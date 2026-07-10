Venerdì 10 luglio 2026 torna in prima serata su Canale 5 L’erede, la serie turca con İlhan Şen, Aybüke Pusat e Biran Damla Yılmaz.

La nuova puntata sarà segnata da una serie di colpi di scena. Durante i festeggiamenti per le nozze, Melek non riuscirà più a nascondere il proprio dolore e affronterà Serhat davanti a tutti. La donna accuserà il marito di averle promesso un amore che non ha mai avuto il coraggio di difendere pubblicamente e deciderà di lasciarlo.

Ma la fuga di Melek si trasformerà presto in un incubo. Meryem ordinerà infatti a Izzet di eliminarla, mentre Serhat sarà coinvolto in nuovi ricatti, vendette e alleanze pericolose.

L’erede, anticipazioni del 10 luglio 2026: Melek interrompe la festa

I festeggiamenti per il matrimonio si svolgono in un clima sempre più teso. Quando Serhat e Yildiz iniziano a ballare davanti agli invitati, Melek non riesce più a controllare la rabbia e il dolore.

La donna irrompe al centro della festa e affronta apertamente Serhat. Davanti alle due famiglie e a tutti gli ospiti, gli ricorda le promesse fatte e lo accusa di non aver mai avuto il coraggio di dichiarare pubblicamente il loro amore.

La discussione diventa sempre più accesa. Melek si sente umiliata dalla vicinanza tra Serhat e Yildiz e decide di porre fine alla loro relazione.

La donna lascia il marito davanti a tutti e abbandona la festa. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di celebrazione si trasforma così in uno scandalo destinato ad aumentare le tensioni tra le famiglie.

Melek in pericolo: Meryem ordina a Izzet di ucciderla

Dopo aver lasciato Serhat, Melek fugge sconvolta. La donna non sa però di essere già finita al centro di un nuovo piano criminale.

Meryem ha incaricato Izzet di raggiungerla ed eliminarla. L’uomo segue Melek e tenta di portare a termine l’ordine ricevuto, ma la situazione prende una direzione imprevista.

Durante lo scontro, il piano fallisce e sarà proprio Izzet a perdere la vita.

Melek riesce quindi a salvarsi, ma l’accaduto alimenta nuovi sospetti e aumenta il clima di paura all’interno della famiglia.

Nonostante l’odio ormai evidente tra Melek e Yildiz, Serhat ordina a tutti di tornare alla villa. Qui Sultan cerca di riportare la calma e impedisce che le due donne arrivino a un nuovo scontro.

Rimasta sola, Sultan si rifugia nella preghiera. La donna teme che le tensioni, i segreti e le rivalità possano distruggere definitivamente la sua famiglia.

Serhat dichiara guerra alla famiglia rivale

Dopo quanto accaduto a Melek, Serhat è sempre più dominato dal desiderio di vendetta.

Il giovane decide di dichiarare guerra alla famiglia rivale e raggiunge con i suoi uomini la villa di capo Ziyan. Contrariamente alle aspettative, l’incontro non provoca un nuovo scontro armato.

Serhat riesce invece a raggiungere un accordo con Ziyan.

Quando torna da Akif, gli racconta quanto accaduto. Il fratello comprende però che Serhat sta nascondendo qualcosa e lo costringe a dire la verità.

Serhat confessa allora di essere ricattato da Ziyan. L’uomo possiede alcuni video compromettenti che riguardano Hilmi, il padre di Melek.

Il ricatto mette Serhat in una posizione molto delicata. Per proteggere il suocero dovrà infatti trovare un modo per liberarsi sia di Ziyan sia delle prove in suo possesso.

Sevde scopre che Melek è stata ferita

Nel frattempo, Sevde viene a sapere che qualcuno ha sparato a Melek.

Preoccupata, raggiunge la villa degli Yelduran e chiede a Sultan di poter incontrare la ragazza. Dopo un confronto, riesce a convincerla.

Serhat si reca invece da Hilmi insieme ad Akif. Durante la conversazione, Akif rivela involontariamente che Melek è stata coinvolta in un attentato.

Nergis sente tutto e scopre così che la figlia ha rischiato di morire.

Serhat decide quindi di portare i suoceri alla villa per affrontare la situazione e chiarire quanto accaduto.

Yildiz convince Sultan a cacciare Melek

La tensione tra Yildiz e Melek raggiunge un nuovo punto di rottura.

Yildiz racconta a Sultan la verità sul ricatto e riesce a convincerla che dietro tutti i problemi della famiglia ci sia proprio Melek.

Sultan, esasperata dalle continue tensioni, decide allora di allontanare la ragazza dalla villa.

Quando Melek scopre la decisione, tra le due scoppia una lite furiosa. La discussione diventa sempre più violenta fino a quando Sultan perde il controllo e schiaffeggia Melek.

Proprio in quel momento, Serhat entra nella villa insieme a Hilmi e Nergis.

La scena lascia tutti senza parole e alimenta ulteriormente il conflitto tra Melek e la famiglia Yelduran.

Hilmi racconta la verità sul ricatto

Dopo essere arrivato alla villa, Hilmi si ritrova da solo con la moglie e la figlia.

L’uomo comprende di non poter più nascondere la verità e racconta finalmente tutta la storia del ricatto.

Hilmi spiega come sia finito nelle mani di Halim e perché i video compromettenti rappresentino una minaccia così grave per la famiglia.

Melek scopre così che molti degli eventi delle ultime settimane sono collegati ai segreti del padre.

Serhat decide di intervenire personalmente. Non vuole più permettere che Hilmi venga ricattato e prepara un piano per eliminare definitivamente il problema.

Serhat uccide Halim

Serhat organizza un agguato a Halim all’interno di un ristorante.

Il suo obiettivo è fermare il ricatto e recuperare tutto il materiale utilizzato contro Hilmi. Il piano, però, prende una direzione diversa a causa di una mossa avventata dello stesso Hilmi.

La situazione degenera rapidamente e Serhat reagisce sparando contro Halim.

L’uomo viene colpito mortalmente e muore.

Dopo l’omicidio, Yusuf controlla il telefono della vittima e scopre un dettaglio importante: Halim era in affari con Dalyan.

Gli Yelduran decidono allora di sfruttare quella scoperta per costruire un piano contro il loro rivale.

Dalyan viene incastrato per la morte di Halim

Serhat e i suoi uomini attirano Dalyan nel luogo in cui si trova il corpo di Halim.

L’uomo viene messo davanti al cadavere con una pistola tra le mani. Da lontano vengono scattate alcune fotografie che sembrano dimostrare il suo coinvolgimento nell’omicidio.

Il piano è costruito per far apparire Dalyan come l’assassino di Halim e trasformare le immagini in un’arma da usare contro di lui.

Serhat raggiunge poi capo Ziyan e salda personalmente il debito di Hilmi.

In cambio del denaro, riesce a ottenere ciò che gli serve e consegna le fotografie compromettenti che incastrano Dalyan.

La guerra tra le famiglie entra così in una nuova fase, mentre Serhat si ritrova sempre più coinvolto in ricatti, omicidi e vendette.

Dove vedere L’erede del 10 luglio 2026

La nuova puntata di L’erede va in onda venerdì 10 luglio 2026 in prima serata su Canale 5.

Gli episodi sono disponibili anche in diretta streaming e successivamente on demand su Mediaset Infinity.