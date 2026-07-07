Su Rai 5 va in onda Percoco Il primo mostro d’Italia, film drammatico del 2023 diretto da Pierluigi Ferrandini. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Marcello Introna e ricostruisce una delle pagine più sconvolgenti della cronaca nera italiana del Novecento.

La storia si svolge a Bari nel 1956. Il protagonista è Franco Percoco, giovane studente universitario che, nella notte tra il 26 e il 27 maggio, uccide il padre, la madre e il fratello minore Giulio. Dopo il massacro, però, non fugge subito: continua a vivere nell’appartamento di famiglia per dieci giorni, cercando di fingere che non sia accaduto nulla.

Regia, produzione e protagonisti del film Percoco Il primo mostro d’Italia

Percoco Il primo mostro d’Italia è diretto da Pierluigi Ferrandini ed è prodotto da Altre Storie con Rai Cinema. Il film sceglie un approccio più psicologico che investigativo, concentrandosi sulla spirale mentale del protagonista e sul tentativo sempre più impossibile di nascondere l’orrore.

Il ruolo di Franco Percoco è affidato a Gianluca Vicari. Franco appare come un giovane apparentemente comune, inserito nella Bari borghese del boom economico, ma incapace di affrontare le pressioni familiari, i fallimenti personali e un profondo senso di frustrazione.

Dopo aver commesso il delitto, Franco chiude i corpi dei familiari in una stanza della casa e tenta di proseguire la propria esistenza come se i genitori fossero semplicemente partiti. Usa i loro soldi, compra vestiti, frequenta ristoranti, esce con gli amici e cerca di costruirsi l’immagine di un viveur.

Accanto a Gianluca Vicari, il cast comprende Giuseppe Scoditti, Rebecca Metcalf, Federica Pagliaroli, Laura Gigante, Francesca Antonaci, Fabrizio Traversa, Antonio Monsellato, Pinuccio Sinisi, Raffaele Braia, Pietro Naglieri, Chiara Scelsi, Elena Cantarone e Michele Mirabella.

Dove è stato girato?

Percoco Il primo mostro d’Italia è stato girato principalmente a Bari, in Puglia.

Le riprese sono iniziate nel dicembre 2021 e hanno ricostruito la Bari del 1956, tra palazzi borghesi, strade del centro, locali e scorci cittadini che riportano agli anni del boom economico.

Il vero appartamento della famiglia Percoco si trovava in via Celentano 12, ma non esiste più. Per il film la casa è stata ricostruita sulla base di fotografie e documenti dell’epoca, in un palazzo vicino alla zona originaria.

Bari è parte essenziale della storia. La città appare elegante, vitale e in trasformazione, ma dietro l’immagine rispettabile della provincia italiana si nasconde un crimine destinato a sconvolgere l’opinione pubblica.

Trama del film Percoco Il primo mostro d’Italia

La trama di Percoco Il primo mostro d’Italia è ambientata a Bari nel maggio del 1956.

Franco Percoco è un giovane studente universitario che vive con i genitori e il fratello minore Giulio. La famiglia sembra normale, ma dietro le pareti di casa esistono tensioni, rigidità, aspettative e silenzi che pesano sempre di più sul protagonista.

Franco vive una fase di inquietudine. Non riesce a trovare una direzione, si sente schiacciato dalle richieste del padre e non affronta con lucidità i propri fallimenti. La sua vita sembra divisa tra l’ambiente familiare, la voglia di apparire benestante e il desiderio di essere accettato in un mondo che sente lontano.

Nella notte tra il 26 e il 27 maggio, Franco uccide il padre, la madre e il fratello Giulio con un coltello da cucina. Invece di lasciare subito la città, decide di murare i cadaveri nella camera da letto dei genitori.

Da quel momento inizia una seconda vita. Franco racconta ai vicini che i genitori sono partiti per Montecatini Terme, usa il denaro del padre e cerca di mantenere un’apparenza di normalità.

Va al ristorante, compra abiti eleganti, frequenta amici e tenta di avvicinarsi alla fidanzata Tina. Ma l’odore che proviene dalla stanza chiusa, le assenze inspiegabili e il comportamento sempre più instabile del ragazzo iniziano a insospettire il vicinato.

Spoiler finale

Nel finale di Percoco Il primo mostro d’Italia, la finzione costruita da Franco crolla definitivamente.

L’odore dei corpi in decomposizione diventa impossibile da ignorare. I vicini, già colpiti dalla sparizione dei genitori e del fratello, iniziano a dubitare della versione raccontata dal giovane.

Un medico che ha lo studio vicino alla camera da letto dei Percoco segnala il fetore proveniente dal muro confinante. La situazione porta all’intervento delle forze dell’ordine.

Franco, ormai sempre più agitato, lascia Bari e si dirige verso Napoli, nella speranza di ritrovare una donna conosciuta in passato. La fuga, però, non cambia nulla.

I carabinieri entrano nell’appartamento e trovano i corpi dei familiari, insieme a elementi che collegano direttamente Franco al massacro. Il giovane viene rintracciato e arrestato poco dopo a Ischia.

La parte finale ricorda anche ciò che accadde dopo il processo: Franco Percoco venne condannato all’ergastolo, scontò oltre vent’anni di carcere e uscì per buona condotta. Dopo la scarcerazione si trasferì a Torino, dove condusse una vita lontana dalla notorietà fino alla morte.

Cast completo del film Percoco Il primo mostro d’Italia

Gianluca Vicari : Franco Percoco

: Franco Percoco Giuseppe Scoditti : Enzo Bellomo

: Enzo Bellomo Rebecca Metcalf : Tina Tezzi

: Tina Tezzi Federica Pagliaroli : Angela Tezzi

: Angela Tezzi Laura Gigante : Maria Panebianco

: Maria Panebianco Francesca Antonaci : Porter

: Porter Fabrizio Traversa : Rossi

: Rossi Antonio Monsellato : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Pinuccio Sinisi : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Raffaele Braia : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Pietro Naglieri : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Chiara Scelsi : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Elena Cantarone : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Michele Mirabella: ruolo non specificato

Dove vedere Percoco Il primo mostro d’Italia in streaming

Dopo la messa in onda su Rai 5, Percoco Il primo mostro d’Italia è disponibile su RaiPlay.

Il film è consigliato a chi segue i true crime italiani, le storie basate su fatti reali e i drammi psicologici che raccontano il lato più oscuro della provincia italiana del Dopoguerra.