Scream 7 è un film horror del 2026, diretto da Kevin Williamson e proposto da Sky Cinema Uno. Il settimo capitolo della saga riporta al centro Sidney Prescott, interpretata da Neve Campbell. La nuova minaccia di Ghostface coinvolge sua figlia Tatum e trasforma la vita costruita lontano da Woodsboro in un altro terreno di caccia.

La protagonista deve proteggere una famiglia che conosce soltanto in parte il peso del suo passato. Telefonate, immagini manipolate e delitti costruiti come richiami alle precedenti stragi tentano di privarla di ogni sicurezza. Il film lega così le regole dello slasher alla possibilità di falsificare un volto e una voce attraverso la tecnologia.

Regia, produzione e protagonisti del film Scream 7

Kevin Williamson, autore dei personaggi originari, dirige il film e firma la sceneggiatura con Guy Busick, da una storia di James Vanderbilt e Busick. La produzione coinvolge Paramount Pictures, Spyglass Media Group e Project X Entertainment. I produttori sono William Sherak, James Vanderbilt e Paul Neinstein. La fotografia è di Ramsey Nickell e il montaggio di Jim Page.

Neve Campbell torna come Sidney Prescott-Evans, affiancata da Isabel May nel ruolo di Tatum Evans e da Joel McHale come Mark Evans. Courteney Cox interpreta ancora Gale Weathers. Rientrano inoltre Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding come Mindy e Chad Meeks-Martin. La voce di Ghostface è nuovamente quella di Roger L. Jackson.

Dove è girato Scream 7

Il film è stato girato in Georgia, nell’area metropolitana di Atlanta. Le riprese principali si sono svolte tra gennaio e marzo 2025. Dallas, in Georgia, è stata trasformata nella cittadina immaginaria di Pine Grove, Indiana: l’ambientazione narrativa non coincide quindi con lo Stato utilizzato dalla produzione.

Tra le altre località figurano Smyrna, Marietta e Douglasville. A Douglasville la produzione ha utilizzato i Great Point Studios. Gli ambienti dell’ospedale psichiatrico sono stati realizzati a Smyrna, mentre il teatro di Marietta contribuisce alle sequenze della rappresentazione scolastica. Strade e attività commerciali sono state adattate per costruire un paese dall’aspetto quotidiano, progressivamente trasformato dagli omicidi.

Trama di Scream 7

Sidney vive a Pine Grove con il marito Mark e i figli. La maggiore, Tatum, cerca uno spazio autonomo rispetto alla protezione della madre. La comparsa di un nuovo Ghostface rende però impossibile tenere separati i timori di Sidney e la vita della ragazza. L’assassino conosce la storia della famiglia e usa Tatum come strumento per colpire la sopravvissuta.

Gli attacchi coinvolgono gli amici della giovane e raggiungono anche l’abitazione degli Evans. Una prima aggressione si conclude con l’intervento di Gale, che investe un uomo mascherato. Il suo nome è Karl Allan Gibbs, fuggito da una struttura psichiatrica. La sua morte non interrompe le minacce, rivelando la presenza di altri complici.

Sidney e Gale approfondiscono i legami di Gibbs con l’ospedale. Qui incontrano Marco, che alimenta l’ipotesi di un ritorno di Stu Macher. I messaggi ricevuti da Sidney sembrano mostrare proprio il vecchio assassino, insieme a figure centrali del suo passato. La minaccia sfrutta la familiarità di quei volti per rendere meno affidabile perfino ciò che appare sullo schermo.

Mentre i sospetti si spostano tra le persone vicine a Tatum, Ghostface continua a preparare il confronto finale. La ragazza viene rapita e portata a casa: Sidney deve raggiungerla, affrontando una messinscena che riprende episodi già vissuti. La conoscenza dei vecchi delitti diventa un’arma nelle mani di chi vuole imporle un nuovo ruolo.

Come finisce Scream 7: il finale spiegato

I responsabili sono tre: oltre a Karl, ci sono Marco Davis e Jessica Bowden, vicina di casa di Sidney. Marco ha creato i filmati falsificati: Stu non è tornato in vita. Le apparizioni utilizzano immagini e voci manipolate per disorientare Sidney e sfruttare il trauma delle precedenti stragi.

Jessica rivela di aver trasformato Sidney in un modello personale. Dopo aver ucciso il marito violento, ha interpretato il ritiro della sopravvissuta dalla vita pubblica come un tradimento. Il suo progetto mira a distruggere la famiglia Evans e a imporre a Tatum una nuova esperienza traumatica, ripetendo il ciclo che ha segnato la madre.

Mark, pur gravemente ferito, favorisce la liberazione della figlia. Sidney uccide Marco; nel confronto nel garage, Sidney e Tatum eliminano Jessica insieme. Mark sopravvive e viene soccorso. Anche Gale, Mindy e Chad restano vivi. Nell’epilogo Sidney spiega alla figlia di averle dato il nome dell’amica Tatum, ricordandone la forza: il richiamo al passato diventa infine un legame familiare, anziché un ricatto dei killer.

Cast di Scream 7