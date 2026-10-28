Drive – Cuori in pista è un film sentimentale tedesco del 2026, diretto da Sergej Moya, in arrivo su Prime Video il 28 ottobre 2026. Il titolo originale è Drive – The Pretenders. I protagonisti sono Lisa-Marie Koroll e Amin Baahmed, interpreti di una meccanica e di un campione automobilistico costretti a fingere una relazione.

Il film è ispirato a Drive di Tamara Lush, storia nata su Wattpad e pubblicata anche in volume. Motori, immagine pubblica e ambizioni personali si intrecciano a un accordo sentimentale costruito per convenienza. La vicinanza obbligata trasforma progressivamente l’ostilità iniziale, ma i segreti alla base dell’intesa minacciano la fiducia tra i protagonisti.

Regia, produzione e protagonisti del film Drive – Cuori in pista

La regia è di Sergej Moya, su sceneggiatura di Chris Silber e Malina Nwabuonwor. La produzione è di Bavaria Fiction in collaborazione con Amazon MGM Studios Deutschland, con Karsten Günther come produttore. La fotografia è curata da Armin Franzen e il montaggio da Rainer Nigrelli. La durata indicata è di circa 101 minuti.

Lisa-Marie Koroll interpreta Sarah Jenkins, una giovane meccanica che desidera gareggiare. Amin Baahmed è Dante Annunziata, pilota famoso la cui reputazione è compromessa dagli scandali. Lucie Heinze interpreta Tanya, la responsabile delle pubbliche relazioni che propone il fidanzamento fittizio. Il cast comprende inoltre Gustav Schmidt come Ruben e Mišel Matičević come Bronson.

Dove è girato Drive – Cuori in pista

Le riprese si sono svolte tra Repubblica Ceca, Germania e Italia, da settembre all’inizio di novembre 2025. La produzione ha lavorato a Praga e nei dintorni, utilizzando anche i Barrandov Studios. Tra i luoghi della capitale ceca figurano il Rudolfinum, la Casa Municipale e le strade Pařížská e Ostrovní.

Le sequenze automobilistiche hanno coinvolto i circuiti di Brno e Most e l’Hockenheimring, in Germania. Altre lavorazioni si sono svolte a Francoforte e lungo la Costiera Amalfitana. La varietà dei set sostiene il contesto internazionale delle corse, alternando ambienti di lavoro, piste e spazi legati agli eventi pubblici dei protagonisti.

Trama di Drive – Cuori in pista

Sarah Jenkins entra nella squadra di un pilota che rappresenta tutto ciò che sembra separarla dal proprio sogno. Lei conosce il lavoro tecnico e possiede esperienza nelle competizioni giovanili, ma deve ancora ottenere l’occasione di dimostrare il proprio valore al volante. Dante occupa invece il posto che desidera, pur attraversando una crisi personale e professionale.

Il campione è segnato dalla morte della sorella e fatica a ritrovare concentrazione nelle gare. Le notizie sulla sua vita privata aggravano la situazione, mettendo a rischio il rapporto con gli sponsor. La distanza tra l’immagine del vincente e la sua condizione reale diventa sempre più difficile da nascondere.

Quando una fotografia di Sarah e Dante viene interpretata come la prova di un rapporto intimo, Tanya propone di sfruttare l’equivoco. I due dovranno presentarsi come una coppia e inscenare un fidanzamento. Per Dante l’accordo serve a cambiare il racconto pubblico che lo circonda; Sarah ha invece motivazioni economiche e un’ambizione sportiva personale.

Le anticipazioni di Drive – Cuori in pista

L’intesa prevede occasioni pubbliche, gesti d’affetto e una vicinanza da sostenere davanti alle telecamere. L’ostilità iniziale rende il compito complicato, ma il tempo trascorso insieme permette ai protagonisti di conoscere le fragilità che nascondono. Il film sviluppa così il passaggio da una relazione organizzata a sentimenti che non possono essere regolati soltanto da un contratto.

Sarah accetta anche una possibilità che Dante ignora: allenarsi per dimostrare di poter prendere il suo posto se i risultati del pilota non miglioreranno. Il conflitto coinvolge quindi amore e competizione. Aprirsi all’altro significa esporsi a una persona che potrebbe diventare una rivale, mentre proteggere il proprio obiettivo rischia di compromettere la fiducia appena costruita.

Il centro della storia è questo doppio percorso: Sarah vuole essere riconosciuta per la propria capacità di guidare, Dante deve affrontare un dolore che condiziona le sue prestazioni. La falsa coppia offre a entrambi una soluzione provvisoria ai problemi esterni, ma rende più difficile continuare a separare il successo professionale dalla sincerità dei rapporti personali.

Cast di Drive – Cuori in pista