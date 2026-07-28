Ben – Rabbia animale (titolo originale Primate) è il thriller horror del 2025 diretto da Johannes Roberts, in onda su Sky Cinema Uno e disponibile anche su NOW. Il film racconta una terrificante storia di sopravvivenza ambientata nelle Hawaii, dove una vacanza da sogno si trasforma in un incubo quando uno scimpanzé infettato dal virus della rabbia scatena una brutale spirale di violenza.

Con un mix di tensione psicologica, azione e survival horror, il regista porta sullo schermo un racconto in cui il vero pericolo arriva da un animale che fino a poco prima sembrava docile e affettuoso.

Regia, produzione e protagonisti del film Ben – Rabbia animale

La regia è affidata a Johannes Roberts, già noto per thriller e horror di successo come 47 Metri e Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

La protagonista è Johnny Sequoyah, che interpreta una giovane donna coinvolta negli eventi che sconvolgono una tranquilla vacanza alle Hawaii.

Nel cast figurano anche Jessica Alexander, Troy Kotsur e Victoria Wyant, chiamati a fronteggiare una situazione sempre più disperata mentre cercano di sopravvivere alla furia dello scimpanzé Ben.

Dove è stato girato?

Le riprese di Ben – Rabbia animale si sono svolte principalmente nelle Hawaii, sfruttando spiagge tropicali, foreste lussureggianti e ville affacciate sull’oceano.

Il contrasto tra gli scenari paradisiaci e la crescente violenza della vicenda contribuisce ad aumentare il senso di inquietudine che accompagna l’intero film.

Trama del film Ben – Rabbia animale

Un gruppo di amici raggiunge le Hawaii per trascorrere alcuni giorni di vacanza all’insegna del relax.

Durante il soggiorno entra in contatto con Ben, uno scimpanzé allevato in cattività che vive a stretto contatto con gli esseri umani e che sembra essere estremamente docile.

L’equilibrio si rompe quando l’animale contrae il virus della rabbia e inizia a manifestare un comportamento sempre più imprevedibile e aggressivo.

Quello che inizialmente appare come un semplice incidente si trasforma rapidamente in una lotta per la sopravvivenza, con Ben che semina il terrore tra i protagonisti.

Isolati e senza possibilità di ricevere aiuto immediato, i sopravvissuti dovranno trovare un modo per fermare lo scimpanzé prima che sia troppo tardi.

Spoiler finale

Nel finale del film Ben diventa ormai completamente incontrollabile e costringe i protagonisti a un ultimo disperato confronto.

Tra inseguimenti, attacchi improvvisi e sacrifici, il gruppo riesce a elaborare un piano per fermare definitivamente l’animale.

Lo scontro conclusivo mette a dura prova i sopravvissuti e non tutti riescono a salvarsi. Solo dopo aver neutralizzato Ben il pericolo sembra finalmente cessare, anche se il film lascia una riflessione sulle conseguenze dell’intervento umano sugli animali selvatici e sulla fragilità dell’equilibrio tra uomo e natura.

Cast completo del film Ben – Rabbia animale

Il cast del film comprende: