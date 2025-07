Il film Questa è casa mia (titolo originale This Is My House) è un thriller psicologico del 2024 diretto da David DeCoteau. La pellicola, prodotta da Lifetime, racconta l’incubo di una coppia alle prese con un ex proprietario ossessivo. Inoltre, il film va in onda su Tv8 e ha una durata di circa 90 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Questa è casa mia

Innanzitutto, David DeCoteau firma la regia del film. Lui, infatti, è uno specialista del genere thriller televisivo. Invece, la sceneggiatura porta la firma di Adam Rockoff. La produzione, poi, unisce Hybrid LLC e il network Lifetime.

I protagonisti principali della vicenda, quindi, sono i seguenti:

Jasmine Aivaliotis interpreta Vivian Williams .

interpreta . Duke Van Patten interpreta l’ex proprietario ossessivo, Josh .

interpreta l’ex proprietario ossessivo, . Philip McElroy interpreta il marito, Ryan Williams.

Dove è stato girato?

Per quanto riguarda le riprese, la troupe ha girato in California. Più precisamente, ha usato Los Angeles e le sue periferie. In questo modo, la produzione ha creato un’atmosfera di normalità. Inoltre, la troupe ha girato alcune scene interne su set ricostruiti. Questo, infatti, ha aiutato a gestire le sequenze notturne.

Trama del film Questa è casa mia

La trama segue le vicende di Vivian e Ryan Williams. Loro, infatti, sono una coppia che realizza un sogno. Cioè, acquistano una casa in una tranquilla periferia. Tuttavia, la loro felicità dura molto poco. Infatti, Josh, l’ex proprietario, inizia a farsi vivo. Si presenta, cioè, alla loro porta con scuse strane. All’inizio, però, l’uomo si mostra gentile e disponibile. Ad esempio, offre il suo aiuto per piccoli lavori. Ben presto, però, la sua cortesia rivela una natura disturbante.

Così, Josh comincia a spiare la coppia. In particolare, spia Vivian attraverso telecamere nascoste. Le aveva, infatti, installate prima di vendere la casa. In questo modo, si insinua nella loro vita. Sfrutta, inoltre, una crisi coniugale tra Vivian e Ryan. Di conseguenza, la casa si trasforma in un incubo. Cioè, nel palcoscenico di un gioco psicologico mortale. Perciò, Vivian si ritrova intrappolata nella paranoia.

Spoiler finale

Nel finale, quindi, Vivian scopre la terribile verità. Infatti, Josh non ha mai veramente lasciato la proprietà. Lui, cioè, vive in un furgone parcheggiato nelle vicinanze. Inoltre, usa una stanza segreta nel sottotetto per spiarla. Dopo aver ucciso l’agente Sandy e l’investigatore Casey, Josh tenta di eliminare anche Vivian.

Tuttavia, proprio quando tutto sembra perduto, interviene Eliza. Lei, cioè, è la vedova di Casey. La donna, infatti, è giunta per vendicare il marito. Perciò, spara a Josh e lo uccide. In questo modo, salva la vita a Vivian. Alla fine, Ryan e Vivian sono liberi dall’incubo. Così, possono finalmente riprendere il controllo della loro vita.

Cast completo del film

In conclusione, il cast completo del film è il seguente: