Il film Heart Eyes Appuntamento con la morte è una produzione originale statunitense distribuita da Amazon MGM Studios e disponibile in streaming su Prime Video. Questa pellicola mescola con audacia i generi dell’horror, della commedia nera e della satira romantica, creando un’esperienza unica. La narrazione, adrenalinica e imprevedibile, si sviluppa attraverso un’estetica pop, ricca di colori al neon e atmosfere urbane.

La storia trasforma la notte più romantica dell’anno, San Valentino, in un incubo mortale, dove un semplice fraintendimento scatena una caccia all’uomo spietata. Con un tono ironico e dissacrante, il film gioca con i cliché delle commedie romantiche e degli slasher movie, offrendo al pubblico una fuga dalla realtà tanto terrificante quanto divertente.

Regia, produzione e protagonisti del film Heart Eyes Appuntamento con la morte

La regia del film è firmata da Josh Ruben, un autore che ha già dimostrato il suo talento nel mescolare horror e commedia con opere come Scare Me e Werewolves Within. La produzione vanta un team di esperti del genere, tra cui Gary Barber, Michael Kennedy e il celebre Christopher Landon (regista di Auguri per la tua morte), con sede operativa negli Stati Uniti. I protagonisti principali sono Michaela Watkins, Devon Sawa, Jordana Brewster, Olivia Holt, Mason Gooding e Gigi Zumbado.

Dove è stato girato?

Le riprese del film si sono svolte tra gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda. Le ambientazioni urbane sono un elemento chiave della narrazione e includono uffici aziendali asettici, ristoranti a tema, oscuri parcheggi sotterranei, motel squallidi e strade notturne. Tutte le location sono addobbate in modo grottesco per San Valentino, creando un contrasto visivo efficace. La fotografia gioca molto con luci al neon, ombre profonde e flash stroboscopici per accentuare la tensione.

Trama del film Heart Eyes Appuntamento con la morte

La storia si svolge durante la caotica notte di San Valentino. Innanzitutto, due colleghi di lavoro, la pragmatica Ally (Olivia Holt) e il sognatore Jay (Mason Gooding), si ritrovano a fare gli straordinari in ufficio, completamente isolati dal mondo esterno. Tuttavia, a causa di un banale errore, una telecamera di sicurezza li inquadra in una posa che li fa sembrare una coppia di innamorati.

Sfortunatamente, questa immagine attira l’attenzione del famigerato “Killer degli Occhi a Cuore”, un sadico serial killer che ha una missione precisa: eliminare tutte le coppie felici durante la notte degli innamorati. Di conseguenza, i due vengono catapultati in un incubo. Costretti a una fuga disperata per salvarsi la vita, Ally e Jay si ritrovano coinvolti in una spirale di omicidi brutali, esilaranti fraintendimenti e inaspettate rivelazioni sentimentali. Parallelamente, i cinici detective Zeke Hobbs (Devon Sawa) e Jeanine Shaw (Jordana Brewster) iniziano una corsa contro il tempo per fermare la scia di sangue, cercando di anticipare le mosse del killer prima che sia troppo tardi per i due malcapitati colleghi.

Finale del film (con spoiler)

Alla fine, si scopre che il killer è Crystal Cane (Michaela Watkins), un’ex terapista di coppia che, traumatizzata da un tradimento, ha deciso di punire tutti gli innamorati. Dopo un rocambolesco confronto finale in un ristorante addobbato a tema San Valentino, Ally riesce a salvarsi solo grazie all’intervento coraggioso di Jay. Il film si chiude con una nota ironica: dopo aver rischiato la vita insieme, i due si scoprono davvero innamorati. Tuttavia, nell’ultima inquadratura, una nuova figura misteriosa li osserva da lontano, lasciando aperta la porta a un possibile sequel.

Cast completo del film Heart Eyes Appuntamento con la morte

Il cast riunisce attori provenienti da horror, teen drama e commedie romantiche, creando un mix perfetto per interpretare ruoli ironici e movimentati.