Questa sera su Rai 2 va in onda Veleno in alta quota, thriller del 2025 diretto da Peter Sullivan. Il titolo originale è Cabin Pressure e racconta un ricatto mortale a diecimila metri d’altezza.

La protagonista è Nora Grey, assistente di volo competente e abituata a gestire ogni emergenza. Durante un normale volo diretto a Washington, però, riceve una telefonata sconvolgente: uno sconosciuto minaccia sua figlia Jordan e le ordina di avvelenare un passeggero.

Regia, produzione e protagonisti del film Veleno in alta quota

Veleno in alta quota è diretto da Peter Sullivan, regista specializzato in thriller televisivi. La sceneggiatura è firmata da Connor Jamieson.

Il film costruisce la sua tensione in uno spazio chiuso: un aereo in volo, dove Nora non può scappare, non può chiedere aiuto apertamente e non può sapere chi la stia osservando.

Alicia S. Mason interpreta Nora Grey, hostess esperta, madre affettuosa e donna costretta a compiere scelte impossibili per salvare la figlia. Nora deve mantenere la calma davanti ai colleghi e ai passeggeri, mentre qualcuno la controlla attraverso telefonate, messaggi e immagini inviate dal suo appartamento.

Christopher Sky interpreta Daniel, marito di Nora e padre di Jordan. Mentre Nora affronta il ricatto in volo, Daniel si trova a proteggere la figlia da un uomo che si presenta come tecnico telefonico ma che nasconde ben altre intenzioni.

Un ruolo centrale è affidato a Jon Briddell, che interpreta Miles Jennings, ex dirigente dell’aviazione pronto a testimoniare contro una compagnia aerea coinvolta in gravi irregolarità. È proprio lui il passeggero che Nora dovrebbe avvelenare.

Nel cast ci sono anche Sophie Woods nel ruolo di Jordan, Sam Schweikert in quello di Parker, Joseph Nicholson in quello di Jerry e Marcos James nel ruolo di Kody.

Dove è stato girato?

Le location esatte di Veleno in alta quota non sono state rese note ufficialmente dalla produzione.

Il film è ambientato tra un volo diretto a Washington e la casa della famiglia Grey. La maggior parte della storia si svolge però all’interno dell’aereo, trasformato in una trappola claustrofobica dove ogni passeggero può essere un sospetto.

L’ambientazione in cabina permette al film di giocare continuamente con il senso di pericolo: Nora è circondata da persone, ma è completamente sola. Non può rivolgersi apertamente alla polizia, non può avvertire l’equipaggio e non può sottrarsi alle istruzioni ricevute senza mettere in pericolo Jordan.

Trama del film Veleno in alta quota

La trama di Veleno in alta quota segue Nora Grey, assistente di volo molto stimata dai colleghi. La donna cerca di conciliare il lavoro con la vita familiare e vuole sorprendere la figlia Jordan con un cellulare per il compleanno.

Prima di partire per un volo diretto a Washington, Nora affronta alcune tensioni con il marito Daniel, che le rimprovera di essere spesso lontana da casa. Quella che sembra una normale giornata di lavoro cambia radicalmente poco dopo il decollo.

Nora riceve infatti una telefonata da uno sconosciuto. L’uomo le mostra immagini di Jordan, tenuta sotto controllo nella casa di famiglia, e le consegna un ordine preciso: deve servire una bevanda avvelenata al passeggero seduto al posto 7E.

Il bersaglio è Miles Jennings, ex dirigente dell’aviazione in viaggio per testimoniare contro una compagnia aerea. Qualcuno vuole impedirgli di arrivare a destinazione e ha scelto Nora come strumento del delitto.

La hostess cerca inizialmente di guadagnare tempo. Prova a capire chi sia il ricattatore, osserva i passeggeri e sospetta dell’air marshal presente a bordo. Ma ogni tentativo di sottrarsi all’ordine viene seguito da una nuova minaccia contro Jordan.

Nel frattempo, a terra, la ragazza capisce che il presunto tecnico arrivato per sistemare il telefono non è chi dice di essere. Jordan tenta di difendersi e di trovare il modo di avvertire qualcuno, mentre Daniel cerca di raggiungerla.

A bordo Nora non riesce a evitare che Miles beva una delle bevande contaminate. L’uomo si sente male, ma viene soccorso in tempo. Il malore porta però tutti a sospettare proprio di Nora.

Spoiler finale

Nel finale di Veleno in alta quota, Nora viene accusata apertamente di aver avvelenato Miles. L’air marshal la blocca davanti ai passeggeri e la protagonista è costretta a confessare di essere stata ricattata.

Per scoprire chi la stia chiamando, viene chiesto a tutti di riaccendere i telefoni. Nora richiama il numero dello sconosciuto e il suono arriva dal bagno dell’aereo, dove il cellulare è stato nascosto in un dispenser di carta.

Il ritrovamento del telefono non risolve però il caso. L’aereo atterra e ogni passeggero resta potenzialmente sospetto. Poco dopo, Nora riceve un’ultima chiamata: questa volta il bersaglio è lei.

La vera mente del piano è Parker, membro dell’equipaggio. Grazie al suo ruolo riesce a muoversi liberamente sull’aereo e a non attirare l’attenzione. Parker aggredisce Nora nella cabina, ma la donna reagisce e riesce a fermarlo dopo uno scontro violento.

Parallelamente, Jordan e Daniel riescono a salvarsi dall’uomo incaricato di sorvegliarli a casa. Miles sopravvive al veleno e può proseguire il suo percorso giudiziario contro la compagnia aerea.

Il film si chiude con la famiglia Grey di nuovo riunita. Jordan festeggia finalmente il compleanno e riceve il cellulare che Nora voleva regalarle: dopo un’intera storia dominata da telefonate minacciose, quel regalo diventa il simbolo della sua nuova autonomia e della ritrovata serenità familiare.

Cast completo del film Veleno in alta quota

Alicia S. Mason : Nora Grey

: Nora Grey Christopher Sky : Daniel

: Daniel Sophie Woods : Jordan

: Jordan Jon Briddell : Miles Jennings

: Miles Jennings Sam Schweikert : Parker

: Parker Joseph Nicholson : Jerry

: Jerry Marcos James: Kody

Dove vedere Veleno in alta quota in streaming

Dopo la messa in onda su Rai 2, Veleno in alta quota dovrebbe essere disponibile su RaiPlay secondo le finestre previste dalla rete.

Il film è consigliato a chi cerca un thriller televisivo rapido e ad alta tensione, con ricatti, segreti, passeggeri sospetti e una protagonista costretta a scegliere tra la vita di uno sconosciuto e quella della propria famiglia.