Sky ha presentato i palinsesti per la stagione 2026-2027. L’emittente satellitare ha puntato sulla riconferma dei titoli oramai cult della programmazione, a cui ha aggiunto numerose novità, soprattutto legate alle serie tv.

Sky palinsesti 2026-2027, la novità Taste of Italy

L’incontro di presentazione dei palinsesti Sky è partito con le dichiarazioni di Giuseppe De Bellis di Sky Italia: “Le storie che restano nella memoria è il claim della presentazione. Siamo convinti sia necessario raccontare le storie che si legano alla realtà, una cosa che facciamo da sempre e che vogliamo continuare a fare, guardando anche il mondo che ci circonda“.

De Bellis continua: “Siamo in produzione con X Factor, veniamo da una stagione che ci ha dato grandi soddisfazioni e quest’anno pensiamo che sarà ancora così. La novità è Irama, che si è integrato benissimo. Ci aspetta una stagione interessante”. Una breve clip mostra le prime immagini tratte dalle Audizioni registrate poche settimane fa. Di nuovo De Bellis: “Anche MasterChef è un altro grande nostro appuntamento, veniamo da una stagione straordinaria, che ha raggiunto picchi di ascolti mai registrati“.

Antonino Canavacciuolo con una clip pre-registrata presenta il suo nuovo programma dal titolo Taste of Italy: “Sto iniziando a preparare un nuovo programma, girerò l’Italia alla ricerca dei prodotti di eccellenza per una grande sfida di cucina. Al mio fianco ci saranno Anna Zhang e la chef Chiara Pavan, vi porteremo nei luoghi più belli d’Italia“. Chiara Pavan: “Quello dell’Italia è un sapore composito, che rende il nostro paese unico. Io assaggerò i piatti degli chef amatoriali e selezionerò i migliori, che affronteranno la sfida finale con Antonino Canavacciuolo“. Anna Zhang, vincitrice di MasterChef Italia 14: “Abbiamo tantissimi sapori unici, ma il segreto sono le persone. Io avrò il compito di entrare nelle case degli italiani per conoscere le storie e le famiglie, alla ricerca di cuochi amatoriali per raccontare il territorio“.

Le novità di TV8

Giuseppe De Bellis riconferma Pechino Express, 4 Hotel, Money Road e 4 Ristoranti, tutti su Sky Uno. Per quel che concerne l’offerta di TV8, De Bellis racconta: “Lo scorso maggio è stato il secondo più forte di sempre per TV8. Il primo è quello dello scorso anno, ma avevamo avuto due eventi che avevano trainato gli ascolti e che quest’anno non abbiamo avuto, ovvero la finale dell’Inter in Champions League e i GP di Formula 1″.

Fra le novità su TV8 c’è Italia per due, format con Fabio Caressa e Benedetta Parodi. I conduttori raccontano: “Andremo in molte città italiane, praticamente ovunque, e in ogni centro avremo la possibilità di fare tre esperienze, di cui noi non sappiamo nulla, presentate da altrettanti local in sfida fra loro. Stiamo già registrando, noi ci stiamo divertendo, è un po’ come rifare un viaggio di nozze”. Caressa su Money Road: “A me diverte tantissimo, fare il tentatore è una delle cose più belle che ci sia. Siamo molto contenti anche per la riuscita dell’esperimento in quanto tale“.

Sempre su TV8, lo chef Alessandro Borghese guida Cooking Grandmas. Il conduttore: “Il vero patrimonio culinario italiano sono le nonne, così abbiamo pensato di metterle dietro ai fornelli. Non è un MasterChef delle nonne, ma è un qualcosa di molto differente, seppur le nonne si sfidino fra loro. Stiamo costruendo un prodotto completamente nuovo, ci stiamo mettendo passione e amore. 4 Ristoranti è un prodotto che è ancora meraviglioso, ho iniziato adesso la dodicesima edizione. Non dobbiamo dimenticare, poi, Celebrity Chef“.

Sky palinsesti 2026-2027, le nuove puntate del GialappaShow da metà ottobre

La presentazione dei palinsesti 2026-2027 di Sky procede con le conferme di TV8. A tal proposito, oltre a Foodish, tornerà il GialappaShow. La nuova edizione è presentata dalla Gialappa’s Show: “Da anni invitiamo Corrado Guzzanti, ma ci dice sempre di no… Ci saranno delle novità, ma non sappiamo ancora quali. È un format con una gestazione lunga, che va preparato con largo anticipo. Inizierà a metà ottobre”. È confermata la conduzione del Mago Forest.

Il microfono passa a Nils Hartmann, che si congeda da Sky dopo diversi anni: “Ho deciso di abbandonare Sky. È stato un viaggio incredibile, la cosa bella è che titoli come Gomorra, Romanzo Criminale e Ligas rimarranno e di questo sono orgoglioso. Lascio il timone a Emanuele Marchesi“. Proprio Emanuele Marchesi presenta l’offerta delle serie tv: “Sono molto contento di essere qui a raccontare una storia orientata al futuro”.

Matteo Rovere e Sydney Sibilia della casa di produzione Groenlandia presentano Nord Sud Ovest Est, secondo capitolo della produzione dedicata agli 883: “La storia sarà ancora più divertente, nonostante racconterà la divisione del duo. Siamo molto contenti, è stato un viaggio bello. Quella degli 883 è una storia di riscatto, inserita negli anni ’90, un decennio che il pubblico ha molto a cuore, forse perché è stato l’ultimo analogico”.

La ricca offerta delle serie tv

Rovere e Sibilia, nella presentazione dei palinsesti 2026-2027, lanciano la novità Quelli della mala: “La produzione parte dal presupposto di raccontare la criminalità disorganizzata di Milano ed è una narrazione divertente. La trama è ambientata negli anni ’70, dove a Milano c’era una doppia anima: da una parte quella criminale, dall’altra quella dei comici dei club. Il protagonista è Charlie, interpretato da Elia Nuzzolo, un giovane che non sa ancora che strada prendere, se quella criminale o quella nel mondo dello spettacolo“.

Altra novità di Sky prodotta dalla Groenlandia è La Bella Stagione, che racconterà l’amicizia fra Roberto Mancini e Gianluca Vialli, che portarono la Sampdoria all’insperata vittoria dello scudetto della stagione 1990-1991. La trama è tratta dall’omonimo documentario di Marco Ponti. Giuseppe De Bellis non nasconde la propria emozione: “Raccontare l’amicizia Vialli e Mancini equivale a raccontare un grande amico di Sky“. Emanuele Marchesi aggiunge: “Siamo nella fase di scrittura, quindi è prematuro parlare di cast e data di rilascio“.

Ancora Marchesi annuncia Codice Nero, nuova serie tv realizzata da Paco Cinematografica appartenente al genere medical drama con Lino Guanciale e Valentina Bellè. La trama è ambientata in un pronto soccorso. Bellè: “Io non guardavo i medical, ma quest’estate li recupererò“. Guanciale: “Io, invece, li ho sempre guardati tutti. Nella sceneggiatura c’è un’identità estremamente interessante da esplorare“. Luca Argenterò tornerà con la seconda e terza stagione de L’Avvocato Ligas. A Gabriele Muccino spetterà il compito di dirigere Gucci Fine dei Giochi, con protagonista Miriam Leone.

Sky palinsesti 2026-2027, Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi sono i protagonisti di Il Sospetto

Altra novità è Il Sospetto. La produzione della Paco Cinematografica appartiene al genere crime e ha come protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. La trama riunisce un mix di storie realmente accadute. Altro titolo che arricchirà l’offerta di Sky è Fuorimenù Una Brigata dietro le Sbarre, un dramedy con protagonisti Maurizio Lastrico e Fabio Balsamo. La trama segue il progetto di un ristorante gestito da persone che hanno avuto problemi con la giustizia.

Dall’autunno sono previste le nuove puntate di Piedone Uno Sbirro a Napoli. Per presentarla ci sono gli attori Salvatore Esposito e Silvia D’Amico. Lui afferma: “Io rappresento quello che è Sky. Sono nato artisticamente qui con un personaggio cattivo e qui mi ritrovo a interpretare un protagonista diametralmente opposto. Mostreremo una Napoli moderna e diversa, aperta al mondo”. Lei aggiunge: “Troveremo una Sonia diversa, che avrà un rapporto molto meno conflittuale con Napoli, che sarà la città nella quale vorrà stare e non più quella in cui è capitata“.

Corrado Guzzanti lancia i nuovi appuntamenti de I Delitti del BarLume: “Il mio Paolo Pasquali ha fatto una serie di lavori e ora è diventato sindaco. Oramai il cast è una famiglia, giriamo in estate e per noi è sempre come andare in vacanza. Pasquali ha un passato molto misterioso, con il quale dovrà fare i conti nelle nuove puntate“. Fra le novità nel cast ci sono Caterina Guzzanti e Massimo Ceccherini.

Giuseppe De Bellis sulle serie di acquisizione svela: “Avremo War con Sienna Miller realizzato da Sky Studios UK e Kill Jackie con protagonista Catherine Zeta-Jones”. L’attrice statunitense ha inviato un breve videomessaggio di saluti. Anche il cinema è protagonista, grazie alla messa in onda di titoli come Wicked 2, Notte Prima Degli Esami 3.0, Amarga Navidad, L’Ultimo Turno, oltre alla saga di Fast & Furios. Per quel che riguarda i documentari sono due le tematiche centrali: lo sport e l’attualità, fra cui spicca una docu-serie sul Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e un titolo sulla strage di Crans-Montana.

La programmazione tv delle news

La presentazione dei palinsesti Sky 2026-2027 termina con l’offerta del settore news, spiegata da Fabio Vitale di Sky TG24: “Vogliamo mischiare il racconto dell’attualità in diretta con l’approfondimento. Siamo la testata riconosciuta come più autorevole ed equidistante“.

Si svolgono le domande dei giornalisti. Emanuele Marchesi sul ritorno di M.Il figlio del secolo: “Siamo fieri di averla realizzata, ma è un progetto molto complesso e per questo abbiamo deciso di non proseguirlo”. Poi aggiunge: “La varietà è la nostra linea guida, cerchiamo di parlare a un pubblico più trasversale possibile. Cerchiamo le sfide e speriamo di vincerle“. Giuseppe De Bellis: “Money Road proseguirà, abbiamo già iniziato a lavorare sulla terza edizione. Il ritorno di Viaggi Pazzeschi con Victoria Cabello e Paride Vitale? Il format rientra nei nostri piani, ci piacerebbe continuare ma non siamo riusciti a farlo quest’anno. Dobbiamo trovare il giusto timing fra le esigenze di Sky e gli impegni dei talent“. Su X Factor svela: “Dopo due anni in piazza a Napoli, la finale tornerà a Milano, al Forum“.