aristocratica americana, celebri per un legame familiare apparentemente indissolubile e un’immagine impeccabile.

Tuttavia, questa facciata di perfezione si sgretola dopo un misterioso e traumatico incidente che cambia per sempre la vita di Cadence. L’evento la lascia con vuoti di memoria e un senso di smarrimento. Ciò che è ancora più sconcertante è che tutti intorno a lei, compresi i suoi amati “Bugiardi“, sembrano avere qualcosa da nascondere. Le mezze verità e i silenzi diventano un muro impenetrabile.

Due anni dopo l’incidente, Cadence torna sull’isola, tormentata da frammenti di ricordi e dal desiderio impellente di comprendere cosa sia accaduto. La sua missione è ricostruire il passato, pezzo dopo pezzo, nel tentativo di svelare la verità celata dietro le menzogne e i segreti della sua famiglia. Ogni passo la avvicina a una realtà inquietante, dove la ricchezza e il prestigio dei Sinclair nascondono oscure trame.

Spoiler finale

Man mano che Cadence scava più a fondo nel suo passato, il mistero che avvolge la sua famiglia si rivela essere ben più oscuro e complesso di quanto avesse mai immaginato. Le sue ricerche la conducono verso scoperte sconvolgenti che mettono in discussione non solo la sua memoria, ma anche la sua percezione della realtà.

Il finale è un’esplosione di rivelazioni scioccanti, un vero e proprio colpo di scena che ribalta completamente ciò che il lettore e la stessa Cadence credevano di sapere. La verità non è solo dolorosa, ma anche destabilizzante, lasciando un’impronta indelebile e portando a riflettere sulla natura della memoria, del dolore e dei segreti inconfessabili che possono celarsi dietro le facciate più perfette.

Cast della serie tv L’estate dei segreti perduti

Ecco il cast principale della serie tv con i rispettivi personaggi: