Il film La donna con il rossetto rosso, diretto da Tyson Caron, è un thriller drammatico del 2024, che racconta la storia di una giovane giornalista coinvolta in un misterioso gioco di identità che prende una piega inquietante. La pellicola è disponibile su TV8 e ha una durata di 87 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film La donna con il rossetto rosso

La regia del film è affidata a Tyson Caron, mentre la sceneggiatura è scritta da Isobel Bradbury.

La pellicola è prodotta in Canada, con la distribuzione curata da Champlain Media.

I protagonisti della trama

Rebecca Liddiard interpreta Lucy Compton , una giornalista di Chicago che si ritrova coinvolta in un gioco pericoloso.

interpreta , una giornalista di Chicago che si ritrova coinvolta in un gioco pericoloso. Marshall Williams è Roy Kirkpatrick , il suo affascinante ma enigmatico compagno.

è , il suo affascinante ma enigmatico compagno. Rebecca Gibson è Odette Heller , una figura chiave nella vicenda.

è , una figura chiave nella vicenda. Paul Essiembre è Detective Oliver Webb , incaricato di indagare sulla misteriosa scomparsa.

è , incaricato di indagare sulla misteriosa scomparsa. Marina Stephenson Kerr è Zelda Maines , una donna legata al caso.

è , una donna legata al caso. Justin Stadnyk è Dan Brooksbank, ex fidanzato della vittima.

Dove è stato girato?

Le riprese del film La donna con il rossetto rosso si sono svolte principalmente in Canada, con location che enfatizzano l’atmosfera cupa e misteriosa della storia.

📍 Winnipeg, Manitoba, Canada – Scene ambientate nei bar e nelle strade della città.

📍 Studi cinematografici di Black Watch Entertainment – Riprese interne per le sequenze più intense.

Trama del film La donna con il rossetto rosso

Lucy Compton, una giovane e brillante giornalista di Chicago, decide di dare una scossa alla sua relazione con Roy. Propone un gioco di ruolo insolito: i due si inventano identità fittizie e si danno appuntamento in un bar, fingendo di essere perfetti sconosciuti. Lucy si trasforma in Maggie, sfoggiando una parrucca bionda, un foulard di seta elegante e un vistoso rossetto rosso, immergendosi completamente nel personaggio.

Pochi giorni dopo, tuttavia, la realtà si insinua in modo inquietante. Lucy legge una notizia che le gela il sangue: una giovane donna di nome Maggie, una nota socialite, è misteriosamente scomparsa. Il nome della vittima è esattamente quello che Lucy aveva scelto per il suo gioco. Il caso coinvolge anche Dan, un ex fidanzato della vera Maggie, che Lucy inizia a osservare con crescente inquietudine. Il confine tra finzione e realtà si assottiglia pericolosamente, lasciando Lucy sospesa tra il dubbio e il terrore. Deve capire se può davvero fidarsi di chi le sta accanto, mentre il suo gioco innocente si trasforma in un incubo.

Spoiler finale

Lucy scopre che il gioco di ruolo non è stata affatto una semplice coincidenza. Fa una scoperta sconvolgente: era parte di un intricato piano orchestrato da qualcuno molto vicino a lei. Il film si chiude con una rivelazione scioccante che ribalta ogni prospettiva, lasciando il pubblico con profondi interrogativi sulla manipolazione, la fiducia e quanto bene si conosca davvero le persone di cui ci si fida.

Cast del film La donna con il rossetto rosso

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: