Su Prime Video è disponibile 28 anni dopo Il tempio delle ossa, horror post-apocalittico del 2026 diretto da Nia DaCosta. Il titolo originale è 28 Years Later: The Bone Temple ed è il seguito diretto di 28 anni dopo, il film che ha riportato sullo schermo l’universo nato con 28 giorni dopo.

La storia riprende dal destino di Spike, il ragazzo che ha scelto di abbandonare la comunità di Holy Island per affrontare il continente devastato dal virus della rabbia. Dopo aver incontrato il gruppo guidato da Sir Lord Jimmy Crystal, Spike finisce intrappolato in una setta violenta, mentre il dottor Ian Kelson continua i suoi studi sugli infetti e sull’enorme Alpha chiamato Samson.

Regia, produzione e protagonisti del film 28 anni dopo Il tempio delle ossa

28 anni dopo Il tempio delle ossa è diretto da Nia DaCosta, regista di Candyman e The Marvels. La sceneggiatura è firmata da Alex Garland, autore dei primi capitoli della saga e creatore di opere come Ex Machina, Civil War e Men.

Il film prosegue il percorso iniziato da Danny Boyle con 28 anni dopo, ma cambia tono. L’orrore non nasce soltanto dagli infetti: i superstiti, le loro ideologie e la violenza organizzata diventano una minaccia ancora più imprevedibile.

Alfie Williams torna nel ruolo di Spike, giovane sopravvissuto che cerca il proprio posto nel mondo dopo la perdita della madre Isla. Nel film precedente aveva scelto di lasciare la propria comunità; qui affronta le conseguenze di quella scelta entrando in contatto con i Jimmies.

Jack O’Connell interpreta Sir Lord Jimmy Crystal, leader fanatico e sadico della setta. Jimmy si presenta come il figlio di Satana e chiama i membri del proprio gruppo “dita”, trasformando violenza, torture e rituali in una struttura di potere.

Ralph Fiennes è il dottor Ian Kelson, medico che vive lontano dalle comunità di superstiti e ha costruito il Tempio delle Ossa, un memoriale dedicato alle vittime dell’epidemia. Kelson studia il comportamento dell’Alpha Samson e arriva a formulare un’ipotesi che potrebbe cambiare la comprensione del virus della rabbia.

Chi Lewis-Parry interpreta Samson, enorme Alpha infetto che sembra sviluppare un rapporto inaspettato con Kelson. Il medico comprende che l’aggressività degli infetti potrebbe non essere soltanto fisica, ma legata anche a un’alterazione psicologica trattabile.

Un ruolo importante è affidato a Erin Kellyman, interprete di Jimmy Ink, membro dei Jimmies che mostra una sensibilità diversa dagli altri e costruisce un legame con Spike.

Dove è stato girato?

28 anni dopo Il tempio delle ossa è stato girato nel Nord dell’Inghilterra, con riprese tra Northumberland, Cumbria, West Yorkshire e North Yorkshire.

Tra le location utilizzate figurano l’area di Ennerdale, nel Lake District, la zona di Redmire nello Yorkshire e alcuni ambienti di Bradford. Il Tempio delle Ossa è stato costruito appositamente a Redmire, mentre alcune scene sono state realizzate nell’ex Richard Dunn Sports Centre di Bradford.

I paesaggi inglesi diventano fondamentali nella costruzione dell’atmosfera. Boschi, fattorie abbandonate, edifici industriali, rovine e campagne isolate raccontano un Regno Unito ormai irriconoscibile, segnato da decenni di quarantena e dalla presenza costante degli infetti.

Trama del film 28 anni dopo Il tempio delle ossa

La trama di 28 anni dopo Il tempio delle ossa riparte dopo l’incontro tra Spike e la setta dei Jimmies.

Il ragazzo viene costretto a entrare nel gruppo guidato da Sir Lord Jimmy Crystal. I membri della setta indossano abiti vistosi, portano nomi simili e seguono regole imposte dal loro leader, convinto di essere stato scelto da Satana per dominare il nuovo mondo.

Spike viene ribattezzato Jimmy e deve dimostrare di meritare il proprio posto. Per essere accettato, è costretto a partecipare a rituali violenti e a confrontarsi con gli altri membri del gruppo, molti dei quali vedono in lui soltanto un intruso.

