L'ultima mossa del killer Top Crime

Top Crime trasmette questa sera il tv-movie dal titolo L’ultima mossa del Killer. L’appuntamento è alle 21:10 sul canale 39 del digitale terrestre.

La pellicola è di genere thriller con scene di alta intensità emotiva. Per questo motivo se ne consiglia la visione ad un pubblico adulto. La durata è di un’ora e 30 minuti. La produzione è canadese.

Il film è stato trasmesso in precedenza soltanto su Cine Sony, canale acquisito da Mediaset e successivamente spento.

L’ultima mossa del killer – cast, attori, regia, riprese, location

Nel cast del tv-movie L’ultima mossa del Killer recitano gli attori: Melissa George (Mucchio d’ossa), Ryan Scott Greene, Ellen Dubin, Quinn Lord, Robert Crooks, Catherine Bérubé, Gianpaolo Venuta, Spiro Malandrakis. La regia è di Jean-Claude Lord.

Le riprese si sono svolte a Montreal capoluogo della regione del Québec in Canada. La produzione è di Incendo Productions.

L’ultima mossa del killer – trama del film in onda su Top Crime

La trama ha come protagonista Kate Fischer (Melissa George), una giornalista molto affermata e conosciuta. Improvvisamente viene travolta da uno scandalo che affonda le radici nel suo passato.

Due anni prima la Fischer aveva realizzato una lunga intervista ad un uomo che, successivamente, si era rivelato un pericolosissimo serial killer. Quella intervista aveva suscitato l’indignazione pubblica. La Fischer infatti non aveva dato credito alle voci secondo le quali l’uomo intervistato era davvero un pericoloso omicida al quale adesso la polizia dà una caccia spietata.

Se Kate Fischer avesse consegnato quella intervista alla polizia si sarebbe evitato un successivo omicidio. Infatti quell’uomo era praticamente libero e ha potuto uccidere ancora. L’ultima vittima si chiamava Laura Rose (Jocelyne Zucco).

Quando la Fischer viene a sapere di questo nuovo delitto si sente in colpa. Per non aver denunciato un serial killer in libertà, viene travolta da uno scandalo.

Tutti i mass media sono contro di lei. Perde così sia il lavoro come giornalista, sia la famiglia. Ma ha perduto soprattutto il rispetto verso sé stessa ed è caduta in un lungo periodo di depressione. Dopo anni ed un lungo lavoro fatto su sé stessa, ha cominciato lentamente un percorso di rinascita. Ha iniziato ad insegnare etica professionale nei mass media.

Il finale del film

In questo nuovo lavoro, che i telespettatori vedono nella parte finale del film, tenta disperatamente di dimenticare il passato. Purtroppo però non riesce a sfuggire ai ricordi che la tormentano. Inoltre tra i suoi studenti c’è qualcuno che fa di tutto per metterla in imbarazzo. La Fischer comprende molto presto che uno, tra i suoi allievi desidera intensamente la sua morte e fa di tutto per procurarla.

Kate dovrà difendere sé stessa ed il suo giovane figlio. Sarà una lotta difficile. Come complicata sarà la sua totale riabilitazione.