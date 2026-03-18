L’episodio Morgane – Detective Geniale: Dal basso verso l’alto va in onda in prima serata su Rai 1, portando nuovamente sul piccolo schermo l’energia travolgente di Morgane Alvaro. Questa celebre serie crime-comedy francese, intitolata in originale HPI – Haut Potentiel Intellectuel, segue le vicende di una donna delle pulizie dal quoziente intellettivo straordinario che collabora con la polizia di Lille. Grazie al suo pensiero laterale, a una memoria prodigiosa e a un metodo tanto geniale quanto imprevedibile, Morgane riesce a risolvere i casi più complessi, lasciando spesso senza parole i suoi colleghi della scientifica.
Morgane Detective Geniale: Trama dell’episodio Dal basso verso l’alto
In questo appuntamento, Morgane e la squadra sono chiamati a indagare sulla morte sospetta di un uomo, il cui corpo è stato ritrovato ai piedi di un elegante palazzo cittadino. Sebbene a una prima analisi tutto sembri far pensare a un tragico suicidio, l’occhio clinico di Morgane nota immediatamente delle incongruenze fisiche nella dinamica della caduta che non quadrano con l’ipotesi iniziale. La sua curiosità la spinge a scavare a fondo nella vita della vittima, portando alla luce una fitta rete di segreti condominiali.
Mentre ricostruisce minuziosamente gli ultimi movimenti dell’uomo prima dell’impatto, la detective scopre:
- Un possibile ricatto legato a documenti riservati trovati nell’appartamento.
- Una relazione sentimentale nascosta che coinvolge un altro residente del palazzo.
- Un testimone oculare le cui dichiarazioni contengono piccole ma significative menzogne.
- Un dettaglio architettonico decisivo relativo alla struttura del balcone che cambia la prospettiva del caso.
L’indagine si intreccia inevitabilmente con la caotica vita privata di Morgane, che tra un’intuizione e l’altra deve gestire le intemperanze dei figli, cronici problemi economici e la tensione sentimentale sempre più palpabile con il partner Karadec.
Spoiler finale: chi è il colpevole?
Grazie a una folgorazione improvvisa, Morgane comprende che la caduta fatale non è stata né un incidente né un gesto volontario: la vittima è stata spinta con forza da qualcuno che conosceva perfettamente le scorciatoie e i punti ciechi dell’edificio. Il colpevole viene smascherato proprio grazie a un’osservazione tecnica di Morgane sulla traiettoria di volo del corpo e al ritrovamento di un oggetto apparentemente insignificante, ma chiaramente fuori posto, all’interno dell’appartamento del sospettato. L’episodio si conclude con il solito siparietto ironico tra Morgane e Karadec, il quale si ritrova ancora una volta diviso tra la profonda ammirazione per il talento della collega e l’esasperazione per il suo carattere ingestibile.
Morgane Detective Geniale: Cast completo dell’episodio Dal basso verso l’alto
Il successo della serie risiede nella straordinaria alchimia del cast fisso, capace di bilanciare perfettamente i momenti polizieschi con quelli di pura commedia. Ecco gli interpreti principali:
- Audrey Fleurot: interpreta l’eccentrica e geniale Morgane Alvaro.
- Mehdi Nebbou: presta il volto al rigoroso Adam Karadec.
- Bruno Sanches: è Gilles Vandraud, spalla fedele della squadra.
- Bérangère McNeese: interpreta Céline Hazan.
- Marie Denarnaud: ricopre il ruolo della Commandante Roxane Ascher.
- Cypriane Gardin, Noé Vandevoorde e Louise Labèque: interpretano rispettivamente Théa, Eliott e Chloé Alvaro, i figli di Morgane.
- Arnaud Henriet e Cédric Chevalme: appaiono nei ruoli di David e Hervé.
- Attori ospiti: vari interpreti francesi che animano i sospettati e le vittime legati al caso di puntata.
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