Il film No Way Up Senza via d’uscita si presenta come un avvincente thriller del 2024, che il regista Claudio Fäh dirige e che Italia 1 trasmette il 28 agosto 2025 alle ore 21:20. In particolare, si tratta di un survival movie ad alta tensione che mescola sapientemente claustrofobia, la minaccia degli squali e scelte estreme, il tutto ambientato in un relitto aereo sommerso nelle profondità dell’Oceano Pacifico.

I protagonisti del film intrappolati all'interno della fusoliera dell'aereo sommerso, con l'acqua che sale.

Regia, produzione e protagonisti del film No Way Up Senza via d’uscita

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Claudio Fäh, un autore già noto per i suoi titoli d’azione e thriller. Invece, la produzione nasce da una collaborazione tra Altitude Film Entertainment e Ingenious Media, entrambe con sede nel Regno Unito. A guidare il cast, inoltre, spiccano Sophie McIntosh, Will Attenborough e Colm Meaney, i quali animano un cast giovane e dinamico.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato il film principalmente nel Regno Unito, effettuando le riprese sia a Londra sia in studi subacquei specializzati. Di conseguenza, le scene oceaniche sono state ricreate in ambienti controllati, per poi essere arricchite con effetti visivi che riproducono l’ambientazione del Pacifico.

Una scena subacquea del film girata in uno studio specializzato del Regno Unito, che mostra l'esterno del relitto dell'aereo.

Trama del film No Way Up Senza via d’uscita

Analizzando la trama, la storia prende il via quando un volo partito da Los Angeles e diretto in Messico precipita improvvisamente nell’Oceano Pacifico a causa di una collisione con uno stormo di uccelli. Successivamente, l’aereo si incastra su una scogliera sottomarina, e i pochi sopravvissuti riescono a rifugiarsi in una sacca d’aria all’interno della fusoliera. Tra di loro, in particolare, c’è Ava, la figlia del governatore della California, una ragazza già segnata dal trauma della madre annegata. Insieme a lei, ci sono Brandon, la sua guardia del corpo, Jed, il suo fidanzato, Kyle, un amico di Jed, e Rosa, una bambina con i suoi nonni. Tuttavia, mentre l’ossigeno scarseggia e gli squali circondano minacciosamente il relitto, i sopravvissuti si trovano di fronte a una scelta terribile: restare nascosti o affrontare l’oceano per tentare di salvarsi.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la tensione raggiunge il suo apice quando Ava prende il comando della situazione e guida un disperato tentativo di fuga. A questo punto, Brandon compie un gesto eroico e si sacrifica per distrarre gli squali, permettendo così a Ava, Rosa e Kyle di raggiungere la superficie. In definitiva, il film si chiude con l’immagine di Ava che emerge dall’acqua, ferita ma viva, proprio mentre un elicottero di soccorso si avvicina. Infine, le onde inghiottono il relitto, lasciando dietro di sé solo silenzio e memoria.

La protagonista Ava emerge dall'acqua nella scena finale del film, segnando la sua sopravvivenza.

Cast completo del film No Way Up Senza via d’uscita

Per concludere, il cast si compone di un mix di giovani attori britannici e di veterani del cinema, creando così una combinazione perfetta di tensione e dramma.

  • Sophie McIntosh: Ava
  • Will Attenborough: Kyle
  • Jeremias Amoore: Jed
  • Colm Meaney: Brandon
  • Phyllis Logan: Mardy
  • Grace Nettle: Rosa
  • James Carroll Jordan: Hank
  • Manuel Pacific: Danilo

