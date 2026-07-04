Di recente è stata rilasciata sulle varie emittenti televisive la nuova pubblicità di INIM con protagonista Massimiliano Ossini. Il claim dell’intera comunicazione è Sicurezza e controllo dei tuoi spazi.

Pubblicità INIM Massimiliano Ossini, chi è il testimonial

INIM Electronics è una delle aziende leader nello sviluppo di sistemi integrati per la sicurezza. Da qualche giorno ha annunciato di aver avviato una collaborazione con Massimiliano Ossini, che è diventato, così, il testimonial della nuova campagna comunicativa della società. Ossini è uno dei volti più conosciuti della Rai. Qui, infatti, conduce diversi programmi, fra cui Unomattina e Linea Bianca su Rai 1 e La città ideale, in prima serata su Rai 3.

Le riprese dello spot sono state realizzate nel versante degli Appennini marchigiani e nella Piazza del Popolo di Ascoli Piceno.

La descrizione dello spot

La pubblicità di INIM con protagonista Massimiliano Ossini ha una durata di 15 secondi. La narrazione parte con una inquadratura frontale dedicata al conduttore, che indossa uno zaino in spalla e afferma: “Io sono sempre a casa“.

A questo punto, la pubblicità prosegue con un’alternanza di immagini che riprendono Ossini mentre è impegnato in diverse attività all’aria aperta. Nel mentre, il testimonial racconta: “Eh sì, con INIM posso gestire il mio allarme, le telecamere e la domotica. E la vigilanza la scelgo io“.

La narrazione giunge al termine con un primo piano dedicato a Massimiliano Ossini, che recita il claim della comunicazione: “Sicurezza e controllo dei tuoi spazi con INIM“.

Pubblicità INIM Massimiliano Ossini, la recensione

INIM ha deciso di lanciare la pubblicità per raccontare le nuove tecnologie finalizzate a una sicurezza evoluta e integrata. Da questo punto di vista, la narrazione è senza dubbio efficace, in quanto riesce ad assolvere il compito per la quale è stata ideata.

L’elemento che contraddistingue maggiormente l’intero spot è la semplicità. A differenza di quel che accade solitamente con altre pubblicità, in questa realizzata da INIM non vi sono grossi sforzi di sceneggiatura, né particolari effetti speciali. Tutto, invece, è estremamente semplice: l’unico ad apparire in video è il testimonial Massimiliano Ossini e il messaggio è articolato interamente mediante le sue parole e le immagini che lo ritraggono mentre passeggia per una piazza o è in sella alla sua bici.

INIM, infatti, ha deciso di mostrare nella pratica, con degli esempi, le funzionalità che il prodotto pubblicizzato promette di avere. Attività come la gestione a distanza delle telecamere di videosorveglianza e della domotica vengono direttamente attivati dal testimonial Ossini, facendo percepire allo spettatore quanto siano efficienti e semplici da attivare i propri servizi.

Il risultato complessivo, dunque, è senza dubbio ottimo e dimostra ancora una volta quanto la semplicità, se di qualità, possa essere lo strumento migliore anche nel campo pubblicitario.