Moglie di una spia è un film giapponese del 2020, diretto da Kiyoshi Kurosawa e proposto da Cielo. Il titolo originale è Spy no Tsuma, conosciuto internazionalmente come Wife of a Spy, e ha ottenuto il Leone d’Argento per la regia alla Mostra del Cinema di Venezia.

A Kobe, alla vigilia della guerra del Pacifico, Satoko Fukuhara scopre che il marito Yusaku è tornato dalla Manciuria con prove di terribili esperimenti dell’esercito giapponese. Divisa fra amore, sicurezza e giustizia, la donna deve decidere se fidarsi di lui o consegnarlo alla polizia militare.

Regia, produzione e protagonisti del film Moglie di una spia

Kiyoshi Kurosawa dirige e firma la sceneggiatura con Ryusuke Hamaguchi e Tadashi Nohara. Nato come film televisivo per NHK e realizzato in 8K Super Hi-Vision, il progetto è stato successivamente rimontato per l’uscita cinematografica.

La produzione è di NHK, NHK Enterprises, Incline e C&I Entertainment. La fotografia è di Tatsunosuke Sasaki, il montaggio di Hidemi Lee, le musiche di Ryosuke Nagaoka e le scenografie di Norifumi Ataka.

Yû Aoi interpreta Satoko Fukuhara, moglie di un commerciante benestante. Issey Takahashi è Yusaku Fukuhara, deciso a denunciare le atrocità viste in Manciuria. Ryota Bando interpreta Fumio Takeuchi, nipote e collaboratore di Yusaku.

Dove è stato girato?

Moglie di una spia è ambientato e girato a Kobe, città portuale del Giappone che nel 1940 conserva un forte legame con il commercio internazionale e con l’Occidente. La scelta è centrale: la storia osserva un Giappone che si chiude nel militarismo attraverso una città aperta sul mare.

Tra le location reali utilizzate figurano l’ex residenza Gugenheim nel quartiere Tarumi e il deposito ferroviario di Myodani, nel quartiere Suma. Architetture d’epoca, case private e strutture ferroviarie hanno permesso di ricreare Kobe negli anni della guerra.

La città torna anche nell’epilogo del 1945. Il bombardamento di Kobe cambia radicalmente il paesaggio e trasforma la vicenda privata di Satoko in una tragedia legata al destino collettivo del Paese.

Trama del film Moglie di una spia

Nel 1940 Yusaku Fukuhara parte da Kobe con il nipote Fumio per un viaggio d’affari in Manciuria. Al ritorno porta con sé Hiroko Kusakabe, una donna fuggita da un laboratorio militare. Poco dopo Hiroko viene uccisa e Satoko riceve la visita di Taiji Tsumori, amico d’infanzia diventato ufficiale della polizia militare.

Taiji insinua che Yusaku sia una spia americana. Satoko raggiunge Fumio, nascosto in una locanda ad Arima, e riceve un pacco con un quaderno, la traduzione inglese dei documenti e un filmato. Yusaku le rivela che in Manciuria ha assistito a esperimenti biologici condotti su esseri umani dall’esercito giapponese.

Yusaku non lavora per una potenza straniera: vuole consegnare le prove all’estero e rendere pubbliche le atrocità, sperando di fermare la guerra. Satoko teme però che la sua scelta distrugga la loro vita. In un momento di sfiducia sottrae il quaderno e lo consegna a Taiji; Fumio viene arrestato e torturato.

Quando scopre le conseguenze del proprio gesto, Satoko comprende di avere ancora la traduzione inglese e il filmato originale. Decide allora di restare con Yusaku e di aiutarlo a lasciare il Paese. I due organizzano una fuga attraverso una nave diretta a Shanghai.

Spoiler finale

Yusaku e Satoko fingono di separarsi per non destare sospetti. Satoko si nasconde in una cassa su un mercantile con il filmato, mentre Yusaku parte per Shanghai. Il contrabbandiere, però, la tradisce e Taiji la arresta.

La polizia militare proietta la pellicola trovata con Satoko, ma scopre che Yusaku ha sostituito le immagini degli esperimenti con il cortometraggio amatoriale girato tempo prima insieme a lei e Fumio. Senza una prova utile per accusarla di tradimento, Taiji è costretto a liberarla.

Nel 1945 Satoko è internata in un ospedale psichiatrico. Durante il bombardamento di Kobe l’edificio viene distrutto e lei riesce a uscire, sola, fino alla spiaggia. Un cartello conclusivo informa che Yusaku fu dichiarato morto nel 1946, anche se il certificato presenta segni di falsificazione. Satoko parte per gli Stati Uniti alcuni anni dopo, mantenendo aperta la possibilità che il marito sia sopravvissuto.

Cast del film Moglie di una spia