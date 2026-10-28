Amore in Irlanda è un film sentimentale del 2025, diretto da Ali Liebert e proposto da Tv8. Il titolo originale è Love of the Irish e la durata è di circa 84 minuti. Shenae Grimes-Beech, Stephen Hagan e Moira Kelly sono i protagonisti di una storia che unisce una ricerca delle origini familiari e la possibilità di cominciare una nuova vita.

Fiona accompagna la madre Helen in Irlanda per ritrovare una persona importante del suo passato. Il viaggio offre però anche a lei un’occasione inattesa: dopo una serie di delusioni professionali, conosce un uomo che la invita a cambiare prospettiva. L’incontro sentimentale procede insieme alla scoperta di un diverso modo di intendere le proprie aspirazioni.

Regia, produzione e protagonisti del film Amore in Irlanda

La regia è di Ali Liebert, mentre la sceneggiatura è firmata da Justin D. James. Il film è realizzato per Hallmark Channel, con Treehouse Media e Hallmark Media tra le società coinvolte e Edwina Forkin come produttrice. La fotografia è curata da Burschi Wojnar e le musiche sono di Stefan French. Il debutto americano è avvenuto il 4 gennaio 2025.

Shenae Grimes-Beech interpreta Fiona, una ballerina che fatica a ottenere il riconoscimento desiderato. Moira Kelly è sua madre Helen, chiamata ad affrontare emozioni legate alla propria adozione. Stephen Hagan interpreta Liam, proprietario di un pub e padre di Annie. Il suo rapporto con Fiona nasce attraverso il tempo trascorso insieme e il confronto sulle rispettive scelte.

Dove è girato Amore in Irlanda

Il film è stato girato realmente in Irlanda, nella contea di Cork, con lavorazioni nell’area di West Cork. Le riprese si sono svolte tra ottobre e novembre 2024. Gli esterni rurali e costieri appartengono quindi al territorio irlandese e accompagnano il soggiorno delle protagoniste in un piccolo centro sul mare.

La produzione utilizza il paesaggio come parte dell’esperienza del viaggio: la vita del borgo, gli incontri e le passeggiate allontanano Fiona dalla routine delle audizioni. Anche la storia di Helen acquista una dimensione concreta attraverso il ritorno nel Paese delle proprie origini. Il film alterna così il fascino della vacanza a una ricerca personale che riguarda due generazioni.

Trama di Amore in Irlanda

Fiona attraversa un periodo difficile. Le audizioni non portano il risultato sperato e il lavoro con il quale si mantiene diventa un ulteriore ostacolo. Convinta di essere perseguitata dalla sfortuna, sente di rimandare continuamente il momento nel quale la propria vita potrà davvero cominciare.

La possibilità di partire con Helen cambia il ritmo delle giornate. La madre ha una ragione precisa per raggiungere l’Irlanda: ricostruire il rapporto con la propria madre biologica. Il ritrovamento di una lettera riapre una storia rimasta in sospeso e impone di affrontare il timore di un incontro tanto desiderato quanto difficile.

Le due donne si sistemano in un cottage e cominciano a conoscere la comunità. Fiona incontra Liam, un padre single che gestisce un pub. Tra loro nasce una confidenza alimentata dalle tradizioni locali e dal tema della fortuna. Liam la incoraggia a non considerare ogni contrattempo come una sentenza sul proprio futuro.

Il viaggio permette a madre e figlia di sostenersi in modo reciproco. Fiona spinge Helen a non rinunciare alla ricerca, mentre Helen invita la figlia ad accogliere opportunità che non coincidono necessariamente con il successo immaginato a New York. Il desiderio di ballare rimane, ma può assumere una forma diversa dalla carriera inseguita fino a quel momento.

Come finisce Amore in Irlanda: il finale spiegato

Helen rivela la propria identità a MJ e si ricongiunge con la madre biologica. Per Fiona arriva invece un richiamo da New York per il balletto Giselle. La partenza sembra inevitabile, ma la giovane comprende di desiderare una vita in Irlanda e di voler aprire una scuola di danza.

L’edificio che la interessa è già stato acquistato da un privato. Fiona non lo compra: ottiene dal nuovo proprietario un contratto d’affitto di un anno. Può così avviare lo studio e comunicare a Liam la decisione di restare. La conclusione unisce il ricongiungimento familiare a una scelta professionale e sentimentale autonoma: Fiona conserva la danza, ma trova un nuovo modo di farne parte della propria vita.

Cast di Amore in Irlanda