Parallelamente, il dottor Kelson continua a costruire il Tempio delle Ossa e a studiare Samson. L’Alpha non attacca il medico come gli altri infetti e sembra cercare volontariamente i suoi sedativi.

Kelson capisce che Samson potrebbe conservare frammenti della propria umanità. Quando l’infetto pronuncia una parola, il medico inizia a credere che il virus della rabbia possa essere trattato attraverso farmaci in grado di ridurre le allucinazioni e la furia incontrollata.

Intanto, i Jimmies assaltano una fattoria abitata da alcuni superstiti. La violenza del gruppo spinge Spike a chiedersi se possa davvero sopravvivere accettando le regole di Jimmy Crystal.

Quando Jimmy Ink scopre il Tempio delle Ossa e vede Kelson insieme a Samson, è convinta di aver trovato il vero Satana. Questo equivoco porta Sir Jimmy Crystal a cercare il medico e a costringerlo a partecipare al suo gioco di potere.

Spoiler finale

Nel finale di 28 anni dopo Il tempio delle ossa, Sir Jimmy Crystal porta i membri della sua setta al Tempio delle Ossa e costringe Kelson a fingere di essere Satana.

Il medico accetta solo in apparenza. Durante un rituale spettacolare, accompagnato da luci, fuoco e musica, Kelson riesce a convincere i Jimmies che la sua parola sia autentica.

Jimmy Crystal pensa di aver riconquistato il controllo del gruppo, ma Kelson ribalta la situazione. Dopo aver riconosciuto Spike sotto la maschera, ordina ai Jimmies di sacrificare proprio Jimmy Crystal.

Il leader reagisce ferendo mortalmente Kelson. Nel caos, Jimmy Ink elimina i membri più violenti della setta, mentre Spike riesce a colpire Jimmy Crystal e a vendicarsi per tutto ciò che ha subito.

Jimmy Ink decide quindi di seguire l’ultimo ordine di Kelson e crocifigge Jimmy Crystal a testa in giù. Spike e Jimmy Ink, che si chiama in realtà Kellie, lasciano il Tempio delle Ossa insieme.

Poco dopo arriva Samson. L’Alpha trova Kelson ormai morente, pronuncia il suo nome e lo ringrazia per averlo aiutato. L’infetto prende il corpo del medico e lo porta via, confermando che il trattamento ha risvegliato in lui una parte della sua coscienza.

Jimmy Crystal, ancora vivo e bloccato sulla croce, vede Samson e continua a credere di trovarsi davanti al demonio. L’Alpha lo raggiunge e lo attacca.

L’epilogo riporta in scena Jim, interpretato da Cillian Murphy, il protagonista del primo 28 giorni dopo. Jim vive con la figlia Sam e nota Spike e Kellie mentre fuggono da un gruppo di infetti. Quando la ragazza gli chiede se li aiuteranno, Jim risponde di sì, aprendo la strada al terzo capitolo.

Cast completo del film 28 anni dopo Il tempio delle ossa

Ralph Fiennes : dottor Ian Kelson

: dottor Ian Kelson Jack O’Connell : Sir Lord Jimmy Crystal

: Sir Lord Jimmy Crystal Alfie Williams : Spike

: Spike Erin Kellyman : Jimmy Ink / Kellie

: Jimmy Ink / Kellie Chi Lewis-Parry : Samson

: Samson Emma Laird : Jimmima

: Jimmima Sam Locke : Jimmy Fox

: Jimmy Fox Connor Newall : Jimmy Shite

: Jimmy Shite Robert Rhodes : Jimmy Jimmy

: Jimmy Jimmy Ghazi Al Ruffai : Jimmy Snake

: Jimmy Snake Maura Bird : Jimmy Jones

: Jimmy Jones Mirren Mack : Cathy

: Cathy Gordon Alexander : Tom

: Tom Celi Crossland : infetta incinta

: infetta incinta Cillian Murphy : Jim

: Jim Maiya Eastmond: Sam

Dove vedere 28 anni dopo Il tempio delle ossa in streaming

28 anni dopo Il tempio delle ossa è disponibile su Prime Video tramite acquisto o noleggio digitale.

Per seguire al meglio la storia è consigliabile vedere prima 28 anni dopo, perché il nuovo capitolo riprende direttamente il destino di Spike, Kelson, Samson e del gruppo guidato da Jimmy Crystal.