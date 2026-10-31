Ha debuttato lo scorso 28 ottobre la nuova pubblicità di Euronics con protagonista Elettra Lamborghini. Lo spot coinvolge numerosi media, dalla televisione ai canali digitali, passando per i social e le piattaforme.

Euronics pubblicità Elettra Lamborghini, lo spot in onda per circa un mese

Euronics, società attiva nella distribuzione di elettrodomestici e prodotti di elettronica, ha deciso di tornare on air nel nostro paese in vista del Black Friday. Salvo modifiche, lo spot dovrebbe rimanere in onda per circa un mese, fino al 30 novembre, giornata nella quale si celebra il cosiddetto Cyber Monday, che prevede sconti e promozioni dedicati esclusivamente agli acquisti online. La regia della produzione è di Nico Malaspina e la comunicazione ha come claim Il Futuro è di casa, lanciato nelle scorse settimane per celebrare i 25 anni di attività dell’azienda in Italia.

La descrizione

Esistono diverse versioni della pubblicità di Elettra Lamborghini, che differiscono per la durata. Tutte, comunque, seguono il medesimo schema narrativo. La protagonista assoluta delle produzioni è la cantante, che sorprende i clienti dell’azienda ed appare all’interno dei vari elettrodomestici acquistati.

Ad oggi esistono tre diversi soggetti televisivi. Il primo coinvolge un frigorifero, il secondo un televisore e il terzo uno smartphone. In ciascuna di queste pubblicità, l’effetto sorpresa legato alla presenza di Elettra Lamborghini accentua lo stile della commedia. Tuttavia, la partecipazione della cantante ha anche una funzione pratica. A lei, infatti, è assegnato il compito di spiegare, in modo molto sintetico, il funzionamento e i vantaggi degli elettrodomestici nei quali ha trovato rifugio.

Euronics pubblicità Elettra Lamborghini, la recensione

La scelta di Elettra Lamborghini come testimonial garantisce all’azienda di essere rappresentata da un volto apprezzato e riconoscibile. Tale decisione, tuttavia, non è immune dai rischi: d’altronde, quello della cantante è uno dei nomi che rischia maggiormente la sovraesposizione mediatica. La cantante, infatti, è stata una delle protagoniste assolute di quest’anno: in gara al Festival di Sanremo e a Canzonissima, ha condotto La Notte dei Serpenti, The Unknown-Fino all’ultimo bivio e Boss in Incognito e attualmente è giudice di Tale e Quale Show.

Al di là di questo aspetto, la campagna comunicativa di Euronics ha del potenziale. Lo spunto narrativo di nascondere Lamborghini dentro gli elettrodomestici non è di certo il più originale, ma permette comunque di valorizzare il volto della comunicazione senza far passare in secondo piano i prodotti pubblicizzati. Inoltre, il clima complessivamente leggero della narrazione, a cui Lamborghini si adatta alla perfezione, rende il risultato finale piacevole.