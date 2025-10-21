Alma & the Wolf è un film thriller inquietante e visionario, distribuito da Prime Video e disponibile sia in streaming che a noleggio sulla piattaforma Prime Video. Il film mescola con originalità elementi di horror soprannaturale, mistero e dramma familiare. Infatti, la sua narrazione frammentata e le atmosfere sospese creano un’esperienza cinematografica che sfida le convenzioni del genere, lasciando lo spettatore con più domande che risposte.

Regia, produzione e protagonisti del film Alma & the Wolf

La regia è firmata da Michael Patrick Jann, su una sceneggiatura di Abigail Miller. La produzione è curata da IFC Films, con sede negli Stati Uniti d’America. I protagonisti principali sono un cast di talentuosi attori del cinema indipendente:

Ethan Embry interpreta il vice sceriffo Ren Accord.

interpreta il vice sceriffo Ren Accord. Li Jun Li nel ruolo enigmatico di Alma.

nel ruolo enigmatico di Alma. Completano il cast Jeremie Harris, Lukas Jann e Mather Zickel.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film negli Stati Uniti, scegliendo come location gli stati dell’Oregon e di Washington per ricreare la cittadina immaginaria di Spiral Creek. Le ambientazioni, che includono cupe foreste, strade rurali avvolte nella nebbia e case isolate, non sono un semplice sfondo. Infatti, i paesaggi nebbiosi e opprimenti diventano un elemento cruciale della narrazione, accentuando il senso di minaccia e di mistero che pervade l’intera storia.

Trama del film Alma & the Wolf

La tranquillità della piccola comunità di Spiral Creek viene distrutta da un violento e inspiegabile attacco animale. Di conseguenza, la cittadina precipita in uno stato di paranoia crescente. Il vice sceriffo Ren Accord (Ethan Embry) inizia a indagare sull’accaduto. Tuttavia, più si avvicina alla verità, più la realtà intorno a lui inizia a frantumarsi. Infatti, quando suo figlio scompare misteriosamente nel nulla, la sua indagine professionale si trasforma in un incubo personale.

La sua mente si affolla di visioni terrificanti, percepisce presenze oscure nel bosco e inizia a scoprire segreti sepolti che legano la sua famiglia alla storia di quel luogo. Al centro di questo mistero c’è Alma (Li Jun Li), una giovane donna enigmatica che sembra essere la chiave per comprendere cosa stia realmente accadendo. Pertanto, Ren si ritrova a esplorare il confine labile tra trauma psicologico, percezione alterata e una verità soprannaturale, in un racconto disturbante e carico di simbolismo, dove il “lupo” del titolo potrebbe non essere un semplice animale.

Spoiler finale

Nel finale, visionario e aperto a molteplici interpretazioni, Ren scopre che l’attacco iniziale non è stato un evento casuale, ma parte di un rituale antico legato alla terra e a un ciclo di memoria e sacrificio. Alma si rivela una figura ambigua: non una semplice testimone, ma una sorta di guardiana o di guida spirituale, forse vittima lei stessa di questo ciclo. La sua connessione con il “lupo” è profonda e ancestrale. Il film si chiude con Ren che, dopo aver abbandonato ogni razionalità, si addentra da solo nel bosco, un luogo dove il tempo e lo spazio sembrano dissolversi. Non c’è una vera e propria risoluzione, ma una resa all’ignoto, lasciando lo spettatore in uno stato di profonda inquietudine e sospensione.

Cast completo del film Alma & the Wolf

Il cast riunisce eccellenti attori del cinema indipendente e delle serie TV, perfetti per interpretare ruoli intensi e ambigui.