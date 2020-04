Dolci e delitti Una ricetta buona da morire Rai 2

Ha per titolo Una ricetta buona da morire il film tv in onda oggi e che fa parte del ciclo Dolci e delitti. L’appuntamento è su Rai 2 alle 16:50. Per l’alta definizione il canale preposto è il numero 502.

La pellicola è una produzione statunitense della durata di un’ora e 30 minuti. Arriva su Rai 2, e quindi in Italia, in prima visione assoluta. Infatti precedentemente il tv-movie è stato trasmesso soltanto dal canale RSI La1, ovvero la principale rete Svizzera in lingua italiana. Il genere è giallo con elementi polizieschi.

Dolci e delitti: Una ricetta buona da morire – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Kristoffer Tabori. Protagonista della pellicola è Alison Sweeney che interpreta Hannah Swensen. Accanto a lei il personaggio maschile principale è Mike Kingston (Cameron Mathison).

Le riprese si sono svolte a Squamish un piccolo centro della British Columbia in Canada.

La produzione è della Fudge Production in collaborazione con Stephanie Germain Productions e Side Street Post. Il titolo originale è Murder, She Baked: A Deadly Recipe.

Dolci e delitti: Una ricetta buona da morire – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonista Hannah Swensen che è il personaggio principale di tutti i film tv del ciclo Dolci e delitti. La Swensen è proprietaria di una pasticceria. Ma ha l’hobby del detective. Infatti ha una vera e propria predisposizione per risolvere i casi di cronaca nera, in particolare i delitti.

La sua pasticceria è la più nota della città. Qui, infatti si riuniscono le persone del posto per assaggiare dolci di ottima produzione e per dialogare. Quando lo sceriffo della cittadina, il signor Grant, viene ucciso, Hannah Swensen non riesce a restare fuori dalle indagini che intanto la Polizia ha già iniziato.

Lo sceriffo non è stato mai tanto amato dai cittadini in quanto ha mantenuto l’ordine con modi anche abbastanza autoritari e con il classico pugno di ferro. I primi sospetti della polizia ricadono proprio sul cognato di Hannah. E questo è un motivo in più per iniziare indagini in proprio che, con l’andar del tempo, la porteranno a fare delle scoperte sconvolgenti.

Il finale del film

Nella parte finale del film si concentrano molti colpi di scena che poi porteranno alla risoluzione del caso. Naturalmente sarà la bella pasticcera ad avere l’intuizione fondamentale che porterà alla scoperta dell’assassino.

Intanto la Swensen mette in relazione l’omicidio dello sceriffo con il periodo elettorale in cui è avvenuto. Inizia così ad interrogare tutte le persone che crede possono essere coinvolte e si ritrova a scoperchiare una serie di pettegolezzi, intrighi e segreti scandalosi davvero inimmaginabili.

Il film fa parte di un ciclo di cinque tv-movie realizzati dal canale Hallmark Movies and Mysteries. Tutti i film tv sono tratti dai libri della scrittrice Joanne Fluke pseudonimo di Joanne Fishman.

Dolci e delitti: Una ricetta buona da morire – il cast completo

Di seguito il cast del film Dolci e delitti: Una ricetta buona da morire e i rispettivi personaggi interpretati