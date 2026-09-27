The Bayou è un film horror e survival del 2025, diretto da Taneli Mustonen e Brad Watson, in onda su Rai 4. Protagonista è Athena Strates nel ruolo di Kyle, una studentessa che affronta il lutto per la morte del fratello Jamie.

Un viaggio con gli amici per disperdere le ceneri di Jamie nelle paludi della Louisiana si trasforma in un incubo. Il piccolo idrovolante su cui viaggiano precipita e i superstiti scoprono che l’acqua è infestata da alligatori resi anormalmente aggressivi dalla contaminazione di un laboratorio clandestino di metanfetamina.

Regia, produzione e protagonisti del film The Bayou

Taneli Mustonen e Brad Watson dirigono il film da una sceneggiatura di Ashley Holberry e Gavin Cosmo Mehrtens. La produzione è di Tea Shop Productions e Cowboy Cosmonaut Films, con Creativity Capital e Big Safari. James Harris, Ashley Holberry, Mark Lane e Gavin Cosmo Mehrtens sono i produttori.

Athena Strates è Kyle, studentessa di biologia rimasta bloccata nel senso di colpa per non aver salvato Jamie durante una rapina. Madalena Aragão interpreta Alice, la sua migliore amica. Elisha Applebaum è Malika, che non smette di attaccare Kyle per il passato.

Nel gruppo ci sono anche Sam, Dom, Zoe, Maude e il pilota Frank. Il loro rapporto, già fragile prima dell’incidente, peggiora man mano che il numero dei superstiti diminuisce e il bayou rende ogni scelta una possibile condanna.

Dove è stato girato?

The Bayou è ambientato nella Louisiana meridionale, fra paludi, corsi d’acqua e zone umide che il film descrive come un territorio quasi impossibile da attraversare dopo il tramonto. Le paludi statunitensi costituiscono però soprattutto l’ambientazione narrativa.

Le riprese sono state realizzate nelle Filippine, sfruttando vere aree tropicali e acquitrini, mentre gli ambienti più controllati sono stati completati in studio a Londra. Il risultato fonde vegetazione umida, acqua stagnante e set industriali costruiti per il laboratorio dei trafficanti.

Il contrasto tra lo scenario tropicale reale e la Louisiana raccontata dal film contribuisce alla sensazione di smarrimento. I protagonisti non dispongono di coordinate, il localizzatore dell’aereo non è attivo e la palude non offre vie di fuga sicure.

Trama del film The Bayou

Un anno dopo la morte del fratello Jamie, Kyle accetta di partire con Alice e gli altri amici. La meta è il Sud degli Stati Uniti, dove dovrebbe disperdere le sue ceneri e provare a lasciare il passato alle spalle. Il pilota Frank guida però un velivolo vecchio e privo di un regolare piano di volo.

L’aereo ha un guasto e precipita nel bayou. Kyle, Alice, Malika, Sam, Dom, Zoe, Maude e Frank riescono a uscire dai rottami, ma capiscono presto che nessuno sa con precisione dove siano finiti. Il copilota Ray è morto e i telefoni non ricevono segnale.

Gli alligatori attaccano in branco e con una ferocia insolita. Kyle, grazie alle sue conoscenze di biologia, intuisce che il loro comportamento non è naturale. Durante la fuga il gruppo trova una mappa e raggiunge un edificio abbandonato, dove scopre i resti di un’operazione della DEA contro un impianto di produzione di metanfetamina.

Le sostanze finite nell’acqua hanno alterato gli animali. I superstiti tentano di costruire una zattera, ma l’attraversamento costa altre vite. La tensione esplode anche tra loro: Malika accusa Kyle di aver lasciato morire Jamie, mentre il ricordo della rapina chiarisce perché la ragazza non riesca a perdonarsi.

Spoiler finale

Nel laboratorio Kyle e gli altri comprendono l’origine della contaminazione. Frank, disposto a sacrificare Malika per salvarsi, viene ucciso da un alligatore. Sam muore mentre cerca di aiutare il gruppo a raggiungere la radio, e Dom viene travolto dall’attacco del grande rettile chiamato Christina.

Alice aveva preso un uovo di alligatore, pensando di poterlo vendere. Quando incontra Christina prova a restituirlo per distrarla: perde una mano, ma il gesto consente agli altri di guadagnare tempo. Kyle usa l’arma trovata nell’edificio e affronta l’animale, riuscendo a colpirlo e a fermarlo.

Kyle, Alice e Malika sono le superstiti. Un elicottero di soccorso arriva nella palude. Prima di partire, Kyle disperde finalmente le ceneri di Jamie e gli promette di ricominciare a vivere. L’ultima immagine lascia però aperto il pericolo: Frank, creduto morto, respira ancora mentre un alligatore si avvicina a lui.

Cast del film The Bayou