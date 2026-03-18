Il lungometraggio drammatico-horror La valle dei sorrisi occupa la prima serata di Sky Cinema Uno, portando sul piccolo schermo una storia carica di mistero e tensione psicologica. Diretto dal talentuoso Paolo Strippoli, il film segue le vicende di Sergio Rossetti, un ex campione di judo diventato insegnante di educazione fisica, che accetta un incarico nel remoto villaggio alpino di Remis. All’apparenza, la comunità locale vive in una serenità idilliaca e quasi innaturale, dove tutti sono sempre sorridenti e pronti ad aiutarsi. Tuttavia, dietro questa facciata di armonia perfetta, si nasconde un rituale oscuro che coinvolge un adolescente dotato di un dono inquietante: la capacità di assorbire fisicamente il dolore degli altri.

Regia, produzione e protagonisti del film La valle dei sorrisi

La regia di Paolo Strippoli si conferma una garanzia per il genere thriller-horror italiano, capace di costruire atmosfere cupe e claustrofobiche nonostante gli ampi spazi montani. La produzione è interamente italiana e si avvale di una fotografia fredda che accentua il senso di isolamento del borgo. Tra i protagonisti principali troviamo un intenso Michele Riondino nel ruolo di Sergio, affiancato dalla giovane e talentuosa Romana Maggiora Vergano. Il cast di alto livello include anche Roberto Citran, Paolo Pierobon e Sergio Romano, i cui personaggi contribuiscono a tessere la fitta trama di segreti che avvolge Remis.

Dove è stato girato il film?

La pellicola è stata girata interamente tra le Alpi italiane, sfruttando la maestosità e, al contempo, l’inquietudine delle cime innevate e delle valli scoscese. Le location reali ricreano:

Vallate remote quasi inaccessibili durante i mesi invernali.

Strade di montagna impervie che aumentano il senso di distacco dalla civiltà.

Ambienti rurali sospesi nel tempo, dove le tradizioni locali sembrano immutabili.

Un’atmosfera di isolamento crescente che trasforma la natura in un nemico silenzioso.

Il paesaggio montano non è un semplice sfondo, ma diventa un elemento narrativo attivo che amplifica lo stato di angoscia del protagonista man mano che la verità viene a galla.

Trama del film La valle dei sorrisi

Appena arrivato a Remis, Sergio Rossetti viene accolto con un calore insolito. La vita nel villaggio sembra priva di conflitti, un paradiso terrestre dove Michela, la proprietaria della locanda locale, lo aiuta a integrarsi rapidamente. Tuttavia, l’occhio attento di Sergio nota presto dei dettagli stonati: sorrisi che sembrano maschere di gesso, sguardi che si abbassano improvvisamente e una felicità che appare quasi forzata. Il sospetto si trasforma in orrore quando l’insegnante scopre l’esistenza di un rituale settimanale guidato da Matteo Corbin, un adolescente il cui potere sovrannaturale permette agli abitanti di scaricare su di lui ogni sofferenza fisica e psichica.

Sergio comprende che la pace di Remis si fonda su un atto di egoismo collettivo mostruoso. Mentre cerca di mantenere la sua integrità morale, si rende conto che il paese non ha intenzione di rinunciare al proprio “scacciadolore” umano. La sua indagine lo porta a scontrarsi con le autorità locali e con i cittadini stessi, ormai dipendenti da quel benessere artificiale. La tensione sale quando Sergio intuisce che la sua presenza nel villaggio potrebbe non essere stata casuale, ma parte di un disegno più grande volto a garantire la continuità del rituale.

Spoiler finale: la verità su Sergio

Nel finale travolgente, Sergio decide di agire per liberare Matteo dalla sua prigionia spirituale, tentando di interrompere la cerimonia notturna. Lo scontro con la comunità è brutale: gli abitanti sono disposti a commettere atrocità pur di non tornare a provare dolore. Durante la colluttazione, emerge la verità sul passato di Sergio e sul motivo per cui è stato attirato a Remis: la sua stessa sofferenza interiore lo rende il candidato ideale per un nuovo ruolo all’interno della valle. Il film si conclude con un’immagine ambigua che interroga lo spettatore sulla natura umana: è possibile una felicità autentica senza l’accettazione del sacrificio e della sofferenza?

Cast completo del film La valle dei sorrisi

La riuscita del film risiede nella capacità degli attori di trasmettere un senso di inquietudine costante. Ecco i membri principali del cast:

Michele Riondino : interpreta il tormentato Sergio Rossetti.

: interpreta il tormentato Sergio Rossetti. Romana Maggiora Vergano : è Michela, la locandiera del borgo.

: è Michela, la locandiera del borgo. Roberto Citran : veste i panni di Don Attilio.

: veste i panni di Don Attilio. Giulio Feltri : interpreta il giovane Matteo Corbin.

: interpreta il giovane Matteo Corbin. Sergio Romano : ha il ruolo di Pichler.

: ha il ruolo di Pichler. Paolo Pierobon : interpreta Mauro Corbin, il padre di Matteo.

: interpreta Mauro Corbin, il padre di Matteo. Anna Bellato : interpreta Anna.

: interpreta Anna. Sandra Toffolatti : è Elisabetta Gengo.

: è Elisabetta Gengo. Gabriele Benedetti : interpreta Franco.

: interpreta Franco. Diego Nardini : è Lorenzo Berni.

: è Lorenzo Berni. Aurora e Penelope Montanino : interpretano le gemelle del villaggio.

: interpretano le gemelle del villaggio. Vincenzo Tosetto: interpreta Vittorio.

© Riproduzione Riservata