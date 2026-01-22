Giovedì 22 gennaio si svolge la settima giornata di Europa League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Anche nel turno attuale, sono due le squadre italiane impegnate, ovvero la Roma e il Bologna.

Europa League settima giornata programmazione tv, i rossoblù in campo alle 18:45

La settima giornata di Europa League, per i nostri portacolori, prende il via alle 18:45. In tale orario, infatti, è previsto il fischio di inizio dell’incontro che oppone il Bologna al Celtic.

I padroni di casa, guidati da Vincenzo Italiano, sono attualmente tredicesimi in classifica, a quota 11 punti, e sono reduci da due vittorie consecutive. Gli ospiti, team scozzese decisamente insidioso, ha avuto, fino a questo momento, un rendimento scarso, essendo 24esimi e a rischio eliminazione.

Bologna-Celtic è visibile, in diretta, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Il commento è affidato a Paolo Ciarravano e Giancarlo Marocchi.

Europa League settima giornata programmazione tv, la Roma

La programmazione tv della settima giornata di Europa League prosegue alle 21:00, quando è protagonista la Roma. I giallorossi, guidati da Gian Piero Gasperini, accolgono, presso lo Stadio Olimpico, i tedeschi dello Stoccarda.

Le due compagini sono nella medesima situazione di classifica. Entrambe, infatti, hanno raccolto, ad ora, dodici punti ed occupano rispettivamente il nono ed il decimo posto. Inoltre, sia la Roma che lo Stoccarda sono reduci, nella competizione europea, da tre vittorie di fila.

Roma-Stoccarda, il cui esito potrebbe essere fondamentale per la qualificazione diretta alla fase successiva del torneo, è mandata in onda, in diretta, solamente su Sky. In particolare, l’emittente propone l’incontro sulle reti Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Gli spazi di approfondimento che precedono e seguono lo scontro è affidato da Mario Giunta.

La partita in onda in diretta e in chiaro su TV8

La programmazione tv della settima giornata di Europa League include, come nei turni precedenti, un faccia a faccia che è proposto in chiaro. La rete di riferimento, in questo caso, è TV8, che dalle ore 21:00 manda in onda, in esclusiva ed in diretta, la partita fra gli spagnoli del Celta Vigo ed i francesi del Lille.

Anche in questo caso, l’incontro potrebbe essere molto importante per quel che concerne la classifica. I team, infatti, occupano la zona centrale della classifica ma sono ancora a rischio eliminazione. Colui che ha il compito di raccontare ciò che accade in campo è Davide Polizzi.