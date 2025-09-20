Un omicidio per due: Festa di compleanno è il film thriller tedesco del 2025. È il secondo capitolo della miniserie Un omicidio per due. Andrà in onda su Rai 2 il 20 settembre 2025 alle 21:20. Ambientato nella regione della Ruhr, questa pellicola segue una nuova indagine. La coppia investigativa è formata da Lou Kraft e Kerem “Gianni” Ergin. Affrontano un caso che coinvolge direttamente la protagonista.

Regia, produzione e protagonisti del film Un omicidio per due Festa di compleanno

La regia è firmata da Kieron Hawkes. La sceneggiatura è di Tom Edge. La produzione è curata da ZDF e Network Movie Film-und Fernsehproduktion. Hanno entrambe sede in Germania. I protagonisti principali sono Caro Cult e Eidin Jalali. Sono affiancati da Andreja Schneider e Gloria Odosi. Il racconto mescola tensione personale e indagine poliziesca.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata in Germania. Le riprese si sono svolte nella regione industriale della Ruhr. Tra le città utilizzate ci sono Duisburg, Essen e Bochum. Le location alternano ambienti urbani e discariche. E anche diversi interni domestici. Contribuiscono a creare un’atmosfera cupa e claustrofobica.

Trama del film Un omicidio per due Festa di compleanno

Analizzando la trama, la storia si concentra su Lou Kraft. Lei, infatti, è una poliziotta trasferita da Berlino alla Ruhr. Lì, peraltro, cerca di adattarsi a una nuova vita. Durante la sua festa di compleanno, però, accade qualcosa di strano. La festa, infatti, è organizzata da alcune amiche venute dalla capitale. E la serata, di conseguenza, prende una piega molto inquietante. Il giorno dopo, infatti, una delle invitate viene ritrovata senza vita.

Il suo corpo, peraltro, è in una discarica. Mentre l’altra, invece, è scomparsa nel nulla. A questo punto, Lou viene sollevata dall’incarico. Questo a causa del suo coinvolgimento personale. Ma lei, tuttavia, decide di proseguire l’indagine in segreto. Al suo fianco, per fortuna, c’è Gianni. Lui è il suo collega e partner investigativo. La sostiene, infatti, mentre emergono segreti e tensioni. E anche rapporti ormai incrinati. La notte della festa, quindi, si rivela piena di ombre. E la ricerca della verità, di conseguenza, diventa una corsa contro il tempo.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, Lou scopre che l’omicidio è legato a un trauma. Un trauma, infatti, del passato e a una vendetta personale. La donna scomparsa, peraltro, è viva. Ma ha orchestrato tutto per punire chi l’aveva ferita anni prima. Di conseguenza, Lou riesce a salvare la sua amica. E anche a smascherare il vero colpevole. Ma il prezzo emotivo, purtroppo, è molto alto. In definitiva, l’opera si chiude con Lou che osserva la città. Lo fa dalla sua finestra, consapevole di una cosa. Il suo ruolo, infatti, non è solo quello di indagare. Ma anche di affrontare coraggiosamente sé stessa.

Cast completo del film Un omicidio per due Festa di compleanno

Il cast riunisce attori tedeschi e italo-tedeschi. Recitano in ruoli intensi e molto realistici.