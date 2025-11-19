Dopo il rinvio di sette giorni fa, finalmente prende il via, con la prima puntata, Gigi e Vanessa Insieme. La trasmissione, novità dei palinsesti della rete ammiraglia Mediaset, parte alle 21:50 circa, prendendo il via subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

Gigi e Vanessa Insieme prima puntata, varietà in tre appuntamenti

Al centro di Gigi e Vanessa Insieme ci sono Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio. Per la prima si tratta di un ritorno, su Canale 5, al timone di uno show di prima serata, dopo l’esperienza da presentatrice in una delle serate de Il Volo Tutti per uno.

Il secondo, invece, debutta su Mediaset dopo aver deciso di abbandonare la TV di Stato, nella quale ha lavorato negli ultimi anni, come giudice a The Voice Senior e negli altri format spin off. La prima edizione di Gigi e Vanessa Insieme è composta da tre appuntamenti, in onda per altrettante settimane, nel prime time del mercoledì.

La regia è diretta da Roberto Cenci

La regia di Gigi e Vanessa Insieme è firmata da Roberto Cenci. Oltre che in televisione, è possibile seguire le puntate anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity. Grande protagonista dello show è, ovviamente, la musica, con i due presentatori che, in studio, sono accompagnati da una orchestra.

Come già detto in precedenza, la prima puntata, in onda il 19 novembre, sarebbe dovuta andare in onda lo scorso 12 novembre. Tuttavia, a poche ore dall’inizio, Canale 5 aveva deciso di posticipare la partenza di una settimana, per evitare la contrapposizione con la partita delle ATP Finals fra Jannik Sinner ed Alexander Zverev.

Gigi e Vanessa Insieme prima puntata, gli ospiti

Sono tanti gli ospiti che sono attesi durante la prima puntata di Gigi e Vanessa Insieme. In primis, partecipano due volti molto noti al pubblico di Canale 5, ovvero Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I due sono in onda tutti i giorni, nella fascia del preserale, con il quiz Avanti un Altro!. Bonolis, inoltre, è fra i giudici di Tu Si Que Vales. Spazio al comico Francesco Cicchella, noto soprattutto per le sue capacità di imitatore.

Per il mondo del cinema arriva Claudio Santamaria, attualmente impegnato sul set de L’uomo giusto, pellicola che uscirà nei cinema nel 2026. Altro protagonista del debutto è Giorgio Panariello.

Infine, Incontrada e D’Alessio danno ampio spazio alla musica, grazie alle performance di Eros Ramazzotti, Stash dei The Kolors ed Emma.