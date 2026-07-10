Su Sky Cinema Uno va in onda Black Phone 2, film horror del 2025 diretto da Scott Derrickson. Il sequel riprende la storia quattro anni dopo gli eventi di Black Phone e riporta al centro Finn Blake, unico ragazzo riuscito a sopravvivere al Rapace.

Il serial killer è morto, ma il male non è scomparso. Mentre Finn prova a convivere con il trauma del rapimento, sua sorella Gwen comincia a ricevere misteriose telefonate nei sogni e ad avere visioni legate a tre ragazzi scomparsi molti anni prima nel campo invernale di Alpine Lake.

Regia, produzione e protagonisti del film Black Phone 2

Black Phone 2 è diretto da Scott Derrickson, che firma la sceneggiatura insieme a C. Robert Cargill. Il film è basato sui personaggi creati dallo scrittore Joe Hill ed è prodotto da Blumhouse Productions.

Il nuovo capitolo amplia la componente soprannaturale già presente nel primo film. Il Rapace non è più soltanto il ricordo dell’uomo che ha rapito e ucciso diversi ragazzi: è diventato una presenza capace di entrare nei sogni e di trasformare le paure delle proprie vittime in una nuova forma di violenza.

Mason Thames torna nel ruolo di Finn Blake. Il ragazzo ha ormai diciassette anni, ma non è riuscito a superare completamente ciò che ha vissuto. È più chiuso, rabbioso e disposto a usare la violenza pur di non sentirsi di nuovo indifeso.

Madeleine McGraw interpreta Gwen Blake, sorella minore di Finn. I suoi poteri sembrano essere diventati più forti e le visioni che riceve la conducono verso un mistero legato alla madre Hope e al passato del Rapace.

Ethan Hawke torna nel ruolo del Rapace, che dopo la morte assume una forma ancora più inquietante. L’assassino vuole vendicarsi di Finn e decide di colpire proprio Gwen, sfruttando il legame della ragazza con il mondo dei sogni.

Nel cast entra anche Demián Bichir nel ruolo di Armando, responsabile del campo di Alpine Lake. L’uomo conosce alcuni segreti legati alle sparizioni avvenute nel 1957 e diventa una figura centrale nell’indagine dei ragazzi.

Dove è stato girato?

Black Phone 2 è stato girato in Canada, soprattutto nella provincia dell’Ontario.

Le riprese principali si sono svolte tra Toronto, Mississauga e diverse aree naturali nei dintorni della città. La produzione ha utilizzato veri paesaggi innevati per ricreare il campo invernale di Alpine Lake e rendere più realistica l’atmosfera fredda e isolata del film.

Alcune sequenze sono state realizzate al Camp Kandalore, struttura immersa nei boschi e circondata da laghi, scelta per rappresentare il campo cristiano in cui si svolge gran parte della storia.

Le location innevate hanno un ruolo fondamentale. Il lago ghiacciato, i boschi, le cabine e gli edifici quasi vuoti trasformano Alpine Lake in un luogo senza vie di fuga, dove sogno e realtà finiscono per confondersi.

Trama del film Black Phone 2

La trama di Black Phone 2 è ambientata nel 1982, quattro anni dopo la morte del Rapace.

Finn Blake è riuscito a sopravvivere al rapimento e a uccidere il suo aguzzino, ma il trauma continua a condizionare ogni aspetto della sua vita. Il ragazzo è diventato più aggressivo e cerca di evitare qualunque ricordo legato al telefono nero.

Sua sorella Gwen, invece, comincia ad avere sogni sempre più inquietanti. Nelle visioni vede tre ragazzi inseguiti e uccisi molti anni prima nel campo di Alpine Lake.

Durante uno dei sogni, Gwen riceve una telefonata dalla madre Hope, morta quando lei e Finn erano ancora piccoli. La ragazza capisce che quelle immagini non sono semplici incubi e convince il fratello e l’amico Ernesto a raggiungere il campo.

