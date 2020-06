Rai 2 trasmette questa sera il film dal titolo Paradise beach: dentro l’incubo. L’appuntamento è alle 21.20. Si tratta di una pellicola dalle atmosfere thriller e drammatiche, miste ad una buona dose di horror, della durata di un’ora e 26 minuti.

Paradise beach: dentro l’incubo – regia, protagonisti, dove è girato

La pellicola del 2016, è diretta da Jaume Collet-Serra. Nel cast recitano, tra gli altri, Blake Lively, Óscar Jaenada, Sedona Legge, Brett Cullen. La data di uscita al cinema è il 25 agosto 2016. La distribuzione è della Warner Bros.

Le riprese, per l’argomento trattato, si sono svolte completamente in Australia, ai Village Roadshow Studios a Gold Coast e sull’isola di Lord Howe.

Paradise beach: dentro l’incubo – trama del film in onda su Rai 2

La storia raccontata ha come protagonista Nancy Addams una giovane studentessa di medicina appassionata di surf.

Un giorno chiede ad un amico messicano di essere accompagnata al Paradise Beach un luogo di spettacolare bellezza ma solitario, collocato entro una insenatura molto distante. Questo è proprio il luogo nel quale molti anni prima la madre le aveva scattato una foto con una tavola di surf.

Sul posto incontra due giovani surfisti intenti come lei a cavalcare le onde. Molto presto i tre ragazzi stringono amicizia e per tutto il giorno sfidano le onde altissime di Paradise beach.

Quando sembra che sia oramai il tempo di tornare a casa, sollecitata da una chiamata del padre e della sorella, Nancy decide di fare un’ultima nottata.

Ma i suoi due amici non si vedono più e sembra siano andati via. Rimasta sola la ragazza scorge la carcassa di una balena morente sbranata e circondata da gabbiani.

Intorno a lei ad un certo punto,appare in tutta la sua grandezza uno squalo bianco che la ferisce ad una gamba. Nancy si salva aggrappandosi alla carcassa della balena ma lo squalo l’ha presa di mira e non desiste, la accerchia intenzionato a colpirla ancora.

La giovane donna dovrà cercare in tutti i modi di trovare espedienti per salvare la propria vita. Intanto le sue ferite peggiorano e inizia quasi una cancrena che avrebbe bisogno di essere immediatamente curata.

Pur versando in queste drammatiche condizioni riesce a reperire la videocamera di uno dei due surfisti che, nel frattempo sono stati uccisi, e registra un messaggio in cui espone la situazione in cui si trova.

Il finale del film

Credendo di essere oramai in fin di vita, chiede scusa alla sua famiglia di non essere stata presente negli ultimi tempi.

Ciononostante, Nancy continua a lottare come una furia contro la bestia e alla fine riesce con alcuni espedienti a colpire l’animale che rimane impalato in un groviglio di travi d’acciaio.

Nancy viene finalmente trovata stremata e debole ma per fortuna ancora viva.

Prima di essere portata via, rivolge l’ultimo sguardo al Paradise Beach e le sembra di vedere la madre alla quale sussurra fiocamente “sto bene”.

Nancy riesce a laurearsi e trova anche la forza di superare l’incubo vissuto tornando a praticare surf.

Paradise beach: dentro l’incubo – il cast completo

Di seguito il cast del film Paradise beach: dentro l’incubo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori