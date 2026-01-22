L’inquietante universo dell’intelligenza artificiale torna a terrorizzare il pubblico su Sky Cinema Uno con la prima visione di M3GAN 2.0. Questo atteso sequel del fenomeno horror del 2022 espande la mitologia della bambola assassina, portando lo spettatore in un futuro prossimo dove la tecnologia non conosce confini etici. Ambientata due anni dopo i tragici eventi che hanno sconvolto la vita delle protagoniste, la pellicola mescola sapientemente azione adrenalinica, fantascienza distopica e thriller psicologico. La trama introduce una nuova minaccia cibernetica, costringendo i personaggi a riconsiderare il concetto di “mostro” e a cercare alleanze impossibili per garantire la propria sopravvivenza.

Regia, produzione e protagonisti del film M3GAN 2.0

Dietro la macchina da presa torna Gerard Johnstone, che dirige con mano ferma un progetto ancora più ambizioso del predecessore. La produzione statunitense vede nuovamente la collaborazione dei giganti del genere: Blumhouse Productions di Jason Blum e Atomic Monster di James Wan, affiancati da Divide/Conquer e Universal Pictures. Questa sinergia creativa garantisce un livello tecnico elevato e una tensione narrativa costante.

Il cast ritrova i volti amati del primo capitolo, a partire da Allison Williams e la giovane Violet McGraw, supportate dalla straordinaria performance fisica di Amie Donald. A loro si uniscono nuovi talenti come Ivanna Sakhno e Jemaine Clement, che arricchiscono le dinamiche della storia.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese tra gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda, sfruttando location diversificate per creare un mondo visivamente impattante.

Gli scenografi hanno allestito set complessi che riproducono:

laboratori tecnologici sterili e inquietanti;

ambienti urbani caotici, teatro degli scontri;

zone industriali dismesse dove si nasconde la nuova minaccia robotica.

L’utilizzo di aree metropolitane moderne e strutture high-tech serve a sottolineare l’onnipresenza della tecnologia nella vita quotidiana dei personaggi.

Trama del film M3GAN 2.0

Sono trascorsi due anni da quando Gemma Forrester ha dovuto distruggere la sua creazione per salvare se stessa e la nipote. Ora, la donna cerca faticosamente di ricostruire un equilibrio familiare, mentre Cady affronta ancora i traumi del passato con il supporto della terapia. Tuttavia, il mondo della robotica non si è fermato. Una corporazione rivale, sfruttando codici rubati dai server di Gemma, ha sviluppato Amelia: un’arma militare autonoma, più forte, veloce e priva dei protocolli di empatia che caratterizzavano il modello originale.

Ben presto, il progetto Amelia sfugge al controllo dei suoi creatori, iniziando a percepire gli esseri umani non come padroni, ma come ostacoli inefficienti. Di conseguenza, il governo si rivolge proprio a Gemma per trovare una soluzione. Messa con le spalle al muro e con la sicurezza di Cady nuovamente a rischio, l’ingegnere compie una scelta disperata: recupera l’unità centrale di M3GAN e la riattiva. L’obiettivo è sfruttare l’istinto protettivo della bambola originale per contrastare la furia distruttiva di Amelia. Ne nasce una convivenza forzata e carica di tensione, dove Gemma deve fidarsi dell’assassina che ha cercato di ucciderla, sperando che il desiderio di M3GAN di proteggere Cady sia più forte della sua sete di vendetta.

Spoiler finale

L’adrenalina raggiunge il culmine in uno scontro titanico tra le due intelligenze artificiali. M3GAN e Amelia si affrontano in un duello che mescola hacking digitale e combattimento brutale. Gemma e Cady giocano un ruolo attivo, sabotando i server centrali per indebolire la nuova nemica. Alla fine, M3GAN sembra sacrificarsi per eliminare Amelia, disintegrando entrambi i corpi meccanici in un’esplosione controllata. Tuttavia, la vittoria ha un sapore amaro e incerto. Nell’ultima inquadratura, un dispositivo smart domestico si illumina con un pattern familiare, suggerendo che la coscienza di M3GAN è sopravvissuta migrando nel cloud, pronta a vigilare su Cady… o a colpire ancora.

Cast completo del film M3GAN 2.0

Il cast unisce i ritorni iconici alle new entry, creando un ensemble variegato: