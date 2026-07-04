Questa sera su Rai 4 va in onda Influencers, thriller del 2025 scritto e diretto da Kurtis David Harder. Il film è il sequel di Influencer – L’isola delle illusioni e riporta al centro della storia l’enigmatica CW, assassina e ladra d’identità capace di costruirsi nuove vite attraverso i social.

Dopo essere riuscita a fuggire dalla Thailandia, CW sembra aver trovato una nuova esistenza nel Sud della Francia. Vive con Diane, ha assunto una nuova identità e prova a lasciarsi alle spalle gli omicidi commessi in passato. L’incontro con un’influencer arrogante, però, riaccende la sua ossessione e la trascina di nuovo in una spirale di violenza.

Regia, produzione e protagonisti del film Influencers

Influencers è diretto, scritto e montato da Kurtis David Harder, già regista del primo capitolo. Il film prosegue il racconto iniziato con Influencer – L’isola delle illusioni, ampliando la storia di CW e il suo modo di usare le identità digitali per ingannare, manipolare e sparire.

La protagonista è CW, interpretata da Cassandra Naud. Nel nuovo capitolo vive sotto il nome di Catherine Weaver e cerca di condurre una vita apparentemente serena insieme alla compagna Diane. Dietro l’immagine rassicurante, però, continua a nascondersi una donna incapace di frenare il proprio impulso verso il controllo e la violenza.

Lisa Delamar interpreta Diane, compagna di CW. Diane crede di conoscere la donna con cui vive, ma comincia a intuire che Catherine non è davvero chi dice di essere. La scoperta dei suoi segreti trasforma il loro anniversario in un incubo.

Torna anche Emily Tennant nel ruolo di Madison, la giovane influencer sopravvissuta agli eventi del primo film. Dopo essere stata accusata ingiustamente dei delitti compiuti da CW, Madison continua a cercare prove che possano scagionarla e portare finalmente la killer allo scoperto.

Nel cast si aggiungono Georgina Campbell, nel ruolo dell’influencer Charlotte, Jonathan Whitesell in quello dello streamer Jacob, Veronica Long nei panni di Ariana e Dylan Playfair nel ruolo di Cameron.

Dove è stato girato Influencers?

Influencers è stato girato tra Francia, Bali e Canada.

La prima parte della storia è ambientata nel Sud della Francia, tra hotel di lusso, piscine, borghi e antiche rovine. Il paesaggio elegante e luminoso crea un forte contrasto con la violenza di CW e con le identità false che costruisce online.

La seconda parte porta invece la storia a Bali, in Indonesia. Qui il film sfrutta resort, spiagge, locali, ville e paesaggi tropicali per raccontare una nuova fase della caccia tra CW e Madison.

Le location non sono soltanto uno sfondo spettacolare. Nel film diventano il simbolo del mondo perfetto mostrato sui social: immagini patinate, viaggi da sogno e vite apparentemente invidiabili dietro cui possono nascondersi manipolazione, isolamento e pericolo.

Trama del film Influencers

La trama di Influencers riparte dopo gli eventi di Influencer – L’isola delle illusioni. CW è riuscita a sfuggire alla Thailandia e ha iniziato una nuova vita nel Sud della Francia con il nome di Catherine Weaver.

La donna vive insieme a Diane, che sembra rappresentare per lei una possibilità di normalità. Le due decidono di festeggiare il loro anniversario in un resort di lusso, ma la vacanza viene disturbata dalla presenza di Charlotte, influencer molto famosa, rumorosa e abituata a ottenere tutto ciò che desidera.

Charlotte occupa la camera che CW aveva prenotato e mostra subito un atteggiamento arrogante. Per CW basta poco perché l’insofferenza torni a trasformarsi in ossessione. La donna decide di attirare Charlotte in un luogo isolato e la uccide, per poi impossessarsi del suo telefono e della sua identità online.

Diane comincia però a sospettare che qualcosa non torni. Scopre documenti, passaporti falsi e collegamenti con gli omicidi avvenuti in Thailandia. Quando affronta CW, la situazione precipita e la donna elimina anche lei.

Nel frattempo Madison continua a vivere con il peso delle accuse legate ai delitti del primo film. Sebbene sia stata scagionata, molte persone la considerano ancora coinvolta nella morte del suo ex fidanzato e delle altre ragazze scomparse.

Quando Madison scopre la morte di Charlotte e trova una fotografia che collega CW alla Francia, capisce che la sua nemica è tornata. Seguendo le tracce della killer arriva fino a Bali, dove CW ha già scelto nuovi bersagli.

Qui entra in scena Jacob, streamer misogino e provocatorio, accompagnato dalla fidanzata influencer Ariana. CW e Madison cercano entrambe di usare Jacob per arrivare all’altra, trasformando il confronto finale in un gioco di bugie, dirette online e vendette.

Spoiler finale

Nel finale di Influencers, Madison riesce finalmente a raggiungere CW a Bali. La situazione diventa sempre più fuori controllo dopo che CW manipola Jacob e Ariana, sfruttando video privati, messaggi falsi e contenuti pubblicati sui social.

Ariana, sconvolta dalla diffusione della sua vita privata, si toglie la vita. Madison capisce che CW ha costruito un piano per spingere tutti contro tutti e cerca di fermarla prima che possa colpire ancora.

Le due donne arrivano allo scontro diretto. Madison riesce a mettere temporaneamente fuori gioco CW e utilizza il suo telefono per individuare il luogo in cui la killer conserva documenti, dispositivi e prove delle sue attività.

CW, però, non viene fermata davvero. Jacob scopre che i suoi video privati sono stati pubblicati online e accusa CW di aver distrutto la sua reputazione. Durante una diretta, la donna lo accoltella e lo uccide davanti agli spettatori.

Il momento diventa decisivo perché la violenza di CW viene finalmente trasmessa in pubblico. Centinaia di utenti assistono alla scena e capiscono che non si tratta di una messinscena. CW non può più restare nascosta dietro account falsi, volti rubati e identità inventate.

Il film si chiude con CW completamente fuori controllo. La donna continua a colpire anche gli amici di Jacob, mentre Madison lascia il rifugio con la consapevolezza di aver finalmente trovato il modo per rivelare al mondo chi sia davvero la sua persecutrice.

Cast completo del film Influencers

Cassandra Naud : CW / Catherine Weaver

: CW / Catherine Weaver Emily Tennant : Madison

: Madison Georgina Campbell : Charlotte

: Charlotte Lisa Delamar : Diane

: Diane Jonathan Whitesell : Jacob

: Jacob Veronica Long : Ariana

: Ariana Dylan Playfair: Cameron

Dove vedere Influencers in streaming

Dopo la messa in onda su Rai 4, Influencers sarà disponibile in streaming su RaiPlay secondo le finestre di pubblicazione previste dalla rete.

Il film è consigliato a chi ha visto Influencer – L’isola delle illusioni e vuole scoprire cosa accade a CW e Madison dopo il finale ambientato in Thailandia. È un thriller che unisce omicidi, identità rubate, influencer, dirette online e satira del mondo social.