Una violenta tempesta di neve blocca i ragazzi ad Alpine Lake insieme al responsabile Armando, alla nipote Mustang e ai dipendenti Kenneth e Barbara.

Nel campo c’è un vecchio telefono pubblico fuori uso. Quando il dispositivo inizia a squillare, Finn risponde e sente la voce del Rapace.

L’assassino gli rivela di essere tornato dall’aldilà e promette di vendicarsi. Il Rapace non può più colpire come un uomo normale, ma riesce a entrare nei sogni di Gwen e a provocare ferite che si manifestano anche nella realtà.

Le indagini portano alla scoperta di un legame tra Alpine Lake, la madre di Finn e Gwen e l’inizio della lunga serie di omicidi commessi dal Rapace.

Spoiler finale

Nel finale di Black Phone 2, Gwen scopre la verità sulla morte della madre.

Per anni la famiglia aveva creduto che Hope si fosse tolta la vita. In realtà, la donna possedeva capacità simili a quelle della figlia e aveva avuto una visione legata alle vittime del Rapace.

Hope aveva raggiunto la casa dell’assassino dopo aver visto in sogno uno dei ragazzi rapiti. Il Rapace l’aveva però sorpresa, sequestrata e uccisa, facendo poi apparire la sua morte come un suicidio.

Gwen scopre inoltre che la forza soprannaturale del Rapace dipende dai corpi di tre ragazzi assassinati nel 1957 e mai ritrovati. Le vittime sono state nascoste sul fondo del lago ghiacciato di Alpine Lake.

Finn, Gwen, Ernesto, Armando e gli altri raggiungono quindi il lago per recuperare i resti. Il Rapace attacca Gwen durante un nuovo sogno e riesce contemporaneamente a influenzare ciò che accade nel mondo reale.

Mentre Finn e gli adulti cercano di resistere sul ghiaccio, Gwen entra nell’acqua all’interno della visione e trova i corpi dei tre ragazzi.

La scoperta indebolisce il Rapace. Gwen comprende di poter controllare i propri poteri e decide di reagire. Insieme a Finn e agli spiriti delle vittime, affronta l’assassino e lo colpisce.

I fantasmi dei ragazzi trascinano infine il Rapace sotto il lago, liberandosi dalla paura che li teneva legati a lui.

Il giorno successivo, prima di lasciare Alpine Lake, Gwen sente squillare ancora una volta il telefono nero. Dall’altra parte c’è sua madre Hope.

La donna le dice di essere orgogliosa di lei, le spiega che i suoi poteri non sono una maledizione e le chiede di dire a Finn che lo ama. Hope aggiunge anche che Robin, amico di Finn ucciso dal Rapace nel primo film, lo saluta.

Il finale chiude la battaglia contro il Rapace e permette a Finn e Gwen di affrontare finalmente la verità sulla morte della madre.

Cast completo del film Black Phone 2

Ethan Hawke : il Rapace

: il Rapace Mason Thames : Finn Blake

: Finn Blake Madeleine McGraw : Gwen Blake

: Gwen Blake Demián Bichir : Armando

: Armando Miguel Mora : Ernesto Arellano

: Ernesto Arellano Jeremy Davies : Terrence Blake

: Terrence Blake Arianna Rivas : Mustang

: Mustang Maev Beaty : Barbara

: Barbara Graham Abbey : Kenneth

: Kenneth Anna Lore : Hope Blake

: Hope Blake James Ransone : Max

: Max Simon Webster : Felix

: Felix Shepherd Munroe : Calvin

: Calvin Chase B. Robertson : Spike

: Spike Julien Norman: il giovane Rapace

Dove vedere Black Phone 2

Black Phone 2 va in onda su Sky Cinema Uno ed è disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW secondo le modalità previste dalla piattaforma.

Per comprendere meglio il rapporto tra Finn, Gwen, il Rapace e il misterioso telefono nero è consigliabile vedere prima Black Phone, il film del 2021 diretto dallo stesso Scott Derrickson.