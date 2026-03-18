L’episodio Morgane – Detective Geniale: Dal basso verso l’alto va in onda in prima serata su Rai 1, portando nuovamente sul piccolo schermo l’energia travolgente di Morgane Alvaro. Questa celebre serie crime-comedy francese, intitolata in originale HPI – Haut Potentiel Intellectuel, segue le vicende di una donna delle pulizie dal quoziente intellettivo straordinario che collabora con la polizia di Lille. Grazie al suo pensiero laterale, a una memoria prodigiosa e a un metodo tanto geniale quanto imprevedibile, Morgane riesce a risolvere i casi più complessi, lasciando spesso senza parole i suoi colleghi della scientifica.

Morgane Detective Geniale: Trama dell’episodio Dal basso verso l’alto

In questo appuntamento, Morgane e la squadra sono chiamati a indagare sulla morte sospetta di un uomo, il cui corpo è stato ritrovato ai piedi di un elegante palazzo cittadino. Sebbene a una prima analisi tutto sembri far pensare a un tragico suicidio, l’occhio clinico di Morgane nota immediatamente delle incongruenze fisiche nella dinamica della caduta che non quadrano con l’ipotesi iniziale. La sua curiosità la spinge a scavare a fondo nella vita della vittima, portando alla luce una fitta rete di segreti condominiali.

Mentre ricostruisce minuziosamente gli ultimi movimenti dell’uomo prima dell’impatto, la detective scopre:

Un possibile ricatto legato a documenti riservati trovati nell’appartamento.

Una relazione sentimentale nascosta che coinvolge un altro residente del palazzo.

Un testimone oculare le cui dichiarazioni contengono piccole ma significative menzogne.

Un dettaglio architettonico decisivo relativo alla struttura del balcone che cambia la prospettiva del caso.

L’indagine si intreccia inevitabilmente con la caotica vita privata di Morgane, che tra un’intuizione e l’altra deve gestire le intemperanze dei figli, cronici problemi economici e la tensione sentimentale sempre più palpabile con il partner Karadec.

Spoiler finale: chi è il colpevole?

Grazie a una folgorazione improvvisa, Morgane comprende che la caduta fatale non è stata né un incidente né un gesto volontario: la vittima è stata spinta con forza da qualcuno che conosceva perfettamente le scorciatoie e i punti ciechi dell’edificio. Il colpevole viene smascherato proprio grazie a un’osservazione tecnica di Morgane sulla traiettoria di volo del corpo e al ritrovamento di un oggetto apparentemente insignificante, ma chiaramente fuori posto, all’interno dell’appartamento del sospettato. L’episodio si conclude con il solito siparietto ironico tra Morgane e Karadec, il quale si ritrova ancora una volta diviso tra la profonda ammirazione per il talento della collega e l’esasperazione per il suo carattere ingestibile.

Morgane Detective Geniale: Cast completo dell’episodio Dal basso verso l’alto

Il successo della serie risiede nella straordinaria alchimia del cast fisso, capace di bilanciare perfettamente i momenti polizieschi con quelli di pura commedia. Ecco gli interpreti principali:

Audrey Fleurot : interpreta l’eccentrica e geniale Morgane Alvaro.

: interpreta l’eccentrica e geniale Morgane Alvaro. Mehdi Nebbou : presta il volto al rigoroso Adam Karadec.

: presta il volto al rigoroso Adam Karadec. Bruno Sanches : è Gilles Vandraud, spalla fedele della squadra.

: è Gilles Vandraud, spalla fedele della squadra. Bérangère McNeese : interpreta Céline Hazan.

: interpreta Céline Hazan. Marie Denarnaud : ricopre il ruolo della Commandante Roxane Ascher.

: ricopre il ruolo della Commandante Roxane Ascher. Cypriane Gardin, Noé Vandevoorde e Louise Labèque : interpretano rispettivamente Théa, Eliott e Chloé Alvaro, i figli di Morgane.

: interpretano rispettivamente Théa, Eliott e Chloé Alvaro, i figli di Morgane. Arnaud Henriet e Cédric Chevalme : appaiono nei ruoli di David e Hervé.

: appaiono nei ruoli di David e Hervé. Attori ospiti: vari interpreti francesi che animano i sospettati e le vittime legati al caso di puntata.

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