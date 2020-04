Rai Premium, canale 25 del digitale terrestre, trasmette questa sera il film Un’estate a Barcellona.

Un’estate a Barcellona – cast, regia, riprese, location, attori

Per la regia di Dirk Regel recitano i seguenti attori: Sabine Postel (Inga Lindström), Sinja Dieks, Alejandro Muñoz, Jan Nahuel Häfliger, Julio Tejela, Prado Rivera e Jaume Maruny.

Le riprese si sono svolte tra la Spagna e la Germania, in particolare a Barcellona dove è ambientata la parte principale della storia raccontata. La durata della pellicola è di un’ora e 32 minuti.

Un’estate a Barcellona – trama del film in onda su Rai Premium

Le protagoniste sono due donne Lisa Hellman (Sinja Dieks) e la nonna Ingeborg Hellmann (Sabine Postel). Appartengono a generazioni completamente diverse. E, proprio per questo, la più anziana non approva il sentimento provato dalla nipote per un banchiere catalano molto ricco ma a suo parere non adatto alla personalità di Lisa.

Il giovane si chiama Emilio de Alvarado (Nahuel Häfliger). Il rapporto tra i due si è approfondito a tal punto che Lisa è pronta a sposarlo.

Quando la nonna si rende conto delle intenzioni della nipote comincia ad escogitare una serie di azioni per boicottarla. Il primo passo è di recarsi personalmente a Barcellona per conoscere Emilio. Inoltre la nonna, essendo una hippie ed avendo quindi partecipato alla rivoluzione del ’68, ritiene completamente inutile il matrimonio.

Lisa però non è dello stesso parere e cerca di convincere nonna Ingeborg a guardare con più compiacenza al suo fidanzato.

L’idea della vecchia signora rimane la stessa, e così tra le due si svolge una sottile contesa basata sul significato dei valori della famiglia.

Il finale del film

Nella parte finale, Lisa incontra un lontano cugino Pablo Bascou (Alejandro Muñoz) che non vedeva da tempo e del quale aveva perso le tracce. È completamente diverso da Emilio. Mentre il banchiere è elegante, sofisticato e ostenta la propria ricchezza, Pablo è semplice, legato alla sua terra e ai valori della vita.

Man mano che i due cominciano a rincontrarsi, Lisa si accorge di stare molto bene insieme a Pablo. Con lui può parlare senza imbarazzo di tutto quello che le piace senza porre dei filtri come invece faceva con Emilio.

E così a poco a poco anche Lisa comincia a capire che il fidanzato banchiere e tutta la sua famiglia sono soltanto dei ricchi snob senza valori.

La pellicola è anche un momento di confronto tra due generazioni e sul significato di amore, famiglia e religione. Infatti Emilio, appartenente alla religione ebraica, non era stato battezzato.