Giovedì 22 gennaio, la Rai ha presentato il film Franco Battiato Il lungo viaggio. La pellicola, dedicata al grande cantautore, esordisce il 2 febbraio prossimo al cinema.

Franco Battiato Il lungo viaggio, dal grande al piccolo schermo

Franco Battiato Il lungo viaggio è una realizzazione originale delle società Rai Fiction e Casta Diva Pictures. La pellicola è protagonista sia sul grande che sul piccolo schermo.

Al cinema, infatti, la produzione è rilasciata il prossimo 2 febbraio e rimane disponibile per appena 72 ore, fino al 4 febbraio. Prossimamente, invece, l’opera arriva in televisione, su Rai 1.

In occasione della presentazione alla stampa, il capostruttura Rai Fiction Leonardo Ferrara ha ammesso che il film potrà godere di una “collocazione prestigiosa“, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. Il film, appartenente al genere biografico, è diretto da Renato De Maria.

Franco Battiato Il lungo viaggio, le riprese svolte anche a Milo

Franco Battiato Il lungo viaggio è un progetto che ha impegnato la TV di Stato per circa tre anni e che ha goduto anche della collaborazione della famiglia del cantautore. Grazie ad essa, infatti, la troupe ha potuto svolgere alcune riprese a Milo, proprio all’interno della casa di Battiato.

La trama ripercorre la lunga carriera del cantante. Nato in Sicilia nel 1945, muove i primi passi nel mondo della musica da giovanissimo, negli anni ’60.

Ma la vera svolta arriva solamente nel decennio successivo, dopo la scelta di Battiato di abbandonare la Sicilia e trasferirsi a Milano. Qui ha la possibilità di sperimentare suoni e generi, trasformando la città in un vero e proprio laboratorio artistico.

Il ritorno nella sua Sicilia

Alla fine degli anni ’80, nel pieno del successo, Franco Battiato prende una decisione fondamentale. Nonostante l’importanza che ha rappresentato Milano per la sua vita artistica e personale, il richiamo per la terra d’origine è sempre stato molto forte ed ha deciso, così, di far ritorno in Sicilia, dove si è stabilito fino alla morte, avvenuta a Milo nel maggio del 2021.

Tantissimi i successi senza tempo che Battiato ci ha lasciato in eredità, da Centro di gravità permanente a Cuccuruccucù, passando per Bandiera bianca e La Cura.

Franco Battiato Il lungo viaggio, il cast

La pellicola Franco Battiato Il lungo viaggio si concentra sugli incontri che hanno segnato la vita dell’artista. Un ampio spazio, soprattutto, è dato al sodalizio umano ed artistico con Giusto Pio, coautore di molti dei brani del cantautore.

Molto ricco il cast degli attori. Il protagonista è interpretato da Dario Aita. Con lui ci sono vari attori, fra cui Giulio Forges Davanzati, Simona Malato ed Elena Radonicich. Prevista la partecipazione straordinaria delle cantanti Joan Thiele e di Anna Castiglia.