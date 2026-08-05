Il signore del disordine (titolo originale Lord of Misrule) è il folk horror del 2023 diretto da William Brent Bell, in onda su Rai 4. Il film mescola horror soprannaturale e folklore pagano in una storia inquietante ambientata in un piccolo villaggio inglese, dove un’antica celebrazione tradizionale si trasforma in un incubo.

Tra riti ancestrali, misteriose sparizioni e oscure credenze popolari, la pellicola costruisce un’atmosfera carica di tensione fino al sorprendente epilogo.

Regia, produzione e protagonisti del film Il signore del disordine

La regia è firmata da William Brent Bell, già autore di horror come The Boy, Orphan: First Kill e Separation.

La protagonista è Tuppence Middleton, che interpreta Rebecca Holland, una giovane vicaria appena trasferitasi con la famiglia in un tranquillo villaggio rurale.

Accanto a lei troviamo Ralph Ineson nel ruolo di Jocelyn Abney, il misterioso leader della comunità locale, Matt Stokoe (Henry Holland), Anton Valensi (Robert Holland), Rosie Sheehy (Grace) ed Evie Templeton, che interpreta la piccola Grace Holland.

Dove è stato girato?

Le riprese di Il signore del disordine si sono svolte principalmente nel Regno Unito, utilizzando antichi villaggi di campagna, boschi e chiese storiche che contribuiscono a creare l’atmosfera cupa e inquietante del racconto.

Le ambientazioni rurali diventano parte integrante della narrazione, esaltando il legame tra la comunità e gli antichi rituali pagani tramandati nei secoli.

Trama del film Il signore del disordine

La reverenda Rebecca Holland si trasferisce insieme al marito Henry e alla figlia Grace in un piccolo villaggio inglese per assumere la guida della parrocchia locale.

Inizialmente la comunità sembra accogliente, ma ben presto Rebecca si rende conto che gli abitanti sono profondamente legati a tradizioni antichissime e a un misterioso rito conosciuto come il Festival del Signore del Disordine.

Durante la celebrazione annuale, la piccola Grace scompare improvvisamente senza lasciare traccia.

Convinta che la sparizione sia collegata ai rituali pagani praticati dagli abitanti del villaggio, Rebecca intraprende una disperata ricerca della figlia, scoprendo segreti che affondano le radici in un passato oscuro e inquietante.

Spoiler finale

Nel finale Rebecca scopre che la scomparsa di Grace è parte di un antico rituale destinato a garantire prosperità alla comunità.

La donna affronta gli abitanti del villaggio e il loro leader in un drammatico confronto che mette in discussione la sua fede e il suo coraggio.

Dopo una lotta disperata riesce a salvare la figlia, ma gli eventi vissuti lasciano profonde conseguenze psicologiche e il film si chiude con un finale ambiguo che suggerisce come il male legato agli antichi culti non sia stato completamente sconfitto.

Cast completo del film Il signore del disordine

Il cast del film comprende: