Anna Keller
20 Settembre 2025
Un omicidio per due: Festa di compleanno è il film thriller tedesco del 2025. È il secondo capitolo della miniserie Un omicidio per due. Andrà in onda su Rai 2 il 20 settembre 2025 alle 21:20. Ambientato nella regione della Ruhr, questa pellicola segue una nuova indagine. La coppia investigativa è formata da Lou Kraft e Kerem “Gianni” Ergin. Affrontano un caso che coinvolge direttamente la protagonista.

I due detective protagonisti, Lou Kraft e Gianni Ergin, in una scena del film Un omicidio per due: Festa di compleanno.

Regia, produzione e protagonisti del film Un omicidio per due Festa di compleanno

La regia è firmata da Kieron Hawkes. La sceneggiatura è di Tom Edge. La produzione è curata da ZDF e Network Movie Film-und Fernsehproduktion. Hanno entrambe sede in Germania. I protagonisti principali sono Caro Cult e Eidin Jalali. Sono affiancati da Andreja Schneider e Gloria Odosi. Il racconto mescola tensione personale e indagine poliziesca.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata in Germania. Le riprese si sono svolte nella regione industriale della Ruhr. Tra le città utilizzate ci sono Duisburg, Essen e Bochum. Le location alternano ambienti urbani e discariche. E anche diversi interni domestici. Contribuiscono a creare un’atmosfera cupa e claustrofobica.

Un paesaggio industriale della regione della Ruhr in Germania, una delle location principali del lungometraggio.

Trama del film Un omicidio per due Festa di compleanno

Analizzando la trama, la storia si concentra su Lou Kraft. Lei, infatti, è una poliziotta trasferita da Berlino alla Ruhr. Lì, peraltro, cerca di adattarsi a una nuova vita. Durante la sua festa di compleanno, però, accade qualcosa di strano. La festa, infatti, è organizzata da alcune amiche venute dalla capitale. E la serata, di conseguenza, prende una piega molto inquietante. Il giorno dopo, infatti, una delle invitate viene ritrovata senza vita.

Il suo corpo, peraltro, è in una discarica. Mentre l’altra, invece, è scomparsa nel nulla. A questo punto, Lou viene sollevata dall’incarico. Questo a causa del suo coinvolgimento personale. Ma lei, tuttavia, decide di proseguire l’indagine in segreto. Al suo fianco, per fortuna, c’è Gianni. Lui è il suo collega e partner investigativo. La sostiene, infatti, mentre emergono segreti e tensioni. E anche rapporti ormai incrinati. La notte della festa, quindi, si rivela piena di ombre. E la ricerca della verità, di conseguenza, diventa una corsa contro il tempo.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, Lou scopre che l’omicidio è legato a un trauma. Un trauma, infatti, del passato e a una vendetta personale. La donna scomparsa, peraltro, è viva. Ma ha orchestrato tutto per punire chi l’aveva ferita anni prima. Di conseguenza, Lou riesce a salvare la sua amica. E anche a smascherare il vero colpevole. Ma il prezzo emotivo, purtroppo, è molto alto. In definitiva, l’opera si chiude con Lou che osserva la città. Lo fa dalla sua finestra, consapevole di una cosa. Il suo ruolo, infatti, non è solo quello di indagare. Ma anche di affrontare coraggiosamente sé stessa.

Una scena tratta dal finale della pellicola, con la protagonista Lou Kraft che risolve il caso.

Cast completo del film Un omicidio per due Festa di compleanno

Il cast riunisce attori tedeschi e italo-tedeschi. Recitano in ruoli intensi e molto realistici.

  • Caro Cult: Lou Kraft
  • Eidin Jalali: Kerem “Gianni” Ergin
  • Andreja Schneider: Franziska Reusch
  • Gloria Odosi: amica di Lou
  • Fine Lobrecht: amica scomparsa
  • Jano Di Gennaro: ispettore capo
  • Franziska Weisz: medico legale
  • Daniel Rodic: testimone
  • Leonie Benesch: vicina di casa
  • Mauro Conte: tecnico forense

Anna Keller

