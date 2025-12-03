Il film Presence è disponibile per la visione su Sky Cinema Suspense. La direzione è curata da Steven Soderbergh, che realizza un horror soprannaturale caratterizzato da una particolarità stilistica unica: l’intera pellicola è girata adottando il punto di vista soggettivo di un fantasma. Lucy Liu interpreta il ruolo di protagonista, guidando il pubblico in un’esperienza immersiva e inquietante. Questo approccio innovativo al genere horror promette di offrire al pubblico una prospettiva insolita sulle dinamiche familiari e sulla manifestazione delle presenze ultraterrene.

Regia, produzione e protagonisti del film Presence

La direzione spetta al talentuoso Steven Soderbergh, che non si limita alla sola regia, ma si occupa personalmente anche della fotografia e del montaggio. Questo controllo totale sul processo creativo assicura uno stile visivo coerente e distintivo.

La sceneggiatura è opera di David Koepp, uno sceneggiatore con grande esperienza nel genere thriller e fantastico.

La produzione è di origine statunitense, con il supporto di case produttrici di rilievo come Sugar23, Extension 765 e Neon.

Gli interpreti principali che popolano la casa infestata sono: Lucy Liu (Rebekah), Chris Sullivan (Chris), Julia Fox (Cece), Callina Liang (Chloe) e Eddy Maday (Tyler).

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti. La location principale e quasi esclusiva è una tipica villetta residenziale di periferia. Questo ambiente domestico e apparentemente rassicurante diventa il palcoscenico centrale sul quale si sviluppano gli eventi sempre più inquietanti e paranormali che coinvolgono la famiglia protagonista.

Trama del film Presence

Rebekah (Lucy Liu) e suo marito Chris (Chris Sullivan) si trasferiscono insieme ai due figli adolescenti, Tyler (Eddy Maday) e Chloe (Callina Liang), in una nuova abitazione situata in una tranquilla zona residenziale di periferia. Il nuovo inizio presenta subito diverse complessità familiari. Intanto, Tyler vive un momento di successo e soddisfazione grazie alla sua carriera come campione di nuoto, ma poi Chloe si trova ancora profondamente scossa e provata dalla recente e tragica scomparsa della sua migliore amica. Di conseguenza, il clima familiare è teso e segnato dal dolore non espresso.

Ecco che, ben presto, tutti i membri della famiglia si accorgono che la casa ospita una presenza invisibile. Perciò, questa entità li osserva costantemente e, con il passare del tempo, inizia a influenzare in modo sempre più diretto le loro vite. Nonostante ciò, la presenza agisce anche come catalizzatore, portando alla luce segreti inconfessabili e tensioni represse che covavano da tempo all’interno della dinamica familiare. Quindi, i membri della famiglia sono costretti a confrontarsi non solo con il fantasma, ma anche con le verità scomode della loro vita insieme. Eppure, la presenza continua a manifestarsi, amplificando il disagio e la paura. Alla fine, la sua azione costringe tutti a una resa dei conti emotiva e fisica. La narrazione esplora come il soprannaturale possa agire da specchio per le crisi interne.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo del film, la natura della misteriosa presenza che abita la casa viene finalmente rivelata alla famiglia: si tratta dello spirito inquieto di una giovane donna morta in circostanze tragiche proprio in quella proprietà. La famiglia deve, a questo punto, affrontare la dolorosa verità riguardante l’entità e, di conseguenza, trovare un modo sostenibile per convivere non solo con il lutto e il dolore che li circonda, ma anche con la stessa entità spettrale. La conclusione del film è intenzionalmente aperta, lasciando in sospeso importanti interrogativi sulla reale natura del fantasma e sul destino futuro dei protagonisti, suggerendo una convivenza forzata tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti.

Cast completo del film Presence

Il cast è composto da attori che offrono interpretazioni intense e misurate, essenziali per trasmettere il senso di inquietudine della pellicola. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: