Da settimane rimbalzano le indiscrezioni sulla prossima edizione ed ora iniziano ad arrivare le prime certezze. Stiamo parlando del Grande Fratello, che nel 2025 compie il 25° compleanno.

Grande Fratello 2025, la prima puntata il 29 settembre

Il Grande Fratello 2025, come è noto da settimane, partirà a settembre. In un primo momento si era detto che sarebbe partito ad inizio mese, ma il debutto è poi slittato. La data nella quale partirà la prossima edizione del reality show è quella di lunedì 29 settembre, come sempre in prime time su Canale 5. Almeno inizialmente, Mediaset punta sul raddoppio settimanale, con la trasmissione visibile il lunedì ed il venerdì.

La prima, grande novità riguarda la conduzione. Dopo alcune stagioni di sofferenza, sia dal punto di vista degli ascolti che delle dinamiche, dalle parti del Biscione si è optato per uno stravolgimento totale, che parte dalla conduttrice. Essa è Simona Ventura, che dunque torna al timone di un reality show dopo i fasti del passato con L’Isola dei Famosi.

La rivoluzione passa dalla riscoperta del passato

La parola d’ordine del Grande Fratello 2025 sembra essere rivoluzione, che interessa molti aspetti del format e che si materializza con il ritorno alle origini. Dopo il lungo elenco di pseudo-vip concorrenti, dalla stagione al via il 29 settembre prossimo sono banditi i volti celebri dal cast. Esso, al contrario, dovrebbe essere composto da persone comuni.

La partecipazione di nip dovrebbe permettere di riportare al centro del format l’esperimento sociale. Una caratteristica centrale nelle prime edizioni, ma che poi è venuta sempre meno con il coinvolgimento dei vip, decisamente più a proprio agio di fronte alle telecamere. Come riporta Fanpage, rispetto al passato dovrebbero essere tagliate le visite ai concorrenti provenienti dall’esterno, da amici e parenti. Una mossa, anch’essa, che rientrerebbe nel tentativo di porre di nuovo l’attenzione sul nucleo dello show, ovvero la convivenza forzata con degli sconosciuti, senza influenze dal mondo reale.

Grande Fratello 2025, addio al voto online?

Altra novità che potrebbe interessare il Grande Fratello 2025 riguarda il meccanismo di voto. Le passate edizioni si sono contraddistinte per le polemiche relative ai cosiddetti fandom. Si tratta di gruppi di appassionati legati a determinati concorrenti, che spesso e volentieri si sono lasciati andare a comportamenti non esaltanti.

Per provare a scongiurare tale fenomeno, la produzione potrebbe decidere di abolire il televoto tramite sito web ed applicazione. Qualora venisse confermato, l’unico metodo consentito per il televoto sarebbe quello degli sms. Confermata, infine, la ridotta durata dell’edizione, che dovrebbe proseguire per un massimo di circa tre mesi. Addio, dunque, alle vere e proprie maratone del passato: la scorsa edizione, ad esempio, è durata più di sei mesi.