Su Prime Video è disponibile Dangerous Animals, survival horror del 2025 diretto da Sean Byrne. Il film mescola il thriller con serial killer al cinema di squali, ma ribalta il punto di vista: il pericolo più terribile non arriva dal mare, bensì dall’uomo che usa gli animali per soddisfare la propria ossessione.

La protagonista è Zephyr, giovane surfista americana libera e solitaria. Durante il suo viaggio sulla Gold Coast australiana conosce Moses, ma poco dopo viene rapita da Tucker, capitano di una barca per escursioni tra gli squali che nasconde una doppia vita da assassino.

Regia, produzione e protagonisti del film Dangerous Animals

Dangerous Animals è diretto da Sean Byrne, regista australiano noto per horror come The Loved Ones e The Devil’s Candy. La sceneggiatura è firmata da Nick Lepard.

Il film costruisce la tensione quasi interamente su una barca in mezzo al mare. Tucker sfrutta il suo lavoro di guida per avvicinare turisti e surfisti, poi li trasforma in vittime di un rituale feroce. Li getta in acqua vicino agli squali e filma tutto con una videocamera, conservando i nastri come trofei.

Hassie Harrison interpreta Zephyr, surfista indipendente e abituata a cavarsela da sola. Il suo carattere combattivo diventa l’unica possibilità di sopravvivenza quando si ritrova incatenata nella cabina della barca di Tucker.

Jai Courtney è Bruce Tucker, uomo apparentemente cordiale e competente, ma in realtà serial killer ossessionato dagli squali. Per lui il mare è un luogo dominato dalla legge del predatore più forte e le sue vittime sono soltanto prede da offrire agli animali.

Josh Heuston interpreta Moses, agente immobiliare che incontra Zephyr poco prima del rapimento. Tra i due nasce una breve relazione, ma Moses capisce presto che la ragazza è sparita in circostanze sospette e decide di cercarla.

Nel cast figurano anche Ella Newton nel ruolo di Heather, prigioniera di Tucker prima dell’arrivo di Zephyr, e Rob Carlton nei panni di Dave.

Dove è stato girato?

Dangerous Animals è ambientato e girato sulla Gold Coast, nel Queensland, in Australia.

La zona è perfetta per il tono del film: spiagge luminose, surfisti, mare aperto, barche turistiche e paesaggi apparentemente da cartolina diventano il teatro di una vicenda cupa e violenta.

Le scene principali si sviluppano tra la costa e l’oceano. La barca di Tucker è la location più importante della storia: uno spazio ristretto, isolato dal mondo e impossibile da lasciare senza rischiare di finire in acqua.

Il contrasto tra il sole australiano e l’orrore vissuto dalle vittime rende il film ancora più inquietante. Non ci sono case abbandonate o boschi bui: il pericolo si nasconde in pieno giorno, davanti a un mare che sembra bellissimo ma può trasformarsi in una trappola.

Trama del film Dangerous Animals

La trama di Dangerous Animals segue Zephyr, giovane surfista americana arrivata sulla Gold Coast per vivere alla giornata e inseguire le onde migliori.

Durante il viaggio conosce Moses, agente immobiliare gentile e affascinante. I due trascorrono insieme una notte, ma Zephyr non è pronta a costruire un legame stabile e decide di partire da sola all’alba per andare a surfare.

Mentre si prepara a entrare in acqua, incontra Tucker. L’uomo sembra avere bisogno di un piccolo aiuto, ma approfitta della situazione per rapirla.

Zephyr si risveglia incatenata nella cabina della sua barca. Qui incontra Heather, altra ragazza tenuta prigioniera da Tucker. La giovane scopre presto la terribile verità: Tucker lavora con escursioni dedicate agli squali, ma utilizza il mare anche per uccidere.

Il killer porta le sue vittime lontano dalla costa, le lega e le getta in acqua per attirare gli squali. Poi registra tutto con una videocamera, trasformando la morte in uno spettacolo privato.

Zephyr cerca di liberarsi usando ogni mezzo possibile. Prova a scassinare le manette, osserva le abitudini di Tucker e cerca di capire quando possa avere una possibilità di fuga. Intanto Moses nota la sparizione della ragazza, trova il suo furgone abbandonato e comincia a collegare alcuni indizi alla barca del misterioso capitano.

La situazione peggiora quando Tucker uccide Heather davanti a Zephyr. La surfista capisce che non può aspettare aiuto: deve riuscire a ingannare l’uomo e trasformare il mare, che per lui è un’arma, in qualcosa che possa distruggerlo.

Spoiler finale

Nel finale di Dangerous Animals, Zephyr riesce a ritardare il piano di Tucker gettando la sua videocamera in mare. Il killer non vuole ucciderla senza poter filmare tutto e torna a terra per recuperare un altro dispositivo.

Questo ritardo permette a Moses di arrivare fino alla barca. Tucker però riesce a catturare anche lui e porta entrambi verso una zona isolata chiamata Hangman’s Shoals.

Moses viene gettato in mare, ma Zephyr gli suggerisce di restare immobile per non attirare gli squali. Tucker lo ferisce con un coltello, convinto di poterlo trasformare nella prossima vittima del suo rituale.

Zephyr riesce intanto a liberarsi in modo brutale: si slogherà il pollice e lo morderà per sfilare la mano dalle manette. Tucker la trova però prima che possa fuggire definitivamente e la trascina sul ponte per la sua esecuzione finale.

La ragazza viene lasciata in acqua mentre uno squalo le gira attorno. Tucker filma la scena, sicuro di avere ormai vinto. Zephyr però riesce a liberarsi dalle corde e a tornare sulla barca.

A quel punto prende un fucile arpione e colpisce Tucker. L’uomo cade in mare proprio vicino allo squalo che aveva ferito in precedenza. Il predatore lo attacca e lo uccide, trasformando il killer nella vittima del suo stesso gioco.

Zephyr accende i razzi di emergenza e attira l’attenzione di una barca vicina. Moses sopravvive alle ferite e viene salvato insieme a lei. Il finale mostra Zephyr pronta a non fuggire più dai rapporti umani: dopo l’incubo, accetta finalmente il legame nato con Moses.

Cast completo del film Dangerous Animals

Hassie Harrison : Zephyr

: Zephyr Jai Courtney : Bruce Tucker

: Bruce Tucker Josh Heuston : Moses

: Moses Ella Newton : Heather

: Heather Rob Carlton : Dave

: Dave Liam Greinke: Greg

Dove vedere Dangerous Animals in streaming

Dangerous Animals è disponibile su Prime Video tramite acquisto o noleggio. Non risulta incluso nel catalogo Prime Video standard.

È un film consigliato a chi cerca un horror teso e diretto, con serial killer, mare aperto, squali e una protagonista costretta a sopravvivere usando soltanto lucidità e istinto.