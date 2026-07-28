Wrath (titolo originale Fúria) è la serie tv brasiliana del 2026 disponibile su Netflix. Il crime thriller, ambientato nell’adrenalinico mondo delle arti marziali miste (MMA), racconta la storia di un uomo senza memoria che cerca di ricostruire la propria identità mentre viene coinvolto in una pericolosa rete di criminalità, rivalità e segreti.

Composta da 8 episodi, la serie mescola azione, suspense e dramma personale, offrendo uno sguardo sul lato più oscuro dello sport e delle organizzazioni criminali.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Wrath

La serie è diretta da José Henrique Fonseca ed è una produzione originale brasiliana di Netflix.

Il protagonista è Vinicius Neri, che interpreta Marcelo, un giovane ritrovato gravemente ferito e privo di memoria. Salvato da un allenatore di arti marziali, cerca di ricostruire il proprio passato mentre si afferma nel mondo delle MMA.

Accanto a lui troviamo Alice Carvalho, Bianca Comparato, Ricardo Pereira, Eduardo Moscovis, Cláudia Raia, Fábio Lago, MC Cabelinho, Babu Santana e Kelner Macêdo.

Dove è stata girata?

Le riprese di Wrath si sono svolte principalmente a Rio de Janeiro, in Brasile.

Le location comprendono palestre di arti marziali, impianti sportivi, quartieri popolari e numerosi scorci della città, che fanno da sfondo alla lotta del protagonista tra sport, criminalità e ricerca della verità.

Trama della serie tv Wrath

Un uomo viene ritrovato in fin di vita ai margini di una strada, senza documenti e senza alcun ricordo della propria identità.

Accolto da un allenatore di MMA, riceve il nome di Marcelo e inizia una nuova esistenza nel mondo delle arti marziali miste.

Mentre si allena e conquista la fiducia delle persone che lo circondano, iniziano però ad affiorare frammenti del suo passato.

Ogni nuova scoperta lo avvicina a un’organizzazione criminale, a vecchi nemici e a una verità molto più pericolosa di quanto potesse immaginare.

Nel frattempo Marcelo deve affrontare il temibile Júnior Malamute, uno dei combattenti più forti del circuito, con il quale nascerà una rivalità destinata a cambiare il destino di entrambi.

Spoiler finale

Nel finale della prima stagione Marcelo recupera gran parte dei ricordi perduti e scopre il ruolo che aveva realmente avuto negli eventi che hanno sconvolto la sua vita.

La verità lo costringe a prendere una decisione definitiva tra vendetta e redenzione, mentre il confronto con Júnior Malamute rappresenta il culmine sia della competizione sportiva sia del conflitto personale.

L’ultima puntata chiude molte delle vicende principali ma lascia aperti nuovi interrogativi, preparando il terreno per un possibile seguito.

Cast completo della serie tv Wrath

Il cast principale comprende: