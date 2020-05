Giulia Stronati campionessa di L’Eredità ha vinto in due puntate successive la somma di 70 mila euro. E’ accaduto nelle puntate andate in onda il 6 e il 7 maggio. Il game show condotto da Flavio Insinna nella fascia preserale di Rai 1, sta proponendo dallo scorso 4 maggio puntate speciali con i campioni del passato che giocano per donare il montepremi conquistato alla Protezione civile.

L’Eredità Giulia Stronati vince 70 mila euro per la Protezione Civile

Dopo le prime due puntate speciali di L’Eredità in cui la ghigliottina è rimasta senza montepremi, Giulia Stronati si è imposta come campionessa. Ed ha vinto al temutissimo gioco finale individuando la parola che lega le altre cinque faticosamente conquistate a suon di dimezzamenti.

Nella puntata del 6 maggio le cinque parole della ghigliottina erano: Città, Pazienza, Padre, Venerdì, Spirito. Giulia è apparsa abbastanza sicura nel leggere la parola che a suo parere era legata alle altre. Si trattava di Santo. Ed infatti Flavio Insinna ha confermato la scelta giusta della campionessa che ha vinto la prima somma di 42.500 euro. Tutta destinata alla Protezione Civile impegnata nell’emergenza sanitaria ancora in corso.

Medesima ghigliottina vincente nella puntata del 7 maggio. Questa volta le cinque parole scelte dalla campionessa erano: Intelligente, Spinta, Via, Segnale, Blocchi. La parola giusta in grado di unirsi alle precedenti era: Partenza.E Giulia l’ha scritta e mostrata ad Insinna ed al pubblico da casa. La somma vinta era 27.500 euro. Complessivamente la cifra destinata alla Protezione Civile è di 70 mila euro.

Naturalmente il torneo tra campioni continua. E la speranza da parte di tutti i concorrenti è di continuare a vincere per donare.

Intanto le puntate speciali del game show hanno un nuovo titolo L’Eredità per l’Italia. Proprio per sottolineare lo sforzo di tornare in onda, il programma ha dovuto fare una selezione dei concorrenti. I sei partecipanti sono ex campioni delle edizioni andate in onda nel 2016/2017 e nel 2017/2018. Ma tutti sono accomunati da una caratteristica: appartengono alla Regione Lazio, in particolare abitano a Roma.Le regole anti Covid non consentono, per adesso, spostamenti tra Regioni.

L’Eredità per l’Italia i sei campioni

Ecco chi sono i sei campioni che giocano fino al 10 maggio.

Elisa Anzellotti è insegnante di danza ed è laureata in Giurisprudenza e Storia dell’Arte.

Matteo Frasca è studente di medicina.

Lisiane Gobicchi è laureata in filosofia con il massimo dei voti e la lode.

Marco Iosa è ricercatore in neuroscienze. E’ stato il vincitore della puntata del 4 maggio.

Michele La Torre è laureato in Scienze Motorie

Giulia Stronati è una make-up artist