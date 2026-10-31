Dark Harvest è un film horror americano del 2023, diretto da David Slade e proposto da Rai 4. La durata è di circa 96 minuti. Tratto dal romanzo omonimo di Norman Partridge, il film racconta una tradizione sanguinosa che coinvolge gli adolescenti di una cittadina rurale americana durante la notte di Halloween.

Casey Likes interpreta Richie Shepard, un ragazzo che desidera lasciare il paese e raggiungere il fratello maggiore. La possibilità di conquistare la libertà passa attraverso una caccia collettiva a una creatura soprannaturale. Dietro la competizione, però, gli adulti custodiscono un segreto che trasforma la promessa di una vita migliore in una condanna.

Regia, produzione e protagonisti del film Dark Harvest

La regia è di David Slade, mentre Michael Gilio firma la sceneggiatura adattando il romanzo pubblicato nel 2006. La produzione comprende Metro-Goldwyn-Mayer e Matt Tolmach Productions, con Matt Tolmach e David Manpearl come produttori. La fotografia è curata da Larry Smith. La costruzione visiva combina l’immaginario autunnale americano con sequenze di violenza esplicita, nelle quali i campi e le strade del paese diventano un percorso di sopravvivenza.

Casey Likes interpreta Richie Shepard, affiancato da E’myri Crutchfield come Kelly Haines. Jeremy Davies ed Elizabeth Reaser interpretano i genitori Dan e Donna Shepard, mentre Britain Dalton è il fratello maggiore Jim. Luke Kirby interpreta Jerry Ricks, il poliziotto che sorveglia l’osservanza delle regole. Dustin Ceithamer dà corpo alla creatura Sawtooth Jack, chiamata anche October Boy.

Dove è girato Dark Harvest

La storia è ambientata nel Midwest americano, soprattutto nell’autunno del 1963, ma le riprese sono state realizzate in Canada. La lavorazione si è svolta nel Manitoba, a Winnipeg, Beausejour e in altre località della parte meridionale della provincia, nell’autunno del 2021. Questi luoghi ricreano la cittadina e il territorio agricolo nel quale si consuma la caccia.

I campi di mais delimitano lo spazio del racconto e nascondono l’origine della minaccia. Il centro abitato, invece, conserva l’apparenza di una comunità ordinata, con famiglie, autorità e celebrazioni condivise. Il contrasto tra queste due dimensioni sostiene l’orrore: la sicurezza degli adulti dipende proprio da una pratica che espone i ragazzi alla morte.

Trama di Dark Harvest

Ogni Halloween, i giovani del paese partecipano alla Run. Il loro compito consiste nell’impedire a Sawtooth Jack, un essere mostruoso che emerge dai campi, di raggiungere la chiesa prima di mezzanotte. La vittoria assicura prestigio, denaro e la possibilità di andarsene. Nel 1962 il vincitore è Jim Shepard, che saluta il fratello Richie e parte dopo i festeggiamenti.

Un anno più tardi, Richie vive nell’ombra di quel successo e desidera seguire la stessa strada. La sua famiglia è esentata dalla nuova caccia, ma lui rifiuta il divieto. L’assenza di Jim alimenta il bisogno di capire che cosa esista fuori dai confini della cittadina. I genitori e Ricks cercano di fermarlo, senza spiegargli fino in fondo il motivo della loro opposizione.

Richie incontra Kelly Haines, che condivide il desiderio di fuggire. Anche lei viola le regole, perché la competizione esclude le ragazze. I due affrontano insieme la notte, tra gruppi di adolescenti armati e aggressioni della creatura. La corsa mette in evidenza quanto la promessa del premio possa trasformare i partecipanti in rivali, disposti a sacrificarsi a vicenda pur di prevalere.

Quando raggiunge Sawtooth Jack, Richie riconosce un oggetto appartenuto al fratello e comprende che la creatura è Jim. La scoperta distrugge la versione raccontata dagli adulti: il precedente vincitore non ha conquistato una nuova vita. Il sistema seleziona ogni anno il ragazzo destinato a diventare il mostro della caccia successiva.

Come finisce Dark Harvest: il finale spiegato

Richie prova ad aiutare Jim, ma la creatura viene ferita. Il fratello lo spinge a porre fine alla sua sofferenza e Richie lo uccide, diventando il nuovo vincitore. Nel tentativo di sottrarsi al destino previsto, Richie spara a Ricks e lo elimina. Il contadino incaricato del rituale, però, lo sorprende e lo seppellisce vivo. Kelly riesce a lasciare il paese grazie all’aiuto di Dan.

La sequenza conclusiva, dopo l’avvio dei titoli di coda, prosegue un anno più tardi. Richie è diventato il nuovo Sawtooth Jack. Dan interviene, uccide il contadino e libera il figlio, esortandolo a distruggere il sistema. Il film termina sul proposito di rivolta: il padre smette di accettare il sacrificio imposto dalla comunità e si schiera accanto alla vittima che quella tradizione ha prodotto.

Cast di Dark Harvest