Nobody Wants This 2 segna il ritorno dell’acclamata serie tv romantica creata da Erin Simkin, disponibile in streaming su Netflix dal 23 ottobre 2025. Dopo un finale di stagione che ha lasciato i fan con il fiato sospeso, la serie riparte con 10 nuovi episodi di circa 30 minuti ciascuno. La narrazione riprende a esplorare la complessa e affascinante relazione tra Joanne, una brillante podcaster agnostica, e Noah, un rabbino profondamente legato alla sua fede. Questa seconda stagione approfondisce le sfide della coppia, ora alle prese non solo con le differenze religiose e culturali, ma anche con le difficoltà pratiche della convivenza e le pressioni delle rispettive famiglie.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Nobody Wants This 2

La visione creativa di Erin Simkin continua a guidare la serie, con la produzione congiunta di Netflix Studios e Paper Kite Productions. L’ambientazione rimane un elemento cruciale, con la storia che si muove tra le vibranti metropoli di New York e Los Angeles, mentre parte delle riprese si è svolta anche a Toronto. Questa scelta di location permette di esplorare i diversi mondi a cui appartengono i protagonisti. I personaggi principali sono interpretati da un cast di grande talento:

Kristen Bell : Joanne Williams

: Joanne Williams Adam Brody : Noah Roklov

: Noah Roklov Leighton Meester : Esther

: Esther Seth Rogen : Sasha

: Sasha Justine Lupe: Morgan

Dove è stata girata?

La seconda stagione espande le sue ambientazioni, utilizzando New York per le scene legate alla vita pubblica e professionale dei protagonisti, come lo studio del podcast a Brooklyn e la sinagoga. Toronto, con i suoi Pinewood Toronto Studios, ha ospitato la ricostruzione di molti interni, offrendo una base versatile per la produzione. Le sequenze più intime e familiari, invece, si dividono tra l’Upper West Side di Manhattan e la soleggiata Santa Monica in California, sottolineando il contrasto tra i due mondi che Joanne e Noah cercano disperatamente di unire.

Trama della serie tv Nobody Wants This 2

La trama riprende esattamente dove si era interrotta: dopo il bacio appassionato che aveva chiuso la prima stagione, Joanne e Noah decidono di fare sul serio. Tuttavia, la loro convivenza si rivela presto un campo minato. La questione centrale della conversione di Joanne all’ebraismo diventa una fonte di crescente tensione. Mentre lei è sinceramente combattuta, esitando a compiere un passo che sente potrebbe compromettere la sua identità, Noah, sentendosi sotto pressione, commette un errore madornale: mente alla sua famiglia, affermando che la decisione di Joanne è già stata presa.

Questa bugia innesca una catena di eventi tragicomici, tra cui cene disastrose con le famiglie, l’inaspettata ricomparsa di ex invadenti e le continue pressioni della comunità religiosa. La coppia si trova così a dover navigare in un mare di aspettative e malintesi, cercando di capire se il loro amore sia abbastanza forte da superare differenze apparentemente inconciliabili. La serie non perde mai il suo tono distintivo, mescolando dialoghi brillanti e umorismo a momenti di profonda riflessione emotiva.

Spoiler finale

Il culmine della stagione arriva quando Joanne scopre la bugia di Noah. La rivelazione porta a un confronto intenso e doloroso, che costringe entrambi a mettere a nudo le proprie paure e insicurezze. Dopo aver toccato il fondo, la coppia giunge a una comprensione più matura: decidono di abbandonare le aspettative esterne, sia familiari che religiose, per vivere la loro relazione secondo le proprie regole e i propri tempi. In un finale che simboleggia un nuovo inizio, Joanne propone a Noah di lanciare un podcast insieme. Questo progetto non è solo un’impresa professionale, ma rappresenta la creazione di uno spazio comune, un equilibrio perfetto tra il mondo laico e pubblico di lei e quello spirituale e comunitario di lui, dimostrando che hanno finalmente trovato un modo per unire le loro vite senza sacrificare le loro identità.

Cast completo della serie tv Nobody Wants This 2

Il cast di questa seconda stagione vede il ritorno dei volti amati dal pubblico e l’introduzione di nuove figure che arricchiscono ulteriormente la narrazione.