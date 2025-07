The Parenting, film diretto da Craig Johnson, è una commedia horror del 2025 che mescola gag familiari, possessioni demoniache e Wi-Fi maledetti. Scritto da Kent Sublette, autore di Saturday Night Live, il film è prodotto da Warner Bros. Pictures, New Line Cinema e Good Fear Content. È disponibile su Sky Cinema Comedy e ha una durata di 100 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film The Parenting

Craig Johnson, già noto per Alex Strangelove, dirige il film. La sceneggiatura, invece, è firmata da Kent Sublette. Quest’ultimo è un esperto di comicità surreale. La produzione, inoltre, è curata da Chris Bender, Jake Weiner, Richard Brener e Jared Ian Goldman.

Il cast principale, dunque, include:

Nik Dodani nel ruolo di Rohan. Il giovane organizza il weekend per far incontrare le famiglie.

nel ruolo di Rohan. Il giovane organizza il weekend per far incontrare le famiglie. Brandon Flynn nel ruolo di Josh, il suo compagno.

nel ruolo di Josh, il suo compagno. Brian Cox nel ruolo di Frank. L’uomo è il padre adottivo di Rohan, burbero e tradizionalista.

nel ruolo di Frank. L’uomo è il padre adottivo di Rohan, burbero e tradizionalista. Edie Falco nel ruolo di Sharon, una madre glaciale e precisa.

nel ruolo di Sharon, una madre glaciale e precisa. Lisa Kudrow e Dean Norris nei panni di Liddy e Cliff. Essi sono i genitori più caotici di Josh.

Dove è stato girato?

La produzione ha scelto il Massachusetts per le riprese. Ha sfruttato infatti case di campagna isolate per creare un’atmosfera da horror. La troupe ha girato gli interni su set ricostruiti. La scenografia, in particolare, richiama gli anni ’80. Questa scelta evoca il passato del demone Andras. La lavorazione del film è avvenuta nel 2022. Hillary Spera ha curato la fotografia. Mentre Nathan Larson ha composto le musiche originali.

Trama del film The Parenting

La trama segue i fidanzati Rohan e Josh. Essi decidono di far incontrare per la prima volta le loro famiglie. Perciò, organizzano un weekend in una casa di campagna. Da un lato ci sono i genitori adottivi di Rohan, Frank e Sharon. Dall’altro lato, invece, ci sono i genitori di Josh, Liddy e Cliff.

Il weekend parte con gag e tensioni sociali. Tuttavia, la situazione prende una svolta surreale. Il Wi-Fi della casa, infatti, risveglia un demone antico. Questo accade a causa di una password in latino. Di conseguenza, il demone possiede Frank. L’uomo si trasforma in una versione boomer di Pazuzu. In pratica, vomita, cammina nudo e lancia coltelli. La possessione diventa così una metafora delle nevrosi familiari.

Spoiler finale

Nel finale, la possessione di Frank raggiunge il suo culmine. Questo avviene durante una cena rituale. Lì il demone cerca di far esplodere la casa. Il legame tra Rohan e Josh, però, spezza l’incantesimo. I due giovani dimostrano così che l’amore può superare ogni maledizione.

Alla fine, esorcizzano il demone con un karaoke improvvisato. Nel frattempo, Brenda, la stramba proprietaria, scompare nel nulla. Le famiglie, pur diverse, si ritrovano così unite. La pace, tuttavia, potrebbe durare solo fino al prossimo aggiornamento.

Cast completo del film The Parenting

Il cast di The Parenting unisce attori comici e drammatici. Essi passano dal nonsense alla tenerezza con grande naturalezza.