Su Netflix arriva Costa Concordia Incubo in mare, film documentario del 2026 diretto da James Rogan. Il titolo originale è Shipwrecked: Nightmare at Sea e ricostruisce il naufragio della nave da crociera Costa Concordia, avvenuto la sera del 13 gennaio 2012 davanti all’Isola del Giglio, in Toscana.

Attraverso filmati mai mostrati prima, registrazioni realizzate dai passeggeri e testimonianze dirette, il documentario riporta il pubblico all’interno della nave nei momenti successivi all’impatto con gli scogli. Una serata di festa si trasforma in una corsa disperata verso le scialuppe, mentre migliaia di persone cercano di capire cosa stia accadendo.

Regia, produzione e protagonisti del film Costa Concordia Incubo in mare

Costa Concordia Incubo in mare è diretto da James Rogan ed è una produzione documentaristica britannica realizzata per Netflix.

Il film non utilizza attori e non ricostruisce la tragedia attraverso scene di finzione. I veri protagonisti sono i passeggeri, i membri dell’equipaggio, i soccorritori e le persone che vissero direttamente il naufragio.

Le testimonianze vengono alternate a immagini registrate a bordo, telefonate, filmati d’archivio e riprese dell’enorme nave inclinata davanti alla costa dell’Isola del Giglio.

Il documentario concentra l’attenzione soprattutto sull’esperienza umana. Le persone intervistate ricordano il momento dell’impatto, la confusione iniziale, le comunicazioni ricevute dall’equipaggio e la difficoltà di raggiungere le scialuppe mentre la nave continuava a inclinarsi.

Al centro della ricostruzione c’è anche la gestione dell’emergenza da parte del comandante Francesco Schettino e degli ufficiali presenti sul ponte di comando.

Dove è stato girato Costa Concordia Incubo in mare?

Costa Concordia Incubo in mare è un documentario costruito principalmente attraverso materiali d’archivio e testimonianze.

Il luogo centrale è l’Isola del Giglio, in Toscana, davanti alla quale la nave si arenò dopo l’impatto con gli scogli delle Scole.

Le immagini mostrano il porto di Giglio Porto, la costa dell’isola e il tratto di mare in cui la Costa Concordia rimase inclinata per oltre due anni.

Gran parte del materiale più intenso è stato registrato direttamente all’interno della nave la notte del naufragio. Telefoni cellulari e videocamere documentano corridoi affollati, scale rese impraticabili dall’inclinazione, passeggeri in attesa e persone costrette a cercare vie alternative per uscire.

Il documentario utilizza inoltre interviste contemporanee ai superstiti, realizzate per ricostruire ciò che accadde nelle diverse zone della nave.

Trama del film Costa Concordia Incubo in mare

La trama di Costa Concordia Incubo in mare ricostruisce la sera del 13 gennaio 2012.

La Costa Concordia è partita da Civitavecchia per una crociera nel Mediterraneo. A bordo ci sono oltre quattromila persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio.

Durante la navigazione davanti all’Isola del Giglio, la nave si avvicina alla costa per effettuare un passaggio ravvicinato. Poco dopo urta gli scogli delle Scole.

L’impatto apre un enorme squarcio nello scafo. L’acqua entra rapidamente nei locali tecnici e provoca un blackout che lascia molte aree della nave senza energia.

All’inizio numerosi passeggeri non comprendono la gravità della situazione. Alcuni stanno cenando, altri assistono agli spettacoli o trascorrono la serata nei locali della nave.

Le prime comunicazioni invitano a mantenere la calma. Ma l’inclinazione aumenta e diventa evidente che non si tratta di un semplice guasto elettrico.

Il documentario segue il progressivo deteriorarsi della situazione attraverso le immagini registrate dalle persone presenti. I corridoi diventano difficili da percorrere, gli oggetti cadono e raggiungere le scialuppe è sempre più complicato.

Quando viene dato l’ordine di abbandonare la nave, la Costa Concordia è già fortemente inclinata. Alcune scialuppe riescono a partire, mentre altre non possono essere calate correttamente.

Molti passeggeri devono cercare percorsi diversi. Alcuni scendono lungo lo scafo, altri si gettano in acqua e altri ancora restano intrappolati nelle zone interne.

Parallelamente iniziano i soccorsi. Gli abitanti dell’Isola del Giglio accolgono centinaia di persone, offrendo coperte, vestiti, cibo e riparo.

Spoiler finale

Nel finale di Costa Concordia Incubo in mare, il documentario ricostruisce le ultime fasi dell’evacuazione e l’arrivo dei soccorritori.

La nave si adagia progressivamente sul fianco davanti all’Isola del Giglio. Alcuni passeggeri restano bloccati per ore e devono essere raggiunti dai vigili del fuoco, dalla Guardia Costiera e dai sommozzatori.

Con il passare del tempo emerge il bilancio definitivo della tragedia: trentadue persone perdono la vita.

La parte conclusiva dà spazio ai sopravvissuti e alle conseguenze psicologiche del naufragio. Molti ricordano il senso di impotenza, la paura di non riuscire a uscire dalla nave e il dolore per le persone che non tornarono a casa.

Il documentario affronta anche le responsabilità legate all’incidente. Il comandante Francesco Schettino viene accusato di aver portato la nave troppo vicino alla costa e di aver abbandonato l’imbarcazione mentre alcune persone erano ancora a bordo.

La vicenda giudiziaria si conclude con la condanna definitiva del comandante per omicidio colposo plurimo, naufragio colposo e abbandono della nave.

Il film si chiude ricordando le vittime e mostrando come una crociera iniziata come una vacanza sia diventata una delle tragedie marittime più gravi della storia italiana recente.

Protagonisti e persone coinvolte in Costa Concordia Incubo in mare

Trattandosi di un documentario, Costa Concordia Incubo in mare non presenta un cast di attori. Il racconto è affidato alle testimonianze e ai materiali reali legati al naufragio.

Passeggeri sopravvissuti : testimonianze dirette

: testimonianze dirette Membri dell’equipaggio : testimonianze e materiali d’archivio

: testimonianze e materiali d’archivio Soccorritori : ricostruzione delle operazioni di salvataggio

: ricostruzione delle operazioni di salvataggio Abitanti dell’Isola del Giglio : persone coinvolte nell’accoglienza dei superstiti

: persone coinvolte nell’accoglienza dei superstiti Francesco Schettino : immagini e registrazioni d’archivio

: immagini e registrazioni d’archivio Gregorio De Falco : registrazioni legate alle comunicazioni della Guardia Costiera

: registrazioni legate alle comunicazioni della Guardia Costiera Costa Concordia: immagini realizzate prima, durante e dopo il naufragio

Dove vedere Costa Concordia Incubo in mare in streaming

Costa Concordia Incubo in mare è disponibile in streaming su Netflix da venerdì 10 luglio 2026.

Il film documentario utilizza immagini reali e testimonianze dirette per raccontare la tragedia senza ricorrere a una ricostruzione cinematografica tradizionale.

La visione è consigliata a chi segue documentari di cronaca, inchieste su disastri realmente accaduti e racconti costruiti attraverso filmati d’archivio.