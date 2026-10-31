Venerdì 30 ottobre, su Rai 1, è andata in onda la quarta puntata di The Voice Senior 2026. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto durante la serata, condotta da Antonella Clerici.

The Voice Senior 2026 quarta puntata, le scelte di Arisa e Fiorella Mannoia

Durante la quarta puntata di The Voice Senior 2026 le coach Arisa e Fiorella Mannoia hanno completato le loro squadre con due concorrenti ciascuna.

La prima, in particolare, ha deciso di dare fiducia a Giovanni Scribano, 60enne della provincia di Treviso che si è esibito con Più su di Renato Zero, e a Sonia de la Caridad Perez, 68enne che arriva da Ponti del Mincio e che ha intonato Amodo mio di Pink Martini.

Mannoia, invece, ha scelto di portare nella propria compagine Guglielmo Ferrari, 77enne di Cascina autore della cover di Feel di Robbie Williams, e Fabiana Fraioli, 61enne di Roma e in gara, nello show, con Sei nell’anima di Gianna Nannini.

Le scelte di Nek e Clementino-Rocco Hunt

Nel corso della quarta puntata di The Voice Senior 2026 il coach Nek ha dato fiducia a tre nuovi artisti. Daniele Facci ha 62 anni, è di Genova e ha cantato Il mare calmo della sera di Andrea Bocelli. Hanno superato le Audizioni anche Silvia Grassi e Federico Aicardi: lei, 61enne di Roma, ha proposto Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni, lui, 60enne di Bologna, ha convinto tutti con Sempre e per sempre di Francesco De Gregori.

Tre new entry anche per Clementino-Rocco Hunt. Si tratta del 77enne di Finale Ligure Carlo Lena, autore della cover di Comme d’habitude di Claude François, Roberto Albanese, 67enne di San Salvatore che ha cantato Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti e Giosuè Tortorelli, 67enne di Alessandria in gara con Il rock del capitano uncino di Edoardo Bennato.

The Voice Senior 2026 quarta puntata, i Cut

Ciascun giudice di The Voice Senior 2026, alla fine della quarta puntata, si è trovato con dieci artisti nel proprio team. I coach hanno dovuto scegliere quattro concorrenti da eliminare, portando gli altri nella prossima fase della gara, denominata Knock Out.

Nek ha promosso Paolo Falchi, Vittorio Gasso, Cristina Orsi, Pasqualino Costantini, Silvia Grassi e Federico Aicardi, eliminando Valerio Valenti, Cinzia Trucco, Beppe Dettori e Daniele Fracci. Le scelte di Fiorella Mannoia sono Sabrina Brodosi, Natalino Colacci, Ivano Calcagno, Anna Cuomo, Claudio Sanfilippo e Fabiana Fraioli, escludendo Anna Maria Dilevrano, Patricia Carlini, Mirco Botta e Guglielmo Ferrari.

La coach Arisa spera di vincere con una fra Clizia Aloisi, Francesca Magnelli, Lucia Tucci, Lucia Bui, Chantal Guerlement e Giovanni Scribano, mentre ha scelto di eliminare Claudio Fiumara, Anna Maria Mandrini, Renzo Levi Minzi e Sonia de la Caridad Perez. Infine, i cantanti del team Clementino-Hunt hanno dato fiducia a Pasquale Mongo, Giulia Maglione, Rosella Vespignani, Pasquale Pizzo, Carlo Lena e Giosuè Tortorelli. Gli esclusi sono Luisa Toscano, Roberto Albanese, Rubina Cecere e Bianka De Fazi. Sono sempre molto positivi gli ascolti: l’appuntamento ha tenuto compagnia a più di 3 milioni e 200 mila spettatori, con il 23,4% di share.