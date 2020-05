Ha per titolo The Good Witch’s Wonder: Un’amica per Cassie il film tv e Tv8 trasmette nel daytime pomeridiano.

Si tratta di una pellicola di genere fantastico a cui si uniscono atmosfere da commedia. La durata è di 84 minuti. Il film è fruibile da un pubblico trasversale che comprende anche i minori.

The Good Witch’s Wonder: Un’amica per Cassie – regia, cast, attori, dove è girato

La regia è di Craig Pryce. Nel cast recitano i seguenti attori Catherine Bell (Good Witch), Chris Potter, Catherine Disher, Matthew Knight, Hannah Endicott-Douglas, Ashley Leggat, Peter MacNeill e Rachel Wilson.

Le riprese si sono svolte interamente negli Stati Uniti. E da questo film TV è nata poi la serie omonima dal titolo Good Witch che ha avuto molto successo a livello internazionale.

Da sottolineare che l’attrice principale Catherine Bell è stata anche la protagonista della serie ispirata a questo film TV.

The Good Witch’s Wonder: Un’amica per Cassie – rama del film in onda su Tv8

La protagonista è Cassandra “Cassie” Nightingale che è stata incaricata di organizzare il matrimonio del figliastro Branon con la giovane Tara. Cassie ha pochissimi giorni a disposizione per completare tutti i preparativi. Ed è costretta ad affrettarsi perché non vuole arrivare in ritardo sull’inizio della cerimonia.

Improvvisamente però la giovane coppia decide di anticipare la data delle nozze.

Nel frattempo Martha, neo sindaco della cittadina di Middleton, le chiede di essere la battitrice di un’asta finalizzata a raccogliere fondi per mantenere il nuovo giardino botanico.

Cassie però ha bisogno di qualcuno che l’aiuti nel difficile e duplice compito. E allora decide di assumere una giovane donna appena arrivata in città il cui nome è Audrey.

Cassie ignora che la neo assunta nasconde un segreto nel suo passato. Purtroppo tutto quanto è accaduto nella sua vita passata viene scoperto in una circostanza particolare: alcuni oggetti destinati all’asta improvvisamente scompaiono.

Nessuno sa spiegarsi il motivo per il quale in una cittadina così tranquilla possono sparire oggetti destinati in beneficenza. E soprattutto ci si chiede chi può essere il responsabile di tale gesto.

Il finale del film

A questo punto Cassie Nightingale fa ricorso ai suoi poteri speciali e chiede anche l’aiuto del marito Jack. Insieme i due fanno di tutto per scoprire la verità. Ma man mano che vanno avanti con le indagini il tempo a loro disposizione diminuisce sempre di più.

C’è bisogno di fare presto prima che la situazione precipiti e sia troppo tardi.

I film della serie Good Witch sono stati più di uno: il loro numero complessivo è sette. L’ultimo in Italia era andato in onda il 3 gennaio del 2014 ed aveva come titolo: The Good Witch’s Destiny – Il destino di Cassie. Il primo dal titolo Un amore di strega è datato 27 dicembre 2